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Шымкент
Завершилось расследование дела «банды» из РЭО ЮКО
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danilov 14 Сентября 2017 в 17:38:21
В Шымкенте идет суд над бывшим майором полиции Бахытжаном ЕРЖАНОВЫМ. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, Ержанов, будучи сотрудником регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) Управления административной полиции ДВД ЮКО регистрировал незаконно ввезенные в Казахстан автомобили в обход таможенным процедурам.

Следователи насчитали 30 подобных фактов.

Примечательно, что Бахытжан Ержанов уже отбывает наказание за аналогичное преступление. В декабре 2016 года экс-майора полиции судили за нелегальную регистрацию 54 автомашин, пригнанных из-за рубежа. Тогда суд приговорил его к четырем годам лишения свободы, конфисковал все имущество и лишил его права занимать должности в органах внутренних дел на 5 лет.

Пока Ержанов находился в колонии, открылись новые факты в его тайном «послужном списке». Теперь экс-сотрудник РЭО вновь на скамье подсудимых.

К слову, дело бывшего майора полиции – это лишь капля в море беспредела, который творился в регистрационно-экзаменационном отделе ДВД ЮКО.

В июле 2016 года сотрудники Национального бюро по противодействию коррупции устроили облаву на здание РЭО. Во время штурма задержали начальника отдела Артыка ЖАППАРОВА и его подчиненных. Один из них пытался на месте избавиться от улик, устроив в своем кабинете пожар, другие хотели подкупить оперативников.

Антикоррупционная служба позже назвала эту операцию разоблачением года. Перед облавой сотрудники Нацбюро несколько месяцев собирали информацию о махинациях, которые проворачивали в стенах РЭО.

Выяснилось, что его работники поставили на поток регистрацию контрабандных автомобилей, продажу водительских прав, незаконное оформление техпаспортов и вымогательство денег за оказание услуг.

В 2013-2015 годах сотрудники РЭО ДВД ЮКО незаконно зарегистрировали 970 автомобилей. Все эти транспортные средства были ввезены на территорию Казахстана из стран СНГ и Литовской Республики в разобранном виде, а таможенную очистку проходили как запасные части на основании фиктивных документов, сообщили Ratel.kz в Национальном бюро по противодействию коррупции.

Сумма ущерба, нанесенного государству, составила 1,9 миллиарда тенге.

В течение года, пока шло следствие, борцы с коррупцией задержали в общей сложности 35 сотрудников регистрационно-экзаменационных отделов по всей области. По нашей информации, есть и те, кто находится в бегах.

По версии следователей Нацбюро, в РЭО действовала целая ОПГ, руководителем которого якобы был Артык Жаппаров.

Правда, не совсем понятно, каким образом Жаппарову и его подчиненным удавалось проворачивать преступные дела прямо под носом у руководства Департамента внутренних дел ЮКО.

Получается, два года подряд начальник ДВД (тогда им был Аскар ОСПАНОВ) ни сном, ни духом не ведал, что творится в его ведомстве…

На днях нам стало известно, что досудебное расследование дела «банды» из РЭО ДВД ЮКО завершено, и начато ознакомление участников уголовного процесса с его материалами.

В скором времени начнется судебный процесс, который обещает быть самым громким в истории южно-казахстанской полиции.

http://ratel.kz/raw/zavershilos_rassledovanie_dela_bandy_iz_reo_juko
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  старик 14.09.2017 в 17:47:19   # 630940
Quote:
Получается, два года подряд начальник ДВД (тогда им был Аскар ОСПАНОВ) ни сном, ни духом не ведал, что творится в его ведомстве…
Не только знал,стопудово в доле!
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  НурболаТТ 14.09.2017 в 18:30:41   # 630946
Теперь бы на Сайрамской в их конторке камеры бы установили и проход облагородили бы. Заходишь как на какую-то блатхату, там мужики на проходе стоят, услуги предлагают различные посреднические, там каждый месяц нужно облаву делать. Бардак. В окошке сидит какой нибудь толстенький нышанбаев, сопли пузырями и строит из себя пупа земли. Бардак как был, так и остался. Кто там щас начальник? Тоже под контроль взять!
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