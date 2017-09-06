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Шымкент
О цене учительской ставки, взятках и поборах рассказали учителя в ЮКО
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danilov 06 Сентября 2017 в 10:17:29
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 06.09.2017 в 10:27:35   # 629285
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  DuMoH 06.09.2017 в 11:15:57   # 629310
А я верю учителям!
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  bozon house 06.09.2017 в 11:20:14   # 629311
А зачем им врать? Ну разве что завалить неугодных руководителей, но это чревато при разоблачении лжи...
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  779 06.09.2017 в 11:58:22   # 629334
вот тварь, и ведь 99% таких.
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  Денис222 06.09.2017 в 12:03:31   # 629337
Вот кого дох/уя в стране так это специалистов-коррупционеров...для многих это уже норма жизни, что оставим потомкам?
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