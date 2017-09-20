Часть стоимости за ТЭЦ-3 уже перечислена на счета акимата Шымкента

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danilov 20 Сентября 2017 в 09:37:50
«В ближайшее время мы приступим к асфальтированию улицы. Работа завершится к первому октября. Так как люди стали делать замечания по поводу пыли, которая поднимается на этом участке, мы попросили рабочих регулярно поливать улицу»,- сказал замакима Шымкента Бейсенбек Жанбосынов.
http://tvk-uko.kz/2017/09/19/chast-stoimosti-za-te-ts-3-uzhe-perechislena-na-scheta-akimata-shy-mkenta/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Чтобы закрыть остальную задолженность власти областного центра продали 18% акций
Вопрос номер 1. Кому продали акции?
Вопрос номер 2. С чего такая щедрость? И почему не провели хотя-бы брифинг с населением о продаже акций стратегически важного объекта коммунального хозяйства?
Вопрос номер 3. На каком этапе следствие по поводу хищения 1.5 млрд.тенге? И открыто ли вообще уголовное дело?
Вся эта возня смахивает на красивую "приХватизацию"
Цитата: babki от 20.09.2017 11:03:20
Вчера акиматовские организовывали выездные собрания во дворах жилых домов, где угрожали жителям с автономками, что их снова подключат к ТЭЦ 3, а сами автономки демонтируют. Брэд в общем несли
Вчера акиматовские организовывали выездные собрания во дворах жилых домов, где угрожали жителям с автономками, что их снова подключат к ТЭЦ 3, а сами автономки демонтируют. Брэд в общем несли
На хуй бы они не пошли
Цитата: Aslan011 от 20.09.2017 10:31:01
Я одного в толк не возьму, зачем создавать ГКП куатжылуорталык(КЖО)? Когда кругом и вся продается, что государству принадлежит: бассейн, ледовый дворец и т.п. Почему КЖО не давит на акимат в финансовом плане? Вышеперечисленные объекты были проданы, так как дорого обходились бюджету. А из-за 3 МИЛЛИАРДНОГО долга КЖО перед ТЭЦ 3 акимат вынужден продавать акции ТЭЦ3, чтобы ТЭЦ3 рассчиталась перед КТГ. Схема ГЕНИАЛЬНАЯ, НО причем никого не интересует где деньги, которые собрал КЖО за отопление с населения? Ни акима, ни прокурора, ни других фискальных и карательных органов данный вопрос не волнует. А я думаю, что дальше будет только страшнее.
Я одного в толк не возьму, зачем создавать ГКП куатжылуорталык(КЖО)? Когда кругом и вся продается, что государству принадлежит: бассейн, ледовый дворец и т.п. Почему КЖО не давит на акимат в финансовом плане? Вышеперечисленные объекты были проданы, так как дорого обходились бюджету. А из-за 3 МИЛЛИАРДНОГО долга КЖО перед ТЭЦ 3 акимат вынужден продавать акции ТЭЦ3, чтобы ТЭЦ3 рассчиталась перед КТГ. Схема ГЕНИАЛЬНАЯ, НО причем никого не интересует где деньги, которые собрал КЖО за отопление с населения? Ни акима, ни прокурора, ни других фискальных и карательных органов данный вопрос не волнует. А я думаю, что дальше будет только страшнее.
Где пахнет халявным баблом, там и они
Что, нельзя платить через банк и почту?
Изначально создавалась с преступным умыслом, и бабло ушло на самые верха, судя по тишине которую все отловили.