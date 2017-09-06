Ледовый дворец Шымкента был продан за 128 млн

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danilov 06 Сентября 2017 в 12:54:50
По данным пресс-службы горадминистрации, объект приобрела компания ТОО «МұнайҚұрылысСервис». Владелец — известный шымкентский бизнесмен Серикжан Сейтжанов. Ему также принадлежат 33% доли Ледового дворца через компанию ТОО «САУТС-ОЙЛ».
В дирекции «Ледового дворца» говорят, что государству невыгодно содержать объект. Последние три года он принёс лишь убытки почти на 40 миллионов тенге. Такое положение связывали с подорожанием тарифов на коммунальные услуги.
Напомним, «Ледовый дворец» — единственный спортивный комплекс города, в котором до продажи бесплатно тренировались дети от 4 до 13 лет. Большой спортивный комплекс позволяет проводить различные мероприятия: от спортивных — фигурное катание, хоккей, шорт- трек, фристайл, до развлекательных — концерты, шоу-программы, выставки товаров народного потребления и прочее.
Сегодня новых владельцев ожидают еще с десяток предприятий и организаций ЮКО — их реализация проводится в рамках второй волны приватизации государственного имущества. На торги будут выставлены транспортный колледж, фармакадения, реабилитационно-оздоровительный комплекс «Бирколык», детские санатории в экологическ чистых районах области.
https://otyrar.kz/2017/09/pri-startovoj-cene-pochti-milliard-tenge-ledovyj-dvorec-shymkenta-byl-prodan-za-128-mln/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Кино от 06.09.2017 12:57:56
а че так дешево продали, всего 376 тыс.баксов. На эти деньги добротный дом можно купить?!
а че так дешево продали, всего 376 тыс.баксов. На эти деньги добротный дом можно купить?!
Это только официальна цена.
Просто поражаюсь, такой объект а загрузить его не могут! Потому что думают не о том....
Такое положение связывали с подорожанием тарифов на коммунальные услуги...да ладно вам.... сказали же что это копейки...
Государству видите ли не выгодно....мне тоже не выгодно ком. услуги оплачивать... плачУ ...или плАчу...
Сделают стеклянную галерею через дорогу, и будет первый в мире Риксос со своим ледовым катком.
Цитата: EPon от 06.09.2017 15:20:41
Готовьтесь: новая Тойхана вскоре появится.
Готовьтесь: новая Тойхана вскоре появится.
Тойхана на льду
MишаМашкевич 06.09.2017 в 16:46:09 # 629409
Слов нет, государство т.е. нас без стеснения им..т кому не лень
Zhycie est 06.09.2017 в 17:33:20 # 629427
Цитата: Inspektor от 06.09.2017 17:23:25
Бассейн на Кажымукана закрыт? Хотел пойти туда с детьми
Бассейн на Кажымукана закрыт? Хотел пойти туда с детьми
Платно- за пожалуйста. Но лучше идите в Спартак, там и дешевле и вода чище.