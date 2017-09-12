Кто похитил 162 миллиона тенге из бюджета ЮКО

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Гость 12 Сентября 2017 в 19:03:19
В Шымкенте идет суд над генеральным директором ТОО «Оңтүстік» Азық-түлік компаниясы» Олжасом БАКТЫБАЕВЫМ, которого обвиняют в присвоении и растрате государственного имущества в особо крупном размере.
Как утверждает обвинение, Бактыбаев систематически присваивал миллионы тенге на протяжении полутора лет, будучи лицом, приравненным к госслужащему.
Дело в том, что ТОО «Оңтүстік» Азық-түлік компаниясы», которое он возглавлял, является дочерней компанией стабилизационного фонда ЮКО, где хранятся продовольственные запасы области.
Ежегодно в хранилища стабфонда за счет бюджета закупаются тонны продуктов первой необходимости. А зимой их сбрасывают их на рынок по сниженной стоимости. Таким образом местная власть пытается сдерживать рыночные цены.
Однако в январе 2017 года аудиторская проверка выявила крупную недостачу в стабилизационном фонде. Ревизия показала, что из складов пропали 590 тысяч 435 кг сахара, 70 620 л подсолнечного масла, 6156,7 кг риса и 369 кг макаронных изделий.
Расследованием пропажи занялось Национальное бюро по противодействию коррупции РК. Выяснилось, что из хранилищ стабфонда пропало продовольственных товаров на сумму 162 миллиона 584 тысячи тенге.
Следствие установило, что эти деньги похитили гендиректор ТОО ««Оңтүстік» азық-түлік компаниясы» Олжас Бактыбаев на пару с заведующим складом Сакеном БЕРДИЕВЫМ.
Произошло это не в одночасье, бюджетные средства расхищались систематически на протяжении многих месяцев.
С октября 2015-го по январь 2017 года выручку от продажи продовольствия Бактыбаев и Бердиев тратили на свои нужды, говорится в материалах уголовного дела.
Более того, гендиректора ТОО ««Оңтүстік» азық-түлік компаниясы» обвинили также в служебном подлоге, а заведующего складом Бердиева - в подделке документов. Делали они это, по всей вероятности, для того, чтобы скрыть хищение средств и недостачу продовольствия в хранилищах.
Самое любопытное то, что украденные миллионы никак не обогатили своих новых хозяев. Деньги налогоплательщиков были благополучно проиграны в букмекерской конторе «Олимп».
И теперь в суде защита Олжаса Бактыбаева пытается смягчить его вину. Адвокат добился проведения судебно-психиатрической экспертизы в отношении своего подзащитного. Обследование должно выявить, не страдает ли Бактыбаев психическим расстройством и был ли он вменяем в моменты совершения преступления, говорится в материалах суда.
Как только станут известны результаты экспертизы, судебный процесс продолжится. А пока оба фигуранта уголовного дела находятся под стражей.
http://www.ratel.kz/raw/kto_pohitil_162_milliona_tenge_iz_bjudzheta_juko
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