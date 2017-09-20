Часть стоимости за ТЭЦ-3 уже перечислена на счета акимата Шымкента

Я одного в толк не возьму, зачем создавать ГКП куатжылуорталык(КЖО)? Когда кругом и вся продается, что государству принадлежит: бассейн, ледовый дворец и т.п. Почему КЖО не давит на акимат в финансовом плане? Вышеперечисленные объекты были проданы, так как дорого обходились бюджету. А из-за 3 МИЛЛИАРДНОГО долга КЖО перед ТЭЦ 3 акимат вынужден продавать акции ТЭЦ3, чтобы ТЭЦ3 рассчиталась перед КТГ. Схема ГЕНИАЛЬНАЯ, НО причем никого не интересует где деньги, которые собрал КЖО за отопление с населения? Ни акима, ни прокурора, ни других фискальных и карательных органов данный вопрос не волнует. А я думаю, что дальше будет только страшнее.