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Шымкент
Жертвами на дороге в ЮКО стали четверо молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет
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danilov 18 Сентября 2017 в 17:41:18
АСТАНА, 18 сен – Sputnik. Смертельное ДТП произошло на трассе Шымкент – Арысь – Шардара в понедельник, 18 сентября, утром − погибли четыре человека, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.

Минивэн Hyundai Starex столкнулся с грузовиком "ГАЗ-53", после чего водитель микроавтобуса, 1995 года рождения, не справился с управлением и вылетел в кювет.
В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались два пассажира минивэна: парень, 1994 года рождения, и девушка, 1998 года рождения. Водитель Hyundai и еще двое его пассажиров — женщина, 1970 года рождения, и парень, 1995 года рождения — были доставлены в больницу Арысского района, где водитель и 22-летний молодой человек впоследствии скончались. Сорокасемилетняя пострадавшая госпитализирована в реанимацию. Все они — жители Южно-Казахстанской области.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства происшедшего ДТП.

https://ru.sputniknews.kz/incidents/20170918/3266114/chetyre-cheloveka-pogibli-pri-stolknovenii-samosvala-s-minivehnom-v-yuko.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  SouthJoker 18.09.2017 в 18:23:20   # 631683
Когда же все это закончится?
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  Deamos89 18.09.2017 в 18:58:05   # 631685
пока молодые водятлы с покупными правами не научатся нормально ездить, такое будет происходить постоянно. скорее всего водитель старекса хотел обойти 53тий, но навстречу шла машина и он хотел вернутся в свой ряд и зацепил газ
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  КЕДЫ 18.09.2017 в 19:06:01   # 631686
Цитата: Deamos89 от 18.09.2017 18:58:05
пока молодые водятлы с покупными правами не научатся нормально ездить, такое будет происходить постоянно. скорее всего водитель старекса хотел обойти 53тий, но навстречу шла машина и он хотел вернутся в свой ряд и зацепил газ


абсолютно точно. только где они научатся? и кто им сможет объяснить как себя вести на дороге? У нас мне кажется процентов 50-60 только учатся. Купить стало намного проще и быстрей. Так беспредельно мне кажется не гоняют в Казахстане как наши водятлы.
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