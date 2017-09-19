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Шымкент
В ДВД ЮКО сделали официальное заявление о спецоперации по захвату религиозной группировки в Шымкенте
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Софруджу 19 Сентября 2017 в 21:11:23

19 сентября 2017 года ДВД Южно-Казахстанской области совместно с ДКНБ по ЮКО в городе Шымкенте, в районе магазина «Гарант», провели специальную операцию по пресечению деятельности преступной группировки, состоящей из сторонников деструктивных религиозных течений.
«По версии следствия, члены группы занимались скупкой и сбытом краденных сотовых телефонов. Перед реализацией изменяли идентификационные коды мобильных устройств и записывали на них материалы экстремистского характера.
Начато досудебное расследование», — сообщили в Управлении государственного языка и информации ДВД ЮКО.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 20.09.2017 в 00:47:28   # 632032
А где вы раньше были ?
Давно пора . Минимум лет 3-4 назад надо было операцию проводить.
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  русо 20.09.2017 в 00:48:15   # 632033
Давно пора. Верхний рынок тоже кишит ими
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