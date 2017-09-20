МОСТ НЕРАВНОДУШНЫХ

Заядлым туристам этот участок маршрута хорошо знаком. Еще недавно приходилось с большой осторожностью, рискуя жизнью, передвигаться по ветхому деревянному мостику через горную реку

Quote:Почему рискуя жизнью? Просто возраст туристов разный, кому-то не удобно,а так не вижу ничего опасного...А если честно, старый мост прикольный,глядя на него, сразу возникает ощущения какого -то авантюризма