Молодежь Южного Казахстана получила 50 процентов грантов по программе «Серпін»

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Гость 19 Сентября 2017 в 12:57:59
Отметим, численность молодежи, желающих принять участие в проекте, растет с каждым годом. В связи с этим, в рамках данного проекта планируется увеличить число выделяемых грантов не менее чем на 5 тысяч.
Проект «Серпін-2050» реализуется с 2014 года по поручению Главы государства Нурсултана Назарбаева и предоставляет молодежи возможность получить качественное образование. Цель данного проекта - обучить и трудоустроить молодежь из южных регионов страны, с избытком трудовых ресурсов на востоке, севере и западе Казахстана - в регионах, испытывающих дефицит кадров. В целом в проекте участвуют 14 областей, из них 9 - принимающие, 5-отправляющие.
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