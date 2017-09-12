СПК «Шымкент» намерена реализовать проект «Росатома» по созданию мини-ГЭС

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Сентября 2017 в 12:27:36
Свои подписи под документом поставили генеральный директор «Росатом Центральная Азия» Виталий Драгунов и председатель правления «СПК «Шымкент» Айтмухаммед Алдажаров.
Стороны намерены совместно создать инновационную пилотную мини-ГЭС контейнерного типа на горной площадке ЮКО мощностью до 2 МВт. В соответствие с согласованной «дорожной картой» сотрудничества, уже в сентябре 2017 года состоится первый технический визит специалистов для обследования потенциальной площадки и определения местоположения контейнера и водозабора, сообщает пресс-служба «Росатома».
Производством мини-ГЭС в контейнерах занимается венгерская компания Ganz Engineering and Energetics Machinery llc. (Ganz EEM), входящая в компанию «Атомэнергомаш» Госкорпорации «Росатом». Мини-ГЭС может использоваться в тех регионах, где населенные пункты не подключены к электрической сети. После доставки контейнеров с турбиной и управлением, уже через месяц мини-ГЭС сможет вырабатывать до 1 МВт электроэнергии. Управление мини-ГЭС — дистанционное, через спутниковую связь. Ведутся переговоры о возможностях экспорта мини-ГЭС в другие страны.
Учитывая огромный энергетический потенциал горных рек южной области Казахстана, после завершения первого совместного проекта стороны при поддержке акимата Южно-Казахстанской области намерены продолжать дальнейшее сотрудничество и реализовывать другие проекты в области малой гидроэнергетики.
АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Шымкент» создано в 2011 году со стопроцентным государственным участием. Основной целью деятельности компании является социально-экономическое развитие Южно-Казахстанской области, основанное на создании механизмов эффективного государственно-частного партнерства, реализации потенциала имеющихся в области активов и ресурсов, максимальном использовании возможностей рынков области, страны, ближнего и дальнего зарубежья.
«Росатом Центральная Азия» — представительство «Росатома» в регионе Центральная Азия. Офис относится к международной сети «Росатома», представленной в разных регионах мира. Управление региональными центрами возложено на компанию «Русатом международная сеть» (РМС). Основные задачи РМС — поддержка деятельности дивизионов Госкорпорации на зарубежных рынках, поиск новых бизнес-возможностей, продвижение продукции и услуг предприятий российской атомной отрасли на глобальном рынке, оказание помощи в выстраивании эффективных бизнес-альянсов, маркетинговая и информационная поддержка предприятий «Росатома».
Комментарии, по рейтингу, по дате