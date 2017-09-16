МПС Шымкента: Не пытайтесь «развести» с «КРИС-П»!

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danilov 16 Сентября 2017 в 15:23:51
Если вам предлагают за определенную сумму стереть с компьютера ваше нарушение, не верьте. Сделать это невозможно и конверт со штрафом все равно придет к вам по почте.
Если вы стали участником такого способа вымогательства со стороны сотрудников полиции, просим немедленно сообщать о таких фактах.
Звоните по телефонам:
Дежурная часть полка 535252
Дежурная часть ДВД ЮКО 102
Управление СБ ДВД ЮКО, телефон доверия: 8(7252) 21-43-43
8(7252) 21-17-44 (дежурная часть ДВД ЮКО)
К слову, в Шымкенте функционируют три таких установки, их место дислокации меняется постоянно.
https://otyrar.kz/2017/09/mps-shymkenta-ne-pytajtes-razvesti-s-kris-p/