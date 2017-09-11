Пятидневка: за и против

danilov 11 Сентября 2017 в 10:51:36
Да Министерства образования вообще не парится...как их не послушать так все родители зря волнуются.
У нас в Алматы в гимназии сделали уроки по сорок минут, и пять дней.
Что они чешут ? У нас в Ленгере у сестренки во 2ом классе ввели 5ти дневку. 6 уроков . . . Это только начало года . . .
То-что дети при пятидневке будут отдыхать 2 дня это наверное единственный плюс в этой реформе, а то-что из за этого нам приходится рано вставать для того чтобы в 08-00 ребенка в школу подготовить(а не как раньше к 9-ти) а потом на работе как зомби ходить не высыпанные это вот это уже как то не привычно. А про зимнее время уроков вообще молчу, рано утром очь холодно, а вечером на улицах темно! Пусть время уроков сократят...
Чтож их мляДь 6-ти Дневка то не устраивала...программа в школах за последние время менялась много раз, что теперь не обходится без репетиторов, а теперь еще и 5-ти дневка, кого из детей хотят сделать??? Роботов что ли?!
Они время уроков сократили. уроки у нас по 40 минут. Только вот теперь на все контрольные кна которые раньше давалось 45 минут теперь 40 минут. И выкручивайся как хочешь. И за счет сокращения времени сократились перемены. А ведь время отведенное на перемены это ведь не зря посчитано. В итоге дети будут переутомляться еще больше. У нас ежедневно по 6-7 уроков по 40 минут и сокращенными переменами и учимся мы 6 дней в неделю. И еще напрягает долбанство что вечно на государственные праздники дети учатся а родители отдыхают. Типа переносы их не касаются. Логика какая-то в ГОРОНО ущербная. Тот кто работает 5 дней в неделю при выпадении праздника на субботу переносится на понедельник. В итоге рабочий народ отдыхает суббота-воскресенье-понедельник. А в школах все через жопу. Они учатся и в субботу поскольку у них этот день не выходной и будут учиться в понедельник. в чем смысл тогда госпраздника? или дети не попадают под категорию граждан?
Из детей хотят сделать тупых бездумных рабов. Сначала сократят время уроков, затем уберут фундаментальные дисциплины (физика, математика, геометрия, химия), затем введут предметы подобные "Познание мира" (херь еще та), потом вообще сократят образование до 3 классов - научат читать, нажимать на кнопки калькулятора (считать то биш). И все. Вот вам готовые потребляди. Никому не нужны умные, думающие люди - они будут задавать много вопросов и приходить к неутешительным для правителей выводам в результате размышлений - ибо все, что делает правительство, чиновники, госслужащие - это воровство, воровство и еще раз воровство. И мало мальский осознанно живущий человек понимает - что все, что говорится с экранов телевизоров, плакатов, прочих средств донесения информации правящей, как они себя называют "элитой" - ложь. Потому как в основе своей состав правящих структур на территории бывшего СССР - Шариковы.
Сын в 5 классе, 5-ти дневка, но по факту 6-ти дневка...типа факультатив, нах такая пятидневка когда каждый день 6 уроков и в субботу так же в школу? Что это за 5-ти дневка блеать? или я нихяу не понимаю...
Главный образовальщик в Финляндии побывал. Перенимает опыт. Жопу с пальцем только не надо путать.
Министры образования - один тупей другого. Но этот просто абсолютный чемпион!