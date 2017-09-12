В горах Южного Казахстана вновь произошел пожар в национальном парке

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danilov 12 Сентября 2017 в 16:50:06
«10.09. в 10-45, с.Угам предварительно на территории ГУ филиал Угам «Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк» в 30 км от п. Угам произошло загорание сухой травы на площади 12 га. Ликвидирован 11.09. в 18-07, силами: ГУ «СПиАСР» (26 человек и 2 ед. техники), лесхоз с/о (37 человек и 2 ед. техники), (3 человека, вертолет Ми-171 АО «КазАвиаСпас»), был совершен 1 рейс»,- сообщил подполковник гражданской защиты А. Козжан.
Напомним, национальный парк уже горел чуть больше месяца назад. 30 июля здесь сутки боролись с пожаром, виновниками которого стала группа отдыхающих. Тогда выгорели 48 гектаров, деревья, ущерб составил более полумиллиона тенге.
http://tvk-uko.kz/2017/09/12/v-yuko-v-natsional-nom-parke-tushili-pozhar-na-12-gektarah/
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