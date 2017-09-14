Завершилось расследование дела «банды» из РЭО ЮКО

Получается, два года подряд начальник ДВД (тогда им был Аскар ОСПАНОВ) ни сном, ни духом не ведал, что творится в его ведомстве…Не только знал,стопудово в доле!
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danilov 14 Сентября 2017 в 17:38:21
По версии следствия, Ержанов, будучи сотрудником регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) Управления административной полиции ДВД ЮКО регистрировал незаконно ввезенные в Казахстан автомобили в обход таможенным процедурам.
Следователи насчитали 30 подобных фактов.
Примечательно, что Бахытжан Ержанов уже отбывает наказание за аналогичное преступление. В декабре 2016 года экс-майора полиции судили за нелегальную регистрацию 54 автомашин, пригнанных из-за рубежа. Тогда суд приговорил его к четырем годам лишения свободы, конфисковал все имущество и лишил его права занимать должности в органах внутренних дел на 5 лет.
Пока Ержанов находился в колонии, открылись новые факты в его тайном «послужном списке». Теперь экс-сотрудник РЭО вновь на скамье подсудимых.
К слову, дело бывшего майора полиции – это лишь капля в море беспредела, который творился в регистрационно-экзаменационном отделе ДВД ЮКО.
В июле 2016 года сотрудники Национального бюро по противодействию коррупции устроили облаву на здание РЭО. Во время штурма задержали начальника отдела Артыка ЖАППАРОВА и его подчиненных. Один из них пытался на месте избавиться от улик, устроив в своем кабинете пожар, другие хотели подкупить оперативников.
Антикоррупционная служба позже назвала эту операцию разоблачением года. Перед облавой сотрудники Нацбюро несколько месяцев собирали информацию о махинациях, которые проворачивали в стенах РЭО.
Выяснилось, что его работники поставили на поток регистрацию контрабандных автомобилей, продажу водительских прав, незаконное оформление техпаспортов и вымогательство денег за оказание услуг.
В 2013-2015 годах сотрудники РЭО ДВД ЮКО незаконно зарегистрировали 970 автомобилей. Все эти транспортные средства были ввезены на территорию Казахстана из стран СНГ и Литовской Республики в разобранном виде, а таможенную очистку проходили как запасные части на основании фиктивных документов, сообщили Ratel.kz в Национальном бюро по противодействию коррупции.
Сумма ущерба, нанесенного государству, составила 1,9 миллиарда тенге.
В течение года, пока шло следствие, борцы с коррупцией задержали в общей сложности 35 сотрудников регистрационно-экзаменационных отделов по всей области. По нашей информации, есть и те, кто находится в бегах.
По версии следователей Нацбюро, в РЭО действовала целая ОПГ, руководителем которого якобы был Артык Жаппаров.
Правда, не совсем понятно, каким образом Жаппарову и его подчиненным удавалось проворачивать преступные дела прямо под носом у руководства Департамента внутренних дел ЮКО.
Получается, два года подряд начальник ДВД (тогда им был Аскар ОСПАНОВ) ни сном, ни духом не ведал, что творится в его ведомстве…
На днях нам стало известно, что досудебное расследование дела «банды» из РЭО ДВД ЮКО завершено, и начато ознакомление участников уголовного процесса с его материалами.
В скором времени начнется судебный процесс, который обещает быть самым громким в истории южно-казахстанской полиции.
http://ratel.kz/raw/zavershilos_rassledovanie_dela_bandy_iz_reo_juko
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