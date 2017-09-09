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Шымкент
Скоро и в Шымкенте
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danilov 09 Сентября 2017 в 11:20:58


Полное видео https://www.youtube.com/watch?v=ZRPtm2llMb0
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 09.09.2017 в 12:00:30   # 629981
Я за! Если система ошибаться не будет!
Ведь посмотрите как аккуратно водители останавливаются на стоп линии, а трогаются как аккуратно, прям на зеленый. И это происходит исключительно там где камеры стоят. Я бы вообще завесил все перекрестки камерами и не важно работают они или нет :-)
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  DuMoH 09.09.2017 в 12:33:16   # 629982
Гаишник прям какой грамотный, все по полочкам разложил, доступно объяснил...
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  sirgely 09.09.2017 в 13:14:31   # 629983
Давно пора навести порядок на дороге. Все должны ездить предсказуемо для окружающих и по правилам.
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  Texacian 09.09.2017 в 14:01:24   # 629985
Взятка = нарушение + нарушитель (человек 1) + контроллёр (человек 2). Чтобы "взломать" это равенство необходимо заменить заменить одного человека на машину. Профит! Вроде как...

Но пока есть сотрудники с такими девайсами в руках... Не верю...
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  Неджикет 09.09.2017 в 14:40:35   # 629986
Не полиционеры, а какие-то торговые агенты, в сфере продаж услуг по откупу за правонарушение, мобильные торговые точки. Сетевики в мундире, скоро во всех регионах страны. Кто больше продал, тот больше получил
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