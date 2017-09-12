Спортсмены и инвалиды не могут бесплатно посещать проданный бассейн на Кажымукана

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danilov 12 Сентября 2017 в 12:47:12
-Я выступаю за нашу область, но теперь меня не впускают в этот бассейн тренироваться,- жалуется мастер спорта по плаванию Данара Турымбатова.
После передачи в частные руки водноспортивного комплекса в Шымкенте, спортсменам закрыли доступ на бесплатные тренировки. Такую информацию нам сообщили тренеры и воспитанники шымкентской школы по водным видам спорта. Совсем скоро пловцы отправятся защищать честь нашей области на соревнованиях, однако тренироваться им больше негде.
«С 1 сентября нам запретили вход туда, нам и триатлонистам сказали, покупайте платно билеты и занимайтесь. Сейчас занимаемся на суше, так как воды у нас нету. В октябре у нас Кубок Казахстана к нему надо готовиться, но как готовиться без воды»,-разводит руками старший тренер ЮКО СДЮШОР по ВВС Александр Елфимов.
Исчезли льготы и для детей-инвалидов,- возмущаются родители. С 1 сентября им приходится покупать абонементы за свой счет.
«У меня занимаются двое детей, сын и дочь — они оба инвалиды, чтобы они ходили на платной основе у нас нет такой возможности»,- говорит отец детей-инвалидов Мухтар Жакашев.
Параспортсмен из Шымкента, инвалид 1-й группы, Максат Сарсенбаев готовится к чемпионату Казахстана. Он признается, что вынужден посещать водноспортивный комплекс без прежних льгот.
«Мы раньше занимались плаванием бесплатно, именно люди с ограниченными возможностями, а сейчас с 1 сентября, нам сделали платно. Уже больше недели ходим на платной основе, в день 450 тенге, нам конечно сложновато оплачивать»,-рассказывает инвалид 1-ой группы Максат Сарсенбаев.
За разъяснениями мы обратились к новому руководству. Представитель компании «Grand trust» заверил, что никаких ограничений для спортсменов и инвалидов нет.
«Нет — нет бесплатные секции не закрылись. Если ребенок подает надежды, конечно, мы этого ребенка и приглашаем. Никаких изменений не будет. Бесплатные спортивные отделения работают по-прежнему»,-уверяет представитель ТОО «Grand trust» Алмас Мейрбеков.
Судя по всему в эту запутанную ситуацию пора вмешаться главе управления спорта. Совсем недавно в интервью Алибек Нуртаев заявил, что его ведомство обязуется контролировать ценовую политику в водноспортивном комплексе в течение 10 лет, согласно договору о доверительном управлении с правом выкупа. Напомним, что 15 августа, самый большой крытый бассейн Шымкента пустили с молотка на электронных торгах за 1,5 млрд. тенге.
http://tvk-uko.kz/2017/09/12/sportsmeny-i-invalidy-ne-mogut-besplatno-poseshhat-prodanny-j-bassejn-na-kazhy-mukana/
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