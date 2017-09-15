Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Где деньги? Отопительный сезон в Шымкенте под угрозой
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Сентября 2017 в 09:07:33
Акимат Шымкента надеется продать свою долю в ТЭЦ-3 и погасить миллиардные долги за газ. На сегодняшний день это единственный выход из патового положения, куда город попал по неизвестным подавляющему большинству жителей причинам.

Об угрозе срыва отопительного сезона в ряде областей Казахстана заявил министр энергетики Канат Бозумбаев. Причем, шымкентцы оказались в числе тех, кто отопления зимой может не увидеть, несмотря на серьезную подготовку к сезону. Причина – долги теплоснабжающей организации перед газовиками.

«Все долги надо погасить в срок, — отметил Канат Бозумбаев, — долг в Шымкенте более полутора миллиардов тенге. Прошу поручить всем акимам срочно разобраться в ситуации!»

Сказано – сделано. На местах, а точнее, в Шымкенте, приступили к погашению долгов. Отметим, суммы накопились немалые. Причем в этом круговороте долгов оказались замешаны газовики, ТЭЦ-3 и ГКП «Куатжылуорталык».

Долг ТЭЦ-3 перед газоснабжающей организацией – 1 млрд. 550 млн. тенге. Причем, специалисты ТЭЦ говорят, что должниками стали поневоле – с ними, мол, не рассчиталась компания, которая и собирает оплату с потребителей тепла – ГКП «Куатжылуорталык».

Сайлаубай Жакипов, и.о. генерального директора АО «3-Энергоорталық»: «За прошлый отопительный сезон они 1,5 миллиарда тенге задолжали. Еле-еле оплачивали с большими задержками, а в этом году долг довели до 3 миллиардов тенге. Это, конечно, отразилось на нашей экономике, на благополучии наших работников, к сожалению. С 1 апреля мы остановились, так как нам полностью перекрыли подачу газа.

В ГКП долгов не отрицают. Но говорят, им-то тоже должны.
Долги по теплу-газу в Шымкенте



Согласитесь, на полтора миллиарда не тянет… Всего 190 с копейками миллионов. Но рассказывать горожанам о происхождении долга никто не собирается.

Впрочем, у акимата Шымкента разработан собственный план погашения долгов. Сейчас здесь все надежды возлагают на… продажу собственной доли в АО «Энергоцентр-3».

Нурлан Бектурсынов, начальник отдела ЖКХ Шымкента: «Город имеет свои акции в ТЭЦ-3 и за счет продажи этих акций будет решен вопрос по долгам, так что больше вопросов не будет».

Отметим, что во время приезда министра энергетики в Шымкенте, ему презентовали новую котельную в микрорайоне Нурсат. На нее местная исполнительная власть возлагает большие надежды. Уже тогда в планах у акимата был полный отказ от услуг ТЭЦ-3.

И если до варианта с продажей акций в такое развитие событий верилось с трудом, то сейчас обыватель задастся вопросом – не проще ли собрать долги, чем лишаться доли?

Видимо, это не только возможность расплатиться по счетам, но и начать переход к полному отказу от услуг Энергоцентра. Хотя, это лишь наши догадки. Подтвердятся они или нет – узнаем в 2018 году – на это время запланировано строительство новой и реанимация старой котельной в южной части города.

Саида Турсуметова
https://otyrar.kz/2017/09/akimat-shymkenta-nadeetsya-prodat-svoyu-dolyu-v-tec-3-i-pogasit-milliardnye-dolgi/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kkafp 15.09.2017 в 09:17:14   # 631008
Автономное отопление ставьте, ситуация серьезная и не факт что будет нормально и в срок решена
поощрить (1) | покарать
  СССР 15.09.2017 в 09:27:17   # 631011
ГКП «Куатжылуорталык», где деньги? Прокуратура, где надзорные органы? Закройте их начальника, сразу деньги найдутся
поощрить (1) | покарать
  Pole13 15.09.2017 в 09:45:31   # 631017
Опять в частные руки продадут,а частник вкладываться не будет.
поощрить | покарать
  astra 15.09.2017 в 10:22:27   # 631023
Суки...расстрелять мало. Всех к стене мля...кто замешан в этом. Идиоты....когда ж вы здохните от своей жадности. Воры
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь