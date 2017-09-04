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Шымкент
Видео с "заправкой воздухом" на АЗС в Шымкенте прокомментировали в компании
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danilov 04 Сентября 2017 в 17:19:59
В Казнете появилось видео, на котором клиент популярной казахстанской сети АЗС недоумевает, как в его автомобиль с баком в 70 литров могло поместиться 87 литров бензина, передает корреспондент Tengrinews.kz. На кадрах автор демонстрирует две колонки с показателями в 25 литров и 62 литра. После чего мужчина предъявляет претензии по этому факту сотруднице автозаправки.



В свою очередь, в пресс-службе ТОО "Газпром нефть - Казахстан" пояснили, что, по результатам предварительного расследования, факт мошенничества подтвержден не был. Инцидент произошел 1 сентября на АЗС 210.

"Произошел технический сбой работы топливораздаточной колонки на показателе 25 литров. Топливо по факту заправлено не было. После чего клиент продолжил заправку на другой колонке. Он произвел оплату только за 62 литра", - пояснили в компании.

По словам представителя компании, технические неполадки уже устранили.

"Оператор-кассир, которая повела себя некорректно по отношению к клиенту, на данный момент отстранена от работы. Для нас клиент в приоритете. Нужно вести себя подобающим образом, не повышать голос", - сообщили в организации.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/video-zapravkoy-vozduhom-azs-shyimkente-prokommentirovali-325736/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  SVOY 04.09.2017 в 17:23:13   # 628703
Не прокатило
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  Viktor11 04.09.2017 в 17:29:51   # 628706
ну может действительно сбой на 25 литров
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  MишаМашкевич 04.09.2017 в 17:39:04   # 628709
в синойле такая же фигня. у меня бак 65 литров+8 было. они мне 60 залили.
после этого случая, полный бак вообще не наливаю.
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  titus 04.09.2017 в 17:43:17   # 628712
вроде пол бака было, тоже на Газпром заехал, полный бак залили на 7 500 тенге, как будто бак был почти пустой, и ведь хрен докажешь же теперь, я точно помню что пол бака было, пришлось оплатить.
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