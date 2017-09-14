Внедрение казахского алфавита на латинице обсудили ученые ЮКО

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Гость 14 Сентября 2017 в 14:03:19
Выступая на встрече аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев подробно остановился на важности латинского алфавита, и подчеркнул необходимость приступить в ближайшее время к реализации нескольких проектов, отмеченных в статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
Обсудив проект нового алфавита, ученые-тюркологи выразили свои мнения насчет единого внедрения латинского алфавита. В частности, доктор филологических наук, профессор Мекемтас Мырзахметов выступил с докладом на тему «Переход на латиницу - важный шаг на пути освобождения сознания», также профессор, декан факультета филологии Южно-Казахстанского Государственного университета имени М.Ауэзова Болатбек Тилеубердиев выступил с докладом «Взаимосвязь ономастических наименований в области».
Подводя итоги встречи аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев предложил при переходе на латинский алфавит уделить особое значение сохранению законов сингармонизма и ассимиляции в казахском языке.
«Теперь будущее нашей страны непосредственно связано как с политико-экономическим фактором, так и с судьбой государственного языка. Поэтому при переходе на латинский алфавит нам необходимо сохранить законы сингармонизма и ассимиляции. В случае несоблюдения этих законов будет нарушен язык, а при соблюдении, мы сможем сохранить правильное произношение, красоту языка и его созвучность», - сказал Жансеит Кансеитович.
МИА «Казинформ»
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ну неужто не найдутся здравые люди, кто скажет "НЕТ!".
Цитата: Гоги80 от 14.09.2017 14:24:41
Им всем задание дали что-ли? Пошла волн одобрямсов по стране..противно читать.
Ну неужто не найдутся здравые люди, кто скажет "НЕТ!".
Им всем задание дали что-ли? Пошла волн одобрямсов по стране..противно читать.
Ну неужто не найдутся здравые люди, кто скажет "НЕТ!".
Наимудрейший сказал надо! Значит надо! На то он наимудрейший...
Сладкая Вата 14.09.2017 в 15:31:39 # 630902
Было бы в разы удобней.
морковь на казахской латиннице будет Заеб*сь.
Цитата: Pachinok от 14.09.2017 17:11:05
постепенно формируем новый словарь:
морковь на казахской латиннице будет Заеб*сь.
постепенно формируем новый словарь:
морковь на казахской латиннице будет Заеб*сь.
а имя Наби теперь будет писатся как NAEBI