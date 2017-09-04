Свыше трехсот педагогов не прошли тест, чтобы обучать детей в школах Шымкента

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едридмадрид 04 Сентября 2017 в 23:24:19
Тем не менее снижать планку для грамотности учителей чиновники не намерены. С жесткой критикой о новом поколении педагогов выступила на брифинге руководитель городского отдела образования Жанат Тажиева.
"В городе действует программа по приему учителей на работу t-hunter. На нашем сайте размещается информация о вакансиях в школах. Педагоги отправляют свои резюме, на работу их принимают по итогам тестов. К сожалению, уровень молодых педагогов оставляет желать лучшего. Некоторые даже не могут ответить правильно на пять вопросов из 25. Сейчас у нас 324 вакансии. В конкурсе участвовали 517 специалистов, из них приняли на работу лишь 176. У остальных очень низкий уровень знаний. Принимать таких на работу равносильно преступлению", - сообщила Жанат Тажиева.
http://today.kz/news/kazahstan/2017-08-26/748958-shyimkentskie-shkolyi-nuzhdayutsya-v-bolshe-sotni-razlichnyih-pedagogah/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Что за прога hanter, откуда из пиндосии прислали?