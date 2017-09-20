Кто ДАМУ танцует

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Гость 20 Сентября 2017 в 11:08:16
Ratel.kz уже рассказывал, какие профессионалы работают фонде развития предпринимательства «Даму».
Моя коллега из Павлодара Джамиля МАРИЧЕВА не смогла остаться равнодушной к предпринимательскому таланту директора регионального филиала фонда «Даму» Ерканата АБЕНОВА, который отсудил свыше 27 миллионов тенге у павлодарской бизнесвумен Телеу КУШМАНОВОЙ.
Сначала он за счет фонда помогал женщине поднимать крестьянское хозяйство, потом стал ее бизнес-партнером, а спустя четыре года предъявил ей неподъемный счет. Теперь предприятие, которое было гордостью области, на грани банкротства.
О том, как удалось раскрыться предпринимательскому таланту г-на Абенова в кресле директора филиала, в фонде «Даму» так никто внятно и не рассказал. Возможно, он набрался опыта у экс-председателя правления фонда Ляззат ИБРАГИМОВОЙ, при которой и происходило его обогащение за счёт предпринимательницы Кушмановой.
Тем более мы знаем, что г-жа Ибрагимова не жалела средств на повышение квалификации своих подчиненных, тратя на это десятки миллионов тенге ежегодно.
Метод ЦОПа
3 июля Ratel.kz уже сообщал о любопытных деталях, согласно которым фонд развития предпринимательства «Даму» потратил 1,52 миллиарда тенге для развития филиальной сети и ЦОПов - Центров обслуживания предпринимателей. Эту сумму фонду выделили из казны в 2013 году для исполнения поручения глава государства.
В общей массе нарушений, обнаруженных ревизионной группой при изучении документов о покупке зданий для ЦОПов по всей стране, в глаза бросалась сделка в славном городе Шымкенте.
Там приобрели без проведения тендера одно из самых дорогих зданий под ЦОП в стране стоимостью 257 миллионов тенге.
В его ремонт и реконструкцию, как выяснилось почему-то уже после оформления сделки, необходимо было вложить еще более 110 миллионов тенге.
Технические специалисты АО «КазНИИСА» пришли к выводу, что в наружных кирпичных стенах имеются сквозные (!) трещины, стены второго этажа из профлиста не утеплены, кровля протекает и также не утеплена, здание не соответствует нормам, предъявляемым в сейсмоопасных регионах.
Более того, здание располагалось не в административном центре города, а в торговой зоне. Об этом тоже почему-то выяснилось уже после совершения сделки. Как будто кто-то заставлял сотрудников шымкентского филиала «Даму» покупать не просто не пригодное для эксплуатации здание, так ещё и в совершенно неподходящем месте.
Интересно, кто бы это мог быть?
Кстати, ИП Султанов С.К., который столь удачно продал «Даму» свой аварийный долгострой, должен был сделать все перепланировки до сдачи объекта покупателю. И лишь после этого претендовать на оплату. По договору купли-продажи ему первоначально должны были выплатить 30%, и лишь после переоборудования здания под требования фонда – оставшиеся 70% от суммы сделки. Но 257 миллионов ему перечислили сполна до выполнения перепланировки.
Правда, странно? Учитывая тот факт, что фонду даже не были предоставлены соответствующие документы, чтобы правильно провести сделку по бухгалтерии. Даже изготовление нового техпаспорта на здание пришлось в итоге делать за счёт средств «Даму».
Другая не менее важная деталь - оценку здания делал сам ИП Султанов С.К. Иначе бы оно вряд ли потянуло на 257 миллионов тенге. Но в фонде и на это закрыли глаза.
Интересно, что случилось с теми сотрудниками «Даму», которые отвечали за эту сделку? Может быть их уволили или отдали под суд? Шутка ли, бесполезная трата 257 миллионов государственных тенге? Хотя дальнейшее развитие событий наталкивает на мысль, что тех, кто отвечал за покупку здания под ЦОП в Шымкенте могли и наградить!
Не на том месте
Поскольку здание в Шымкенте стало одной из самых дорогих покупок фонда в филиальной сети, глупо было рассчитывать на то, что разрешат выделить ещё 110 миллионов тенге на его капремонт. К тому же оно располагалось в неподходящем месте.
А потому его перепродали акимату Шымкента.
На брифинге в Алматы 26 июля председатель правления «Даму» Абай САРКУЛОВ так и ответил на вопрос Ratel.kz о странных перипетиях, в которые попало здание для ЦОПа в Шымкенте:
- Продали его за 312 миллионов тенге, мы на этом даже заработали. Оно действительно не подошло нам: находится не в том месте, в котором мы хотели бы его видеть.
Сразу после выхода материала Ratel.kz отправил запрос на имя акима Шымкента Габидуллы АБДРАХИМОВА, попросив раскрыть все подробности этой интересной сделки. Шутка ли, куплено здание за 257 миллионов тенге, полученных из закромов родины – Нацфонда или республиканского бюджета, а продано за 312 миллионов тенге бюджета города Шымкента. Это же 55 миллионов тенге чистого навара на ровном месте!
