Полицейские обратили внимание на проблему стихийных стоянок возле школ

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Сентября 2017 в 16:53:23
«Я привожу и увожу своего ребенка в школу, в час-пик тут все занято, куда мне ставить? Уехать за несколько километров и оттуда идти обратно? Вы думаете что говорите? Пусть акимат делает нам парковку!», — возмущен один из нарушителей правил парковки Талгат Омирбаев.
Теперь ежедневно, примерно с 13:00 до 17:00 полицейские ведут наблюдение на разных участках города.
Еще с советских времен при планировании нового микрорайона проектировщики старались разместить школу во дворах, подальше от улиц. Двигала архитекторами прежде всего безопасность детей. Увы, проекты не всегда удавалось воплотить в реальной жизни. И в Шымкенте можно насчитать с десяток, а то и больше школ, расположенных вдоль проезжей части.
Сегодня опасность для школьников представляют не столько летящие по дороге автомобили, сколько родители-автомобилисты, подвозящие своих детей к учебному заведению. Папы и мамы стараются высадить ребенка как можно ближе к входу, при этом готовы перекрывать движение, парковаться как угодно и нарушать хоть все ПДД. И не просто высадить, а выйти из салона, закрыть машину и сопроводить ребенка до самого класса.
Почему нельзя парковаться у школ?
Ответ на этот вопрос единственный. Машины, стоящие у обочины, загораживают обзор остальным водителям. Ребенок может в любой момент выскочить из-за припаркованного авто и попасть под колеса. Шофер просто не успеет среагировать. Почти все наезды на детей во дворах происходят по такому сценарию.
В принципе, можно сколько угодно кричать, что «надо менять культуру» или «повышать ответственность пешеходов/водителей», но это ни на что не повлияет. Пример западных стран показывает — улучшить ситуацию позволяют или жесткие, или конструктивные меры.
https://otyrar.kz/2017/09/sotrudniki-mps-shymkenta-shtrafuyut-narushitelej-pravil-parkovki-vblizi-shkol/
Комментарии, по рейтингу, по дате
От себя добавлю, что однажды ваше мнение об этой ситуации координально измениться, в тот момент, не приведи всевышний, когда ваш ребенок выходя из школы домой и проходя по пешеходке прям напротив ворот будет случайно сбит упоротым енотом за рулем. И потом нечнутся долгие суды и лечения. Потом к вам 2 года будут на дом по программе приходить учителя, потому что сам ребенок не в состоянии ходить в школу ни сам, ни с вашей помощью, и потом наконец когда он уже встанет на ноги и будет ходить с тростью и вы будете благодарить всевышнего за то что все относительно легко обошлось( да и хер с этим енотом, что он откупился, бог ему судья). Вы поймете, что по пути от дома к школе есть масса долбанутых перекрестков (хоть и школа находится в 20 мин. ходьбы от дома)и вы будете привозить и забирать теперь свое чадо только со школы. И манать вы будете на все запреты ПДД и жизненные несправедливости каждый раз когда будете подъезжать за ребенком в школу. И вам будет проще отдать хоть на руки, хоть официально штраф, чем второй раз собирать по частям своего ребенка. Имейте ввиду что у всех есть своя мотивация довезти его до двери. Я вам одну из таких описал выше. А чтобы не было того маразма который сейчас мы имеем необходимо сделать людям условия а не запреты. И вот тогда если люди не соблюдают эти условия тогда и нужно карать, а не так как делают это наши власти.Поставили знаки и сношайся оно все конем.