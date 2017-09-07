Подсудимые по делу Тулешова признали вину

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danilov 07 Сентября 2017 в 15:06:08
Ходатайства троих подсудимых Лукиных С.В., Аллакулиевой О.В. и Мусаева М.Б. о заключении процессуальных соглашений в форме признания вины, было направлено прокурору Южно-Казахстанской области в порядке требования ч.1 ст.628 УПК РК. Главному бухгалтеру Лукиных Светлане Васильевне инкриминируют статью о неоднократной даче взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Аллакулиеву О. В. обвиняют в уклонении от уплаты налога и других обязательных платежей, совершенное преступной группой либо в особо крупном размере.
Мусаева М. Б. судят за получение взятки, группой лиц по предварительному сговору.
Накануне прошло очередное заседание, где гособвинитель выступил с ходатайством о переквалификации статьи всех четырех сотрудников налоговых органов, обвиняемых по делу Тулешова, сообщает 365info.kz.
Ранее предъявленное им обвинение по статье 366 УК РК за получение взятки в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, возможно переквалифицируется в 361 статью (Злоупотребление должностными полномочиями). А новое обвинение предусматривает более легкое наказание.
Так, по словам адвокатов, бывший начальник отдела управления госдоходов Енбекшинского района Гульжан Бексеитова, ее заместитель Самат Алдабергенов и главные специалисты того же отдела Нуржан Каракоджаев и Мадияр Мусаев могут получить даже условный срок. Так сказать, отделаться легким испугом. И это при том, что получали все они взятки систематически и по-крупному.
Судебный процесс с участием Тохтара Тулешова и еще восьми лиц в качестве обвиняемых, начался 10 июля. Следующее судебное разбирательство назначено на 12 сентября. В телефонном разговоре адвокат Тулешова Мархаба Жакупова сообщила, что приговор по этому уголовному делу вынесут в течение 2-х месяцев.
Между тем, судья уголовного суда Енбекшинского района Мырзалы Жорабаев попросил журналистов дождаться приговора.
Тохтару Тулешову и еще 8 фигурантам дела инкриминируют несколько статей уголовного кодекса РК, в том числе дача взятки, уклонение от уплаты налогов, незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика и нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
http://tvk-uko.kz/2017/09/07/podsudimy-e-po-delu-tuleshova-priznali-vinu/
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