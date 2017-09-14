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Внедрение казахского алфавита на латинице обсудили ученые ЮКО
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Гость 14 Сентября 2017 в 14:03:19
В Южно-Казахстанской области состоялось заседание «По вопросам внедрения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике», сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Выступая на встрече аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев подробно остановился на важности латинского алфавита, и подчеркнул необходимость приступить в ближайшее время к реализации нескольких проектов, отмеченных в статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Обсудив проект нового алфавита, ученые-тюркологи выразили свои мнения насчет единого внедрения латинского алфавита. В частности, доктор филологических наук, профессор Мекемтас Мырзахметов выступил с докладом на тему «Переход на латиницу - важный шаг на пути освобождения сознания», также профессор, декан факультета филологии Южно-Казахстанского Государственного университета имени М.Ауэзова Болатбек Тилеубердиев выступил с докладом «Взаимосвязь ономастических наименований в области».

Подводя итоги встречи аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев предложил при переходе на латинский алфавит уделить особое значение сохранению законов сингармонизма и ассимиляции в казахском языке.

«Теперь будущее нашей страны непосредственно связано как с политико-экономическим фактором, так и с судьбой государственного языка. Поэтому при переходе на латинский алфавит нам необходимо сохранить законы сингармонизма и ассимиляции. В случае несоблюдения этих законов будет нарушен язык, а при соблюдении, мы сможем сохранить правильное произношение, красоту языка и его созвучность», - сказал Жансеит Кансеитович.

МИА «Казинформ»
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Гоги80 14.09.2017 в 14:24:41   # 630880
Им всем задание дали что-ли? Пошла волн одобрямсов по стране..противно читать.
Ну неужто не найдутся здравые люди, кто скажет "НЕТ!".
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  Денис222 14.09.2017 в 15:06:13   # 630892
Цитата: Гоги80 от 14.09.2017 14:24:41
Им всем задание дали что-ли? Пошла волн одобрямсов по стране..противно читать.
Ну неужто не найдутся здравые люди, кто скажет "НЕТ!".


Наимудрейший сказал надо! Значит надо! На то он наимудрейший...
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  Deamos89 14.09.2017 в 15:10:18   # 630896
лизание задницы наисветлейшего прошла успешна
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  Сладкая Вата 14.09.2017 в 15:31:39   # 630902
я бы еще доллары объявил нац валютой, че уж там.
Было бы в разы удобней.
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  Pachinok 14.09.2017 в 17:11:05   # 630932
постепенно формируем новый словарь:
морковь на казахской латиннице будет Заеб*сь.
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  TEMIPXAH 14.09.2017 в 17:17:03   # 630934
Цитата: Pachinok от 14.09.2017 17:11:05
постепенно формируем новый словарь:
морковь на казахской латиннице будет Заеб*сь.


а имя Наби теперь будет писатся как NAEBI
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