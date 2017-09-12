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В Сарыагашском районе ЮКО за незаконный сбор ферулы вонючей задержаны граждане Афганистана
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danilov 12 Сентября 2017 в 12:29:24
В Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области на приграничной территории задержаны граждане Афганистана, занимавшиеся незаконным сбором лекарственного растения – ферулы вонючей. Об этом сообщили в пресс-службе Сарыагашского пограничного отряда.



«8 сентября группой пограничников Сарыагашского пограничного отряда в 18 километрах от населенного пункта им. Саттарова задержаны 32 гражданина Афганистана. У них не было разрешения на трудовую деятельность в Казахстане, но они занимались сбором ферулы вонючей. Задержанные хотели заработать на этом, продать растения в Китай», — сообщили в пресс-службе.

Нелегалы планировали выручить за одну тонну ферулы вонючей примерно 20 тысяч долларов США. По словам задержанных, в казахстанской степи они прожили почти месяц и собрали внушительное количество лекарственного растения. Сейчас подсчитывается точное количество.

Ферула вонючая, или асафетида (от латинского ferula assafoetida) — многолетнее до трех метров в высоту, сильно и неприятно пахнущее травянистое растение семейства зонтичных с мясистым и сочным корнем до 15 сантиметров в толщину. Лекарственным сырьем ферулы вонючей является млечный сок корней, камедесмола, представляющая собой полупрозрачное твердое вещество желтоватого цвета, острого вкуса и неприятного луково-чесночного запаха. Особенно высоко ценится способность ферулы тормозить развитие атеросклероза, катаракты, нервных и психических нарушений, а также предотвращать образование камней в почках.

https://otyrar.kz/2017/09/v-yuzhnom-kazaxstane-za-nezakonnyj-sbor-lekarstvennogo-rasteniya-zaderzhany-grazhdane-afganistana/
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  Deamos89 12.09.2017 в 12:40:29   # 630384
молодцы нечего сказать
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  jumanjiqz 12.09.2017 в 12:45:31   # 630386
Они че, просто взяли, пересекли границу и промышляют!? Так еще граница с Афганистаном не соседняя?!
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