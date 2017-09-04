Видео с "заправкой воздухом" на АЗС в Шымкенте прокомментировали в компании

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danilov 04 Сентября 2017 в 17:19:59
В свою очередь, в пресс-службе ТОО "Газпром нефть - Казахстан" пояснили, что, по результатам предварительного расследования, факт мошенничества подтвержден не был. Инцидент произошел 1 сентября на АЗС 210.
"Произошел технический сбой работы топливораздаточной колонки на показателе 25 литров. Топливо по факту заправлено не было. После чего клиент продолжил заправку на другой колонке. Он произвел оплату только за 62 литра", - пояснили в компании.
По словам представителя компании, технические неполадки уже устранили.
"Оператор-кассир, которая повела себя некорректно по отношению к клиенту, на данный момент отстранена от работы. Для нас клиент в приоритете. Нужно вести себя подобающим образом, не повышать голос", - сообщили в организации.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/video-zapravkoy-vozduhom-azs-shyimkente-prokommentirovali-325736/
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 04.09.2017 в 17:39:04 # 628709
после этого случая, полный бак вообще не наливаю.