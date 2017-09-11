Если вы увидели мусор в Шымкенте

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Сентября 2017 в 14:47:54
Акимат Абайского района: 77-09-12, 77-09-75
Акимат Аль-Фарабийского района: 54-58-46, 53-79-08
Акимат Енбекшинского района: 53-27-48, 53-27-43
Акимат Каратауского района: 42-10-20, 42-10-30
Можно позвонить в городскую диспетчерскую службу:
53-00-15, 53-98-61
Дополнительно принимаются sms-сообщения на whatsapp номер городского акимата:
+7 777 885 85 13
+7 705 857 84 32
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: jumanjiqz от 11.09.2017 14:52:26
Часто вижу собак, кошек, или др.зверушек задавленных на дорогах, кому по этому вопросу обращаться, туда же или в ветеринарию или "тазалык"???
Часто вижу собак, кошек, или др.зверушек задавленных на дорогах, кому по этому вопросу обращаться, туда же или в ветеринарию или "тазалык"???
Как-то пытался решить эту проблему. У родителей на центральной улице города в арыке лежал труп здоровенной собаки. Куда только ни звонил, никакого толка не было. Пришлось взять мешковину и оттащить за ноги к ступенькам районной администрации - благо, было рядом. Вот тогда быстро убрали!