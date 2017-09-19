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Шымкент
Коммунальщики изуродовали и бросили две улицы в Шымкенте
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danilov 19 Сентября 2017 в 17:51:35
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  vvka 19.09.2017 в 18:06:24   # 631969
власть гнать!
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  odysssey 19.09.2017 в 20:38:59   # 631993
Воздух прогнали и все! Нет никому веры, даже этому грозному депутату!
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  babki 19.09.2017 в 20:50:57   # 631995
Таких улиц у нас полно, где раскопали дорожное покрытие вместе со стяжками перед домами и закапали грязью. Хотя я слышал, точно ли не знаю, что в смете уде закладывается восстановление дорожного покрытия.
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  astra 19.09.2017 в 21:00:50   # 631997
как обычно,уродский водоканал. что за уроды там руководят. всех к стене за неисполнение обязательств. только тарифы могут повышать хорошо
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  Olga 123 19.09.2017 в 21:35:47   # 632005
На Чапаевке тоже все перерыли закопали как попало вонь стоит как на сырьевой.
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  Денис222 19.09.2017 в 21:38:20   # 632006
Так нам и надо!
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  КЕДЫ 19.09.2017 в 22:03:41   # 632011
0:57 моя учительница русяз и литературы !!!!!
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  spy 19.09.2017 в 23:14:35   # 632024
Не будет на Кларе дороги, ни через месяц ни через год...
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