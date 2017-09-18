Жертвами на дороге в ЮКО стали четверо молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет

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danilov 18 Сентября 2017 в 17:41:18
Минивэн Hyundai Starex столкнулся с грузовиком "ГАЗ-53", после чего водитель микроавтобуса, 1995 года рождения, не справился с управлением и вылетел в кювет.
В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались два пассажира минивэна: парень, 1994 года рождения, и девушка, 1998 года рождения. Водитель Hyundai и еще двое его пассажиров — женщина, 1970 года рождения, и парень, 1995 года рождения — были доставлены в больницу Арысского района, где водитель и 22-летний молодой человек впоследствии скончались. Сорокасемилетняя пострадавшая госпитализирована в реанимацию. Все они — жители Южно-Казахстанской области.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства происшедшего ДТП.
https://ru.sputniknews.kz/incidents/20170918/3266114/chetyre-cheloveka-pogibli-pri-stolknovenii-samosvala-s-minivehnom-v-yuko.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
SouthJoker 18.09.2017 в 18:23:20 # 631683
Цитата: Deamos89 от 18.09.2017 18:58:05
пока молодые водятлы с покупными правами не научатся нормально ездить, такое будет происходить постоянно. скорее всего водитель старекса хотел обойти 53тий, но навстречу шла машина и он хотел вернутся в свой ряд и зацепил газ
пока молодые водятлы с покупными правами не научатся нормально ездить, такое будет происходить постоянно. скорее всего водитель старекса хотел обойти 53тий, но навстречу шла машина и он хотел вернутся в свой ряд и зацепил газ
абсолютно точно. только где они научатся? и кто им сможет объяснить как себя вести на дороге? У нас мне кажется процентов 50-60 только учатся. Купить стало намного проще и быстрей. Так беспредельно мне кажется не гоняют в Казахстане как наши водятлы.