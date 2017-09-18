В ЮКО не удается избавиться от трехсменных школ

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danilov 18 Сентября 2017 в 13:44:55
Главный педагог области Исатай Сагындыков признает — в этом году поток первоклашек действительно большой. Порог школы впервые переступили 73 тысячи детей, в связи с чем возникла необходимость в строительстве новых учебных заведений.
«На сегодняшний день началось строительство 39 объектов и готовиться проектно-сметная документация для возведения еще 134 школ. В целом в области насчитывается 1036 средних учебных заведений, 7 из которых частные»,- сообщил руководитель управления образования ЮКО Исатай Сагындыков.
Чиновник затронул вопрос и с дошкольными учебными заведениями. Так, за полгода в Южно-Казахстанской области открылось 95 детских садов. После непродолжительного отчета Сагындыкова присутствующие получили возможность задать ему свои вопросы.
«В одном только городе 8 трехсменных школ. К тому же все почему-то стремятся учится в учебных заведениях, которые находятся в центре Шымкента- это школы номер 1, 8, 9, 23, 65. Причина в том, что там дают хорошее образование. Получается, в других школах хромает качество образования?»
«Конечно, мы не в силах сделать директоров всех школ одинаково сильными. В сравнительном порядке, кто-то будет лучше, а кто-то хуже. Буквально недавно мы проводили анализ, почему если все преподаватели наравне проходят курсы повышения квалификации, в некоторых школах уровень образования все равно ниже. Получается, некоторые учителя едут учиться, но занимаются там непонятно чем. Поэтому, сейчас мы предпринимаем меры, чтобы на курсы отправляли тех, кто хочет учиться»,-считает руководитель управления образования ЮКО Исатай Сагындыков.
Одним из решений сложившейся ситуации станут специальные интерактивные уроки. На них ученики школ «с менее качественным образованием» смогут присутствовать онлайн на лекциях высококвалифицированных преподавателей.
http://tvk-uko.kz/2017/09/18/v-yuko-ne-udaetsya-izbavit-sya-ot-trehsmenny-h-shkol/
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