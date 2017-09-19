Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Молодежь Южного Казахстана получила 50 процентов грантов по программе «Серпін»
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 19 Сентября 2017 в 12:57:59
За последние три года из 11 296 грантов, выделенных по программе «Серпін-2050» - 5 516 грантов, или 50 процентов, получила молодежь Южно-Казахстанской области, передает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Отметим, численность молодежи, желающих принять участие в проекте, растет с каждым годом. В связи с этим, в рамках данного проекта планируется увеличить число выделяемых грантов не менее чем на 5 тысяч.

Проект «Серпін-2050» реализуется с 2014 года по поручению Главы государства Нурсултана Назарбаева и предоставляет молодежи возможность получить качественное образование. Цель данного проекта - обучить и трудоустроить молодежь из южных регионов страны, с избытком трудовых ресурсов на востоке, севере и западе Казахстана - в регионах, испытывающих дефицит кадров. В целом в проекте участвуют 14 областей, из них 9 - принимающие, 5-отправляющие.
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь