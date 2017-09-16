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Шымкент
МПС Шымкента: Не пытайтесь «развести» с «КРИС-П»!
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danilov 16 Сентября 2017 в 15:23:51
Руководство Местной полицейской службы Шымкента предупреждает водителей города! Не поддавайтесь противозаконным предложениям сотрудников полиции «решить» вопрос с нарушениями, зафиксированными мобильными радарами «КРИС-П» на дорогах города.

Если вам предлагают за определенную сумму стереть с компьютера ваше нарушение, не верьте. Сделать это невозможно и конверт со штрафом все равно придет к вам по почте.

Если вы стали участником такого способа вымогательства со стороны сотрудников полиции, просим немедленно сообщать о таких фактах.

Звоните по телефонам:
Дежурная часть полка 535252
Дежурная часть ДВД ЮКО 102
Управление СБ ДВД ЮКО, телефон доверия: 8(7252) 21-43-43
8(7252) 21-17-44 (дежурная часть ДВД ЮКО)

К слову, в Шымкенте функционируют три таких установки, их место дислокации меняется постоянно.

https://otyrar.kz/2017/09/mps-shymkenta-ne-pytajtes-razvesti-s-kris-p/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 16.09.2017 в 16:42:23   # 631302
Ага позвонят Вам. Это получается сознаться в даче взятки?)
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