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О цене учительской ставки, взятках и поборах рассказали учителя в ЮКО
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danilov 06 Сентября 2017 в 10:17:29
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jumanjiqz
06.09.2017 в 10:27:35
# 629285
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DuMoH
06.09.2017 в 11:15:57
# 629310
А я верю учителям!
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bozon house
06.09.2017 в 11:20:14
# 629311
А зачем им врать? Ну разве что завалить неугодных руководителей, но это чревато при разоблачении лжи...
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779
06.09.2017 в 11:58:22
# 629334
вот тварь, и ведь 99% таких.
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Денис222
06.09.2017 в 12:03:31
# 629337
Вот кого дох/уя в стране так это специалистов-коррупционеров...для многих это уже норма жизни, что оставим потомкам?
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