Вынесен приговор по делу о снежной лавине, под которой погибло 7 военнослужащих

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danilov 16 Сентября 2017 в 15:05:57
На оглашении приговора не было никого из потерпевших. Родственники погибших солдат еще заблаговременно сообщили, что ни каких претензий к подсудимому не имеют, и даже просили суд не лишать его свободы.
Сам Бахыт Шойбеков свою вину признал полностью, возместил все материальные расходы, свыше миллиона тенге, и просил суд о снисхождении.
Оглашение вердикта заняло почти час.
В начале года войсковая часть 91678 начала готовится к международным соревнованиям Арму-2017. Горно-егерский планировал участие на этапе «Эльбрусское кольцо». Накануне происшествия командир части отбыл в командировку, временно исполняющим обязанности командира стал майор Шойбеков. Однако в полном объеме проконтролировать ситуацию в полку майор не смог.
Судья ограшает приговор военномуИз приговора, оглашенного Гульмирой Усмановой, судьей военного суда: «…Личный состав отдельной группы горной роты должен был провести занятия при пункте постоянной дислокации. Выезд в ущелье 17 февраля не планировался, и должен был произойти только 20 февраля».
К тому же поступило штормовое предупреждение о резком ухудшении погоды. Не смотря на это, группа отправилась в горы. При этом в составе группы даже не было опытных инструкторов и альпинистов, не имелось связи, не было врачебного персонала.
Примерно в 12:30 с восточного склона ущелья Коксай произошел сход лавины.
В результате под снегом оказались 15 военнослужащих и 2 служащих войсковой части. Семь человек погибли, остальных удалось спасти.
Суд признал майора Шойбекова виновным по статье 453 часть 2 (халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия). Среди смягчающих обстоятельств суд отметил первую судимость, раскаяние, наличие на иждивении малолетних детей, положительные характеристики. Шойбекову назначено наказание сроком на 3 года, условно.
Приговор пока не вступил в законную силу.
https://otyrar.kz/2017/09/vynesen-prigovor-po-delu-o-snezhnoj-lavine-pod-kotoroj-pogiblo-7-voennosluzhashhix/
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