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Шымкент
Свыше трехсот педагогов не прошли тест, чтобы обучать детей в школах Шымкента
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едридмадрид 04 Сентября 2017 в 23:24:19
Свыше трехсот педагогов не прошли тест, чтобы обучать детей в школах Шымкента, передает Today.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Тем не менее снижать планку для грамотности учителей чиновники не намерены. С жесткой критикой о новом поколении педагогов выступила на брифинге руководитель городского отдела образования Жанат Тажиева.

"В городе действует программа по приему учителей на работу t-hunter. На нашем сайте размещается информация о вакансиях в школах. Педагоги отправляют свои резюме, на работу их принимают по итогам тестов. К сожалению, уровень молодых педагогов оставляет желать лучшего. Некоторые даже не могут ответить правильно на пять вопросов из 25. Сейчас у нас 324 вакансии. В конкурсе участвовали 517 специалистов, из них приняли на работу лишь 176. У остальных очень низкий уровень знаний. Принимать таких на работу равносильно преступлению", - сообщила Жанат Тажиева.

http://today.kz/news/kazahstan/2017-08-26/748958-shyimkentskie-shkolyi-nuzhdayutsya-v-bolshe-sotni-razlichnyih-pedagogah/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Сила 04.09.2017 в 23:30:05   # 628806
Ой блять щас у многих недостаток знаний в кошельке...
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  Aboka 04.09.2017 в 23:43:31   # 628820
Что то пошло не так...
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  BMW 05.09.2017 в 01:02:17   # 628868
Не договорились
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  Skype 05.09.2017 в 01:48:59   # 628878
Интересно девки почшут, они вообще не учат в институте нихрена? Или тут просто косорезят на рабочих местах?
Что за прога hanter, откуда из пиндосии прислали?
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  гримм 05.09.2017 в 03:55:13   # 628883
Жаль будущее поколение без грамотное, инновации чо там порты дороже всего
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