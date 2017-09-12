Чем обрабатывают дорогу на Нурсате

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Архитектор 12 Сентября 2017 в 17:02:44
RejuvaSeal®
Благодаря применению новой инновационной смеси «Реджувасил», власти города планируют увеличить срок службы автомобильных дорог города на несколько лет.
Ерсеит Бухарбаев, заведующий сектором отдела АД и ПТ Шымкента: «Реджувасил» предназначен для сохранения асфальтного покрытия, для устранения микротрещин на асфальте, для повышения устойчивости асфальта к погодным условиям».
Технология защитного слоя дорожного покрытия Rejuvaseal, созданная американскими специалистами, представляет собой эмульсионно-минеральную смесь, обеспечивающую сохранность дорожного покрытия на длительное время.
Как заявляют создатели инновационного материала, защитный слой толщиной всего 2-3 мм, позволяет предохранять дорожное покрытие от неблагоприятного воздействия природных факторов и продлевает срок его службы. Притом, если материалом обработать старый асфальт, он «омолодится» благодаря возросшей пластичности.
По словам шымкентских специалистов, срок эксплуатации автомобильных дорог после нанесения «Реджувасила» увеличится от 3 до 5 лет. Проведение данных работ обошлось казне в 111 млн. тенге. Подобные технологии в нашей стране применяются не впервые. Алматы, Астана и Тараз уже использовали подобные средства ранее.
Источник: otyrar.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Любитель ММА 12.09.2017 в 17:33:38 # 630444
Цитата: realist от 12.09.2017 17:24:43
"Проведение данных работ обошлось казне в 111 млн. тенге"))) Всё ясно)))
"Проведение данных работ обошлось казне в 111 млн. тенге"))) Всё ясно)))
Интересно - сколько денег украли???
alpha_portal 12.09.2017 в 19:10:51 # 630463