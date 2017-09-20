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Шымкент
МОСТ НЕРАВНОДУШНЫХ
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Гость 20 Сентября 2017 в 11:46:00
В Сайрам-Угамском государственном национальном природном парке закончилось строительство моста, расположенного на речке в ущелье Диких альпинистов.

Заядлым туристам этот участок маршрута хорошо знаком. Еще недавно приходилось с большой осторожностью, рискуя жизнью, передвигаться по ветхому деревянному мостику через горную реку.



Клуб любителей активного досуга призвал неравнодушных людей принять участие в строительстве нового моста. И такие добровольцы нашлись!

Отозвались энтузиасты — и в короткие сроки был установлен новый крепкий мост. Отметим, что это уже вторая переправа в Сайрам-Угамском парке, построенная силами любителей активного отдыха без участия государственных структур.

В ближайшее время, по словам руководителя КЛАДа Е. Малахова, на территории парка для удобства туристов будут установлены и маршрутные указатели.

Т. Бурдель
http://yujanka.kz/мост-неравнодушных/
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  Pole13 20.09.2017 в 11:57:57   # 632101
Все условия создали, молодцы
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  332-712 20.09.2017 в 12:02:51   # 632106
а мне вот интересно, как это было согласовано с властями? если я не ошибаюсь, все "мероприятия" в подобном парке должны быть с разрешения соответствующих структур.
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  Лялька 20.09.2017 в 12:03:23   # 632108
Quote:
Заядлым туристам этот участок маршрута хорошо знаком. Еще недавно приходилось с большой осторожностью, рискуя жизнью, передвигаться по ветхому деревянному мостику через горную реку
Почему рискуя жизнью? Просто возраст туристов разный, кому-то не удобно,а так не вижу ничего опасного...А если честно, старый мост прикольный,глядя на него, сразу возникает ощущения какого -то авантюризма
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  spy 20.09.2017 в 12:05:16   # 632110
Молодцы, теперь озера точно все засрут... думаю противники арабов и их асфальта меня поддержут.
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  spy 20.09.2017 в 12:07:39   # 632113
Цитата: Лялька от 20.09.2017 12:03:23
Quote:
Заядлым туристам этот участок маршрута хорошо знаком. Еще недавно приходилось с большой осторожностью, рискуя жизнью, передвигаться по ветхому деревянному мостику через горную реку
Почему рискуя жизнью? Просто возраст туристов разный, кому-то не удобно,а так не вижу ничего опасного...А если честно, старый мост прикольный,глядя на него, сразу возникает ощущения какого -то авантюризма
Чувствовалось что шагаешь по природе, а щас че там мост перед ним мост широченный машина проходит, блять скоро поезда начнут ездить через пик Сайрамский, захереет природа.
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