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Шымкент
Ледовый дворец Шымкента был продан за 128 млн
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danilov 06 Сентября 2017 в 12:54:50
При стартовой цене почти миллиард тенге Ледовый дворец Шымкента был продан за 128 млн. Акимат Шымкента, владелец 67,09 % акций, наконец-то, реализовал имущество — с третьего раза. Это был последний шанс перед ликвидацией предприятия.

По данным пресс-службы горадминистрации, объект приобрела компания ТОО «МұнайҚұрылысСервис». Владелец — известный шымкентский бизнесмен Серикжан Сейтжанов. Ему также принадлежат 33% доли Ледового дворца через компанию ТОО «САУТС-ОЙЛ».

В дирекции «Ледового дворца» говорят, что государству невыгодно содержать объект. Последние три года он принёс лишь убытки почти на 40 миллионов тенге. Такое положение связывали с подорожанием тарифов на коммунальные услуги.

Напомним, «Ледовый дворец» — единственный спортивный комплекс города, в котором до продажи бесплатно тренировались дети от 4 до 13 лет. Большой спортивный комплекс позволяет проводить различные мероприятия: от спортивных — фигурное катание, хоккей, шорт- трек, фристайл, до развлекательных — концерты, шоу-программы, выставки товаров народного потребления и прочее.

Сегодня новых владельцев ожидают еще с десяток предприятий и организаций ЮКО — их реализация проводится в рамках второй волны приватизации государственного имущества. На торги будут выставлены транспортный колледж, фармакадения, реабилитационно-оздоровительный комплекс «Бирколык», детские санатории в экологическ чистых районах области.

https://otyrar.kz/2017/09/pri-startovoj-cene-pochti-milliard-tenge-ledovyj-dvorec-shymkenta-byl-prodan-za-128-mln/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Кино 06.09.2017 в 12:57:56   # 629351
а че так дешево продали, всего 376 тыс.баксов. На эти деньги добротный дом можно купить?!
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  Tigr2 06.09.2017 в 13:00:47   # 629352
Цитата: Кино от 06.09.2017 12:57:56
а че так дешево продали, всего 376 тыс.баксов. На эти деньги добротный дом можно купить?!

Это только официальна цена.
Просто поражаюсь, такой объект а загрузить его не могут! Потому что думают не о том....
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  строитель 06.09.2017 в 14:27:40   # 629374
Продали по цене металлолома
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  гримм 06.09.2017 в 14:47:24   # 629379
вот так у нас спорт развивается, ток почему то они платят за ком услуги, должна быть квота, на то что там тренируются будущие спортсмены!!!
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  Viktor11 06.09.2017 в 15:05:23   # 629382
Не хер теперь детям бесплатно спортом заниматься, на лексусы кому-то не хватает. Да и вообще такой чепухой заниматься, как развитие спорта
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  Лялька 06.09.2017 в 15:10:18   # 629385
Quote:
Такое положение связывали с подорожанием тарифов на коммунальные услуги
...да ладно вам.... сказали же что это копейки...
Государству видите ли не выгодно....мне тоже не выгодно ком. услуги оплачивать... плачУ ...или плАчу...
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  EPon 06.09.2017 в 15:20:41   # 629387
Готовьтесь: новая Тойхана вскоре появится.
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  nikozi 06.09.2017 в 16:23:45   # 629403
Нифига вы не понимаете!
Сделают стеклянную галерею через дорогу, и будет первый в мире Риксос со своим ледовым катком.

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  Aboka 06.09.2017 в 16:33:38   # 629405
Цитата: EPon от 06.09.2017 15:20:41
Готовьтесь: новая Тойхана вскоре появится.


Тойхана на льду
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  MишаМашкевич 06.09.2017 в 16:46:09   # 629409
а вот сейчас обидно было. 128 лям тенге! охренеть! столько денег, бабла, труда, обмана, кидалово было вложено-итог всё копейки стала. Там расположение отличное, только земля стоила бы в 10 раз больше.
Слов нет, государство т.е. нас без стеснения им..т кому не лень
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  Inspektor 06.09.2017 в 16:48:30   # 629410
Занимательная математика. За три года убытки составили 40 млн тенге. Одномоментные потери 868,9 млн тенге (996,9 млн. - 128,0 млн тенге). 868,9 млн/40 млн = 65 лет, то есть одномоментные потери от продажи равны убыткам, которые копились бы 65 лет.
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  Delaf29 06.09.2017 в 17:12:01   # 629414
Бассейн продали. Теперь наши детки не плавают. Неизвестно когда спорт школа по ВВС договориться с арендатором на счёт дорожек. Печаль. Куда писать, кому жаловаться???
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  Inspektor 06.09.2017 в 17:23:25   # 629423
Бассейн на Кажымукана закрыт? Хотел пойти туда с детьми
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  Inspektor 06.09.2017 в 17:24:06   # 629424
Пипец куда мир катится
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  Zhycie est 06.09.2017 в 17:33:20   # 629427
Цитата: Inspektor от 06.09.2017 17:23:25
Бассейн на Кажымукана закрыт? Хотел пойти туда с детьми

Платно- за пожалуйста. Но лучше идите в Спартак, там и дешевле и вода чище.
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  Inspektor 06.09.2017 в 17:36:23   # 629429
А тренера остались?
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