Скоро и в Шымкенте

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danilov 09 Сентября 2017 в 11:20:58
Полное видео https://www.youtube.com/watch?v=ZRPtm2llMb0
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 09.09.2017 в 12:00:30 # 629981
Ведь посмотрите как аккуратно водители останавливаются на стоп линии, а трогаются как аккуратно, прям на зеленый. И это происходит исключительно там где камеры стоят. Я бы вообще завесил все перекрестки камерами и не важно работают они или нет :-)
Но пока есть сотрудники с такими девайсами в руках... Не верю...