В Шымкенте в камере ИВС погиб подследственный

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danilov 20 Сентября 2017 в 09:38:45
«Факт самоубийства мужчины, 1988 г.р., подозреваемого по ст.293 ч.3 п 2 УК РК( хулиганство в группе лиц с применением оружия), в ИВС УВД г. Шымкент, 16.09.17 г. зарегистрирован в Абайском ОП УВД г.Шымкент по ст.105 УК РК. Начато досудебное расследование. Назначены ряд экспертиз. Дополнительно сообщаем, что арест подследственного в хулиганстве был санкционирован судом»,-сообщила руководитель УГЯИ ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.
Больше по инциденту никаких подробностей не сообщается. Правоохранители ссылаются на тайну следствия. Также неизвестно, назначена ли служебная проверка и внутреннее расследование.
http://tvk-uko.kz/2017/09/19/v-shy-mkente-v-kamere-ivs-pogib-podsledstvenny-j/
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