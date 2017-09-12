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Шымкент
Чем обрабатывают дорогу на Нурсате
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Архитектор 12 Сентября 2017 в 17:02:44
В Шымкенте часть улицы Байтерекова от Рыскулова до Аргынбекова перекрыта. Здесь ведутся работы по покрытию дороги защитным, «омолаживающим» и водоотталкивающим составом «Реджувасил».



RejuvaSeal®

Благодаря применению новой инновационной смеси «Реджувасил», власти города планируют увеличить срок службы автомобильных дорог города на несколько лет.

Ерсеит Бухарбаев, заведующий сектором отдела АД и ПТ Шымкента: «Реджувасил» предназначен для сохранения асфальтного покрытия, для устранения микротрещин на асфальте, для повышения устойчивости асфальта к погодным условиям».

Технология защитного слоя дорожного покрытия Rejuvaseal, созданная американскими специалистами, представляет собой эмульсионно-минеральную смесь, обеспечивающую сохранность дорожного покрытия на длительное время.

Как заявляют создатели инновационного материала, защитный слой толщиной всего 2-3 мм, позволяет предохранять дорожное покрытие от неблагоприятного воздействия природных факторов и продлевает срок его службы. Притом, если материалом обработать старый асфальт, он «омолодится» благодаря возросшей пластичности.

По словам шымкентских специалистов, срок эксплуатации автомобильных дорог после нанесения «Реджувасила» увеличится от 3 до 5 лет. Проведение данных работ обошлось казне в 111 млн. тенге. Подобные технологии в нашей стране применяются не впервые. Алматы, Астана и Тараз уже использовали подобные средства ранее.

Источник: otyrar.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  N@VIGATOR 12.09.2017 в 17:15:59   # 630440
Вот оно чё! А я думал просто битумной эмульсией обработали.
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  realist 12.09.2017 в 17:24:43   # 630443
"Проведение данных работ обошлось казне в 111 млн. тенге"))) Всё ясно)))
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  Любитель ММА 12.09.2017 в 17:33:38   # 630444
Один проезд сорокатонника и реджувасилу пипец
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  Lokki 12.09.2017 в 17:45:21   # 630449
Это мертвому припарка. там под полотном нет нужного слоя чтоб полотно не плыло и не трескалось и нет нужного слоя асфальта, а они наносят 2-3 мм этого говна. там 20-30 см полотна сначала нанести нужно.
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  Texacian 12.09.2017 в 17:53:58   # 630451
Цитата: realist от 12.09.2017 17:24:43
"Проведение данных работ обошлось казне в 111 млн. тенге"))) Всё ясно)))


Интересно - сколько денег украли???
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  гримм 12.09.2017 в 18:29:31   # 630454
пилят пилят пилядь!!!
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  charg 12.09.2017 в 18:51:03   # 630460
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  alpha_portal 12.09.2017 в 19:10:51   # 630463
Реджувасил - ржублянетсил
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  старик 12.09.2017 в 19:41:49   # 630468
Ролик charg впечатляет.
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