В ДВД ЮКО сделали официальное заявление о спецоперации по захвату религиозной группировки в Шымкенте

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Софруджу 19 Сентября 2017 в 21:11:23
19 сентября 2017 года ДВД Южно-Казахстанской области совместно с ДКНБ по ЮКО в городе Шымкенте, в районе магазина «Гарант», провели специальную операцию по пресечению деятельности преступной группировки, состоящей из сторонников деструктивных религиозных течений.
«По версии следствия, члены группы занимались скупкой и сбытом краденных сотовых телефонов. Перед реализацией изменяли идентификационные коды мобильных устройств и записывали на них материалы экстремистского характера.
Начато досудебное расследование», — сообщили в Управлении государственного языка и информации ДВД ЮКО.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Давно пора . Минимум лет 3-4 назад надо было операцию проводить.