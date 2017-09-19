В Шымкенте закупят новые автобусы - акимат

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danilov 19 Сентября 2017 в 14:24:51
Договор на обслуживание городских маршрутов теперь акимат города будет заключать не на 3 года, как это было раньше, а на 10 лет. Но при условии, что компания-пассажироперевозчик в течение 140 дней обновит свой автопарк. Это было сделано для того, чтобы банки могли кредитовать перевозчиков при покупке новых автобусов и оформлять лизинг.
Одними из первых условия договора выполнила компания «Бек-Сервис». Глава Шымкента Габидулла Абдрахимов встретился с руководством компании «Бек-сервис», которая приобрела пять автобусов марки «ПАЗ-Вектор» в рамках договора об обновлении автобусного парка. Теперь новые автобусы будут курсировать по маршруту №34.
А неделей раньше в город пришли новенькие ГАЗели, которые теперь обслуживают маршрут №102. Руководство компании «Мир и СО» приобрело пассажирские микроавтобусы также в рамках договоренностей с акиматом города.
Напомним, ранее, в ходе совещания с транспортными компаниями, пассажироперевозчиков предупредили о необходимости обновления автопарка. Тогда аким Шымкента в очередной раз напомнил пассажироперевозчикам о необходимости обновления автопарков, так как на улицах мегаполиса нет места старым, чадящим автобусам, и пообещал оказывать поддержку компаниям, обновляющим свой автопарк.
http://lenta.inform.kz/ru/v-shymkente-zakupyat-novye-avtobusy-akimat_a3066586
Комментарии, по рейтингу, по дате
В определенных руках и мерседес гавнище . .
Цитата: abeke1984 от 19.09.2017 15:01:13
Молодец аким
Молодец аким
Цитата: abeke1984 от 19.09.2017 14:54:16
Наш аким переживает за народ. Говорит стыдно перед народом. 🤗🤗🤗
Наш аким переживает за народ. Говорит стыдно перед народом. 🤗🤗🤗
Цитата: abeke1984 от 16.09.2017 18:57:45
Город один из самых лучших
Город один из самых лучших
Цитата: abeke1984 от 16.09.2017 18:57:24
Что то много недовольных а на прием никто не идёт. Потому что знают что сказать нечего.
Что то много недовольных а на прием никто не идёт. Потому что знают что сказать нечего.
Зарплата с акимата капает в карман что ли?