Но есть один момент. Куплено здание у ИП Султанов С.К. фондом было за 257 миллионов 7 августа 2013 года, а продано акимату Шымкента 25 ноября 2016 года. В августе 2013 года доллар стоил 153 тенге, а в ноябре 2016 - уже 335 тенге. То есть купил фонд здание за 1,67 миллионов долларов, а продал всего за 0,93 миллиона. Тут уже никаким наваром-то и не пахнет. Скорее пора спросить, куда делись 740 тысяч вечнозеленых президентов.
Так что хвалиться выгодной перепродажей аварийного объекта не стоило. Уж кто и остался в выигрыше от сделки, так только ИП Султанов С.К.
Нашедших нарушения и наказали
Кстати, ответы г-на Саркулова на брифинге больше напоминали попытку оправдаться за огрехи предшественницы – Ляззат ИБРАГИМОВОЙ, которая аккурат до того, как начались проверки деятельности и замаячили факты нарушений, благополучно ушла из «Даму» на новое место работы.
Хотя логичнее было бы ожидать, что по результатам работы ревизионной группы г-н Саркулов подаст документы в правоохранительные органы, чтобы те занялись поисками виновных в обнаруженных нарушениях.
А их специалисты накопали на много томов дела по всем направлениям.
Однако новый председатель правления «Даму» предпочёл поступить иначе: он выдал уведомления о расторжении трудовых договоров вскрывшим всю эту историю членам ревизионной группы. В итоге те, кто нашёл нарушения, оказались безработными, а г-жа Ибрагимова спокойно трудится на новом месте.
Кто принимал решение?
Во вторник, 19 сентября, мы получили ответ и на свой запрос в акимат Шымкента. Не сразу, а после того, как отправили повторный запрос, пригрозив в случае отказа подать исковое заявление на шымкентских чиновников в суд.
Однако ответ, полученный за подпись руководителя аппарата акимата города Шымкента Рашида АЮПОВА, порадовал ещё больше, чем ответ г-на Саркулова на брифинге.
Первой обратила на себя внимание информация, что «никаких средств на ремонт указанного здания акиматом не потрачено, здание по своим характеристикам полностью отвечает техническим и санитарным нормам».
Вы только представьте: специалисты АО «КазНИИСА» насчитали смету на 110 миллионов тенге, чтобы здание отвечало строительным нормам и могло быть сдано в эксплуатацию, а акимат Шымкента, не вложив в него ни тенге, открыл «Фронт офис» по обслуживанию населения!
Не иначе как г-н Абдрахимов просто гений! Вот кого надо бросать на самые трудные участки по всей стране. Такой талант прозябает в Шымкенте.
Зато нас нисколько не удивило, что «в конце 2016 года, в соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», ГУ «Аппарат акима г.Шымкент» проведены государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора по приобретению административного здания для размещения «Отдела жилищный отношений города Шымкента» и «Фронт офиса».
«Даму» ведь тоже купил это здание путем прямого заключения договора.
Но вот странная штука: фонд посчитал, что здание находится в не очень удобном месте, а акимат Шымкента оказался настолько доволен, что переплатил без малого 55 миллионов тенге.
Возникает вопрос: кто дал указание купить здание у «Даму» методом одного источника? И почему акимат Шымкента не купил это же здание в 2013 году у ИП Султанов С.К. за 257 миллионов тенге? Ведь такие решения не принимаются просто так. Сумма более чем серьезная.
Нисколько не сомневаемся, что «Фронт офис», в котором жители Шымкента получают весь спектр госуслуг методом одного окна, стал важным проектом для г-на Абдрахимова. И он прогремел на всю страну, как первопроходец. Но что-то после этого по Казахстану больше нигде таких же «Фронт офисов» не открылось.
«При рассмотрении предложений по приобретению здания учитывались такие параметры, как цена, расположение объекта, площадь, наличие автопарковки, возможность размещения «Фронт офиса», работающего по принципу одного окна. Вышеуказанная сделка проведена строго согласно требованиям и нормам Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», - ответил нам г-н Аюпов.
Правда, в ответе мы так и не нашли варианты зданий и ценовых предложений, которые рассматривал акимат при принятии решения. Хотя такой вопрос был задан в запросе Ratel.kz.
Не прозвучали чёткие ответы и на другие вопросы. Ведь мы конкретно спросили: кто принимал решение о покупке здания?
Так и хочется отправить ещё один запрос, чтобы узнать, действительно ли были соблюдены все нормы Закона «О государственных закупках» при покупке аварийного здания торгово-развлекательного центра у фонда «Даму».
Вопросов больше чем ответов
Впрочем, много вопросов остаётся и к правлению фонда. Г-н Саркулов как-то странно разбирает завалы после своей предшественницы Ляззат Ибрагимовой, что наводит на определённые мысли и заставляет внимательно приглядеться к работе «Даму».
А г-жа Ибрагимова, пока вокруг фонда кипят страсти, спокойно работает в «Жилстройсбербанке». С ее приходом там начались серьезные движения и перемены. К примеру, банку срочно потребовалось закупить программное обеспечение, компьютеры, моноблоки и картриджи для принтеров на многомиллионные суммы. Как будто до прихода в «Жилстройсбербанк» г-жи Ибрагимовой там стояли только печатные машинки.
Но об этом – как-нибудь в другой раз.
Фото с сайтов акимата Шымкента и фонда «Даму».
http://www.ratel.kz/scandal/kto_damu_tantsuet
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