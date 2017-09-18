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Шымкент
В Шымкенте за выходные грубейшим образом обрезали ветви многолетних деревьев
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danilov 18 Сентября 2017 в 14:30:23
В Шымкенте на участке улицы Жибек Жолы за выходные грубейшим образом обрезали ветви многолетних деревьев.



Некогда раскидистые ветви лиственных деревьев сейчас, валяются на асфальте. Почти голые деревья, сегодня печально ждут дальнейшей участи. Жители ближайших домов предполагают, что многолетние деревца срубят под корень, когда до этой части улицы Жибек жолы дойдут работы по расширению дороги.

После такой нещадной обрезки даже большие деревья вряд ли выживут… Горожане возмущены и обеспокоены тем, что ради расширения улицы, рабочие могут спилить с трудом выросшие под южным палящим солнцем деревья.

В чем причина такой грубой обрезки и действительно ли срубят ли деревья под корень, сейчас выясняют наши корреспонденты.

https://otyrar.kz/2017/09/v-shymkente-za-vyxodnye-grubejshim-obrazom-obrezali-vetvi-mnogoletnix-derevev/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 18.09.2017 в 14:39:21   # 631615
Ради расширение дороги, а что делать
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  alpha_portal 18.09.2017 в 14:40:46   # 631617
Степь, да степь широооооокаааа
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  Антибиотик 18.09.2017 в 14:49:13   # 631621
Пусть у меня во дворе срубят высохший карагач! Пока он не кому на голову не упал, или на машину!)
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  Софруджу 18.09.2017 в 15:03:43   # 631624
[quote name=Антибиотик link=previd=90478#631621 date=1505724553]Пусть у меня во дворе срубят высохший карагач! Пока он не кому на голову не упал, или на машину!)[/quote
Неа. Высохший не спилят. У них ненависть только к зелёным насаждениям. Лютая, впитанная с молоком матери
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