Беременные школьницы Шымкента — национальная традиция?

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KAN13 05 Сентября 2017 в 15:27:18
Об этом пишет портал SN. Дословно:
Традиция, понимаешь ли…
«Ранняя беременность среди школьниц в Южном Казахстане, как ни странно, стала обыденным явлением. Ежегодно примерно 600-800 девочек-подростков уже в стенах школы ходят беременными. По словам руководителя управления по вопросам молодежной политики ЮКО,
Ранняя беременность среди школьниц наблюдается именно среди узбекских и таджикских школьниц.
Именно этот контингент девочек дает большой процент беременности среди школьниц, утверждает чиновница.
— Я вот, что скажу вам, большинство девочек, зачавших в стенах школы, составляют представительницы узбекской и таджикской нации. У них сохранена традиция раннего замужества среди девочек — едва девчонке исполнилось 15-16 лет, ее тут же отдают замуж. А в этом возрасте они еще учатся в школе.
Хотя такие браки официально не регистрируются, имамы совершают обряд никах.
Для них это обыденное явление. Это и стало причиной формирования такой пугающей статистики, — говорит руководитель управления.
Сегодня представители управления, оказывается, проводят разъяснительную работу среди семей, выдающих своих дочерей рано замуж.
— Сейчас мы совместно с психологами, гинекологами посещаем все учебные заведения региона — беседуем с родителями беременных школьниц, разъясняем опасность беременности в столь раннем возрасте. Однако не все прислушиваются к нашим предостережениям, традиции берут свое. Так, в одной семье воспитывались пять девочек, все пятеро вышли замуж в стенах школы, нарожали детишек.
Для них это обычное явление, а у нас статистика ужасающая, — сокрушается Балмаржан Нарбекова».
оригинал https://sn.kz/kk/sn-bugingi-soz/item/24786-o-t-stik-aza-standy-sheneunik-o-ushy-yzdardy-ne-sebepti-zh-kti-bop-alatynyn-t-sindirdi
перевод https://365info.kz/2017/09/beremennye-shkolnitsy-shymkenta-natsionalnaya-traditsiya/
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И ещё большой вопрос к муллам, допускающим это. Они нормальные?Ну, кажется, теперь закон запретит религиозный обряд без ЗАГСа