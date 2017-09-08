Кирпичом по голове

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Гость 12 Сентября 2017 в 12:48:05
Трагедия произошла в микрорайоне “Нурсат”, на стройке многоэтажного жилого дома.
- Нам рассказали, что рабочие выложили четырехслойную шлакоблочную кладку на верхнем этаже. Из-за сильного ветра она упала на рабочего. Он получил травму, несовместимую с жизнью, - рассказал заместитель начальника управления инспекции по труду Бекмахан НУРМАХАНОВ.
Погибший, уроженец Арысского района, трудился бетонщиком. В управлении рассказали, что строительная фирма оплатила похороны рабочего и оказывает материальную помощь его семье. У него остались несовершеннолетние дети.
По инструкции все строители обязаны носить каски, однако на строительной площадке, где случилась трагедия, ни у одного из рабочих мы не увидели ни спецодежды, ни каски. Бригадир на объекте разговаривать с нами категорически отказался, ссылаясь на приказ сверху. Девятиэтажные жилые дома из шлакоблоков строит местное ТОО.
Как нам удалось выяснить, трагедия произошла на объекте одной из крупных строительных компаний, учредителем которой является бизнесмен Серикжан СЕЙТЖАНОВ - один из богатейших людей в стране, депутат областного маслихата.
В полиции изучают обстоятельства трагедии, возбуждено уголовное дело по факту нарушения условий безопасности.
Мира СУЛЕЙМЕНОВА, Шымкент
http://www.time.kz/articles/risk/2017/09/08/kirpichom-po-golove
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