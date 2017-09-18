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Шымкент
Аким Шымкента снова в деле
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danilov 18 Сентября 2017 в 17:47:45
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Денис222 18.09.2017 в 18:05:56   # 631676
Снова в деле...начитался походу о себе комментов. И снова за пиар, ну удачи...
Что за правители такие? Денег больше потратят на показуху, чем на дело...
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  Даун 18.09.2017 в 18:20:35   # 631682
Попиздит и домой, это наша система нече не сделаешь
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  СССР 18.09.2017 в 19:38:26   # 631693
Ничего не изменится
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  Dior 18.09.2017 в 19:39:04   # 631694
Недавно писал пост о том,что дороги на Елшибек батыра в ямах. То-ли прочел его кто, и эти дыры стали латать, то-ли совпало написание мной поста с ремонтом. НО, НО латать стали ямы как-то пропуская. Напротив СШ №40 две дырки так и остались вырезаными, и на перекрестке Тауке-Хана/Елшибек батыра вообще траншея поперек дороги. Водители чтобы выехать с перекрестка вынуждены чуть ли не на встречку выезжать. Причем если ехать даже с минимальной скоростью, то всю ходовку авто там оставить можно.
Так же на Орынбай Акына (11 мкр) рыли теплотрассу и сейчас положили асфальт на пол дороги. И машины заезжают так же на встречку, чтобы хоть как-то проехать по хорошей дороге. А зима не за горами и все эти ямки себя ой как проявят. И наши бюджетные деньги опять будут недобросовестно осваивать.

Уважаемый, АКИМ, если Вы читаете данный пост, прошу найти и наказать виновных в таком БЕЗОБРАЗНОМ ремонте дороги.
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