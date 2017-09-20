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Шымкент
Часть стоимости за ТЭЦ-3 уже перечислена на счета акимата Шымкента
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danilov 20 Сентября 2017 в 09:37:50
Чтобы погасить долг ТЭЦ-3 перед «КазТрансГазом» городской акимат выставил на продажу акции коммунальной собственности. Всего долг теплоэнергоцентра составлял порядка двух с половиной миллиардов тенге, из которых 800 миллионов выплачены. Чтобы закрыть остальную задолженность власти областного центра продали 18% акций и первый транш, а это около миллиарда, уже поступил. Об этом журналистам рассказал заместитель замакима города Бейсенбек Жанбосынов. На собрание он также пригласил представителей компаний монополистов, вместе с которыми обсудил коммунальные проблемы Шымкента. Стало известно, когда закончится ремонт дороги по улице Байтурсынова.

«В ближайшее время мы приступим к асфальтированию улицы. Работа завершится к первому октября. Так как люди стали делать замечания по поводу пыли, которая поднимается на этом участке, мы попросили рабочих регулярно поливать улицу»,- сказал замакима Шымкента Бейсенбек Жанбосынов.

http://tvk-uko.kz/2017/09/19/chast-stoimosti-za-te-ts-3-uzhe-perechislena-na-scheta-akimata-shy-mkenta/
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  андремас 20.09.2017 в 09:51:28   # 632059
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  Jokerkz 20.09.2017 в 09:53:51   # 632062
Quote:
Чтобы закрыть остальную задолженность власти областного центра продали 18% акций

Вопрос номер 1. Кому продали акции?
Вопрос номер 2. С чего такая щедрость? И почему не провели хотя-бы брифинг с населением о продаже акций стратегически важного объекта коммунального хозяйства?
Вопрос номер 3. На каком этапе следствие по поводу хищения 1.5 млрд.тенге? И открыто ли вообще уголовное дело?
Вся эта возня смахивает на красивую "приХватизацию"
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  Aslan011 20.09.2017 в 10:31:01   # 632072
Я одного в толк не возьму, зачем создавать ГКП куатжылуорталык(КЖО)? Когда кругом и вся продается, что государству принадлежит: бассейн, ледовый дворец и т.п. Почему КЖО не давит на акимат в финансовом плане? Вышеперечисленные объекты были проданы, так как дорого обходились бюджету. А из-за 3 МИЛЛИАРДНОГО долга КЖО перед ТЭЦ 3 акимат вынужден продавать акции ТЭЦ3, чтобы ТЭЦ3 рассчиталась перед КТГ. Схема ГЕНИАЛЬНАЯ, НО причем никого не интересует где деньги, которые собрал КЖО за отопление с населения? Ни акима, ни прокурора, ни других фискальных и карательных органов данный вопрос не волнует. А я думаю, что дальше будет только страшнее.
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  babki 20.09.2017 в 11:03:20   # 632082
Вчера акиматовские организовывали выездные собрания во дворах жилых домов, где угрожали жителям с автономками, что их снова подключат к ТЭЦ 3, а сами автономки демонтируют. Брэд в общем несли
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  Author 20.09.2017 в 11:40:49   # 632092
Цитата: babki от 20.09.2017 11:03:20
Вчера акиматовские организовывали выездные собрания во дворах жилых домов, где угрожали жителям с автономками, что их снова подключат к ТЭЦ 3, а сами автономки демонтируют. Брэд в общем несли

На хуй бы они не пошли
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  Author 20.09.2017 в 11:42:04   # 632093
Цитата: Aslan011 от 20.09.2017 10:31:01
Я одного в толк не возьму, зачем создавать ГКП куатжылуорталык(КЖО)? Когда кругом и вся продается, что государству принадлежит: бассейн, ледовый дворец и т.п. Почему КЖО не давит на акимат в финансовом плане? Вышеперечисленные объекты были проданы, так как дорого обходились бюджету. А из-за 3 МИЛЛИАРДНОГО долга КЖО перед ТЭЦ 3 акимат вынужден продавать акции ТЭЦ3, чтобы ТЭЦ3 рассчиталась перед КТГ. Схема ГЕНИАЛЬНАЯ, НО причем никого не интересует где деньги, которые собрал КЖО за отопление с населения? Ни акима, ни прокурора, ни других фискальных и карательных органов данный вопрос не волнует. А я думаю, что дальше будет только страшнее.

Где пахнет халявным баблом, там и они
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  андремас 20.09.2017 в 11:44:30   # 632094
Зачем вообще была нужна контора по сбору денег?
Что, нельзя платить через банк и почту?
Изначально создавалась с преступным умыслом, и бабло ушло на самые верха, судя по тишине которую все отловили.
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