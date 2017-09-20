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Шымкент
В Шымкенте прошел музыкальный ретро-фестиваль «Старая пластинка»
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Софруджу 20 Сентября 2017 в 09:06:09
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bIP6bIC 20.09.2017 в 09:43:15   # 632057
Мне одному интересно, почему новости о мероприятиях публикуются постоянно, а вот анонсы нет???
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  Romanzver 20.09.2017 в 09:52:08   # 632060
Цитата: bIP6bIC от 20.09.2017 09:43:15
Мне одному интересно, почему новости о мероприятиях публикуются постоянно, а вот анонсы нет???
Как с языка снял! Админ сделай афишу событий на сайте!!!
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  kkafp 20.09.2017 в 09:53:30   # 632061
Всё просто, организаторы не написали на титус о предстоящем мероприятии, а зря!
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  Pole13 20.09.2017 в 11:25:38   # 632086
Как много знакомых лиц
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  Лялька 20.09.2017 в 11:31:36   # 632089
Кстати анонс был...но не здесь
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  332-712 20.09.2017 в 11:55:02   # 632098
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  Лялька 20.09.2017 в 12:00:04   # 632104
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  332-712 20.09.2017 в 12:11:21   # 632114
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