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Шымкент
Коммунальщики изуродовали и бросили две улицы в Шымкенте
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danilov 19 Сентября 2017 в 17:51:35
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vvka
19.09.2017 в 18:06:24
# 631969
власть гнать!
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odysssey
19.09.2017 в 20:38:59
# 631993
Воздух прогнали и все! Нет никому веры, даже этому грозному депутату!
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babki
19.09.2017 в 20:50:57
# 631995
Таких улиц у нас полно, где раскопали дорожное покрытие вместе со стяжками перед домами и закапали грязью. Хотя я слышал, точно ли не знаю, что в смете уде закладывается восстановление дорожного покрытия.
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astra
19.09.2017 в 21:00:50
# 631997
как обычно,уродский водоканал. что за уроды там руководят. всех к стене за неисполнение обязательств. только тарифы могут повышать хорошо
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Olga 123
19.09.2017 в 21:35:47
# 632005
На Чапаевке тоже все перерыли закопали как попало вонь стоит как на сырьевой.
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Денис222
19.09.2017 в 21:38:20
# 632006
Так нам и надо!
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КЕДЫ
19.09.2017 в 22:03:41
# 632011
0:57 моя учительница русяз и литературы
!!!!!
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spy
19.09.2017 в 23:14:35
# 632024
Не будет на Кларе дороги, ни через месяц ни через год...
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