За чей счёт гешефт?

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 21 Сентября 2017 в 12:58:41
Одним из первых крупных спортивных объектов Шымкента, выставленных на торги, стал Ледовый дворец (ТОО “Дворец спорта”). 67,09 процента доли акимата Шымкента в уставном капитале ТОО “Дворец спорта” купил за 128 миллионов тенге один из богатейших людей Шымкента Серикжан СЕЙТЖАНОВ (на снимке).
Покупка произошла не сразу. Первые торги, где цена шла на повышение, из-за отсутствия участников были признаны несостоявшимися, игроки проигнорировали и второй аукцион (см. “Дворцовые игры”, “Время” от 2.8.2017 г.), и только когда минимальная цена опустилась до 1 тенге, объект ушел с молотка. Таким образом, член “клуба 50” казахстанского “Форбса” Серикжан Сейтжанов стал полноправным хозяином дворца, ведь в это предприятие он “зашел” еще в 2007 году, выкупив у государства за 426 миллионов тенге часть акций. В итоге строительно-нефтяной магнат прикупил практически в рассрочку огромный дворец, в строительство которого государство, по нашим подсчетам, вбухало как минимум полтора миллиарда тенге, а если учесть предыдущие финансовые вливания государства в этот проект, а также инфляцию, то затраты бюджета составили более 150 миллионов долларов.
Теперь от желания олигарха зависит, сохранит ли самый большой каток Шымкента спортивный дух и останется ли приютом для любителей чистого льда. Этот вопрос особенно актуален для пяти сотен спортсменов, кому Ледовый дворец стал вторым домом. И если пока смена собственника на жизни “зимников” особо не отразилась, то шымкентские пловцы уже имеют серьезные проблемы.
Месяц назад с первой же попытки за полтора миллиарда тенге (а это около 4,5 миллиона долларов) был продан самый большой и самый новый бассейн в Шымкенте. Единственный в регионе крытый водно-спортивный комплекс был построен в 2012 году за 882 миллиона тенге, что по тогдашнему курсу составило порядка 6 миллионов долларов. Юридически хозяином единственного в регионе комплекса, соответствующего олимпийским стандартам, все еще остается государство в лице областного управления спорта. Однако после победы в аукционе государственным добром фактически распоряжается фирма, за которой, по некоторым данным, стоит один из высокопоставленных налоговиков, получивших четыре года назад 8,5 лет колонии за покрывательство преступной группировки, занимавшейся лжепредпринимательством.
Придя в себя после победы в аукционе, частники первым делом закрыли бассейн для спортсменов-инвалидов, воспитанников спортивных школ и потребовали с них плату. Благодаря этому юные пловцы отрабатывали технику плавания на асфальте Центрального стадиона. Это при том, что одним из главных условий тендера, по которому бассейн передали в доверительное управление, победитель обязуется сохранять профиль заведения, создавать максимально благоприятные условия для развития водных видов спорта, развивать материально-техническую базу. На эти цели и для поддержания плавок управленцев государство в 2017 году выделило более 124 миллионов тенге, в прошлом году эта цифра составила 113 миллионов тенге, но не сработало.
- Когда дело новое, то случаются неурядицы, - объясняет руководитель областного управления спорта Алибек НУРТАЕВ (на снимке). - Были чуть-чуть непонятки. Мы переговорили с руководством бассейна о бесплатном посещении, но сейчас проблема решена. Сегодня составляем списки спортсменов, имеющих право на бесплатные тренировки. Таких порядка 200 человек, и все они смогут беспрепятственно посещать бассейн.
Каких еще сюрпризов ждать от крутого частника, решающего проблемы столь радикально, пока не известно. Между тем оптимизма и спортивного духа водникам это не прибавляет, но, похоже, спортивных функционеров это не сильно волнует.
Зато к настроениям игроков футбольного клуба “Ордабасы” чиновники прислушиваются, как инфарктник к собственному пульсу. Именно нежеланием расстраивать команду объяснили в облспорте перенос очередного аукциона, где главный лот - доверительное управление клубом. Эта любопытная интрига раскручивается практически на наших глазах.
Сначала команду, которая, по подсчетам оценочной компании, стоит 249 миллионов тенге, продали за полмиллиарда тенге неизвестному игроку. По некоторым данным, это был шофер директора одной из спортивных школ Шымкента. Потом триумфатор по неизвестной причине отказался от победы и за это наказан штрафом в семь миллионов тенге. Рассчитался ли отказник по долгам, не известно, как не известна и причина переноса новой даты торгов. Они должны были состояться 18 августа, но не случились. Следующий аукцион был назначен на 6 сентября. Несложно догадаться, что и эта дата оказалась некорректной. На сайте госзакупок в пункте “время торгов” заявленное раньше “6.9.2017 г.” вдруг сменилось на “7.10.2017 г.”. Причем если 6 сентября главный спортсмен области Нуртаев оказался неосведомленным в причинах переноса и пере-
адресовал вопрос к управлению финансов, то спустя две недели нашел объяснение и сообщил, что перенос с 6 сентября на 7 ноября инициировал облспорт.
- Мы письмо написали и попросили организаторов торгов отложить аукцион, - сообщил Нуртаев. - Сейчас у “Ордабасы” идут игры. Чтобы не нервировать команду, чтобы тендер не отразился на результатах игр, мы перенесли его на 7 ноября.
Однако есть предположение, что это всего лишь отговорки, и игры с переносами торгов - тактический маневр, чтобы отвлечь внимание общественности от выгодной комбинации, закрученной в коридорах власти. В центре интриги все тот же госзаказ, согласно которому на содержание клуба государство уже через три месяца планирует выделить 5 миллиардов тенге, а значит, вложения отобьются, и очень скоро. Причем донорская помощь казны будет неизменно расти, а вот результаты команды - не факт.
Эти и другие вопросы я задала начальнику облспорта, и если в начале интервью сановник был расположен к беседе, то к середине разговора, с трудом сдерживая раздражение, включил свой диктофон.
- Сейчас государство платит частному клубу “Кыран” за то, что он предоставляет свою площадку для тренировок “Ордабасы”. Не дешевле ли бюджету один раз вложиться в собственную спортивную базу, чем каждый год выкладывать миллионы?
На строительство такой базы уйдет около 800 миллионов тенге плюс ее ежегодное содержание. Зачем такие траты государству? Мы платим 35 миллионов тенге в год “Биику”, и вопