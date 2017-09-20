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Гость 20 Сентября 2017 в 11:46:00
Заядлым туристам этот участок маршрута хорошо знаком. Еще недавно приходилось с большой осторожностью, рискуя жизнью, передвигаться по ветхому деревянному мостику через горную реку.
Клуб любителей активного досуга призвал неравнодушных людей принять участие в строительстве нового моста. И такие добровольцы нашлись!
Отозвались энтузиасты — и в короткие сроки был установлен новый крепкий мост. Отметим, что это уже вторая переправа в Сайрам-Угамском парке, построенная силами любителей активного отдыха без участия государственных структур.
В ближайшее время, по словам руководителя КЛАДа Е. Малахова, на территории парка для удобства туристов будут установлены и маршрутные указатели.
Т. Бурдель
http://yujanka.kz/мост-неравнодушных/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Заядлым туристам этот участок маршрута хорошо знаком. Еще недавно приходилось с большой осторожностью, рискуя жизнью, передвигаться по ветхому деревянному мостику через горную рекуПочему рискуя жизнью? Просто возраст туристов разный, кому-то не удобно,а так не вижу ничего опасного...А если честно, старый мост прикольный,глядя на него, сразу возникает ощущения какого -то авантюризма
Цитата: Лялька от 20.09.2017 12:03:23Чувствовалось что шагаешь по природе, а щас че там мост перед ним мост широченный машина проходит, блять скоро поезда начнут ездить через пик Сайрамский, захереет природа.
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Заядлым туристам этот участок маршрута хорошо знаком. Еще недавно приходилось с большой осторожностью, рискуя жизнью, передвигаться по ветхому деревянному мостику через горную рекуПочему рискуя жизнью? Просто возраст туристов разный, кому-то не удобно,а так не вижу ничего опасного...А если честно, старый мост прикольный,глядя на него, сразу возникает ощущения какого -то авантюризма