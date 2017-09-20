В Шымкенте прошел музыкальный ретро-фестиваль «Старая пластинка»

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Софруджу 20 Сентября 2017 в 09:06:09
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: bIP6bIC от 20.09.2017 09:43:15Как с языка снял! Админ сделай афишу событий на сайте!!!
Мне одному интересно, почему новости о мероприятиях публикуются постоянно, а вот анонсы нет???
Мне одному интересно, почему новости о мероприятиях публикуются постоянно, а вот анонсы нет???
поделиться с нами не могли?
Цитата: 332-712 от 20.09.2017 11:55:02
поделиться с нами не могли?
поделиться с нами не могли?
ну, простите меняяяяяяяяяяяяя
Цитата: Лялька от 20.09.2017 12:00:04
ну, простите меняяяяяяяяяяяяя
Цитата: 332-712 от 20.09.2017 11:55:02
поделиться с нами не могли?
поделиться с нами не могли?
ну, простите меняяяяяяяяяяяяя
чот как-то неискренне...