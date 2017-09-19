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Шымкент
В Шымкенте закупят новые автобусы - акимат
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danilov 19 Сентября 2017 в 14:24:51
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новые автобусы будут обслуживать городские маршруты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.



Договор на обслуживание городских маршрутов теперь акимат города будет заключать не на 3 года, как это было раньше, а на 10 лет. Но при условии, что компания-пассажироперевозчик в течение 140 дней обновит свой автопарк. Это было сделано для того, чтобы банки могли кредитовать перевозчиков при покупке новых автобусов и оформлять лизинг.



Одними из первых условия договора выполнила компания «Бек-Сервис». Глава Шымкента Габидулла Абдрахимов встретился с руководством компании «Бек-сервис», которая приобрела пять автобусов марки «ПАЗ-Вектор» в рамках договора об обновлении автобусного парка. Теперь новые автобусы будут курсировать по маршруту №34.



А неделей раньше в город пришли новенькие ГАЗели, которые теперь обслуживают маршрут №102. Руководство компании «Мир и СО» приобрело пассажирские микроавтобусы также в рамках договоренностей с акиматом города.



Напомним, ранее, в ходе совещания с транспортными компаниями, пассажироперевозчиков предупредили о необходимости обновления автопарка. Тогда аким Шымкента в очередной раз напомнил пассажироперевозчикам о необходимости обновления автопарков, так как на улицах мегаполиса нет места старым, чадящим автобусам, и пообещал оказывать поддержку компаниям, обновляющим свой автопарк.



http://lenta.inform.kz/ru/v-shymkente-zakupyat-novye-avtobusy-akimat_a3066586
Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 19.09.2017 в 14:30:14   # 631878
говнище хуже китайских. у нас такие в городе были.
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  KAN13 19.09.2017 в 14:46:37   # 631885

В определенных руках и мерседес гавнище . .
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  Лысый 19.09.2017 в 14:55:10   # 631888
Нахера эти клоны "шаолиней" сдались, где газовые голден драконы?
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  abeke1984 19.09.2017 в 15:01:13   # 631892
Молодец аким
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  Deamos89 19.09.2017 в 16:01:46   # 631926
а лихачей водятлов заменили? или старые остались?
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  Mikado 19.09.2017 в 16:07:49   # 631927
Цитата: abeke1984 от 19.09.2017 15:01:13
Молодец аким


Цитата: abeke1984 от 19.09.2017 14:54:16
Наш аким переживает за народ. Говорит стыдно перед народом. 🤗🤗🤗


Цитата: abeke1984 от 16.09.2017 18:57:45
Город один из самых лучших


Цитата: abeke1984 от 16.09.2017 18:57:24
Что то много недовольных а на прием никто не идёт. Потому что знают что сказать нечего.


Зарплата с акимата капает в карман что ли?
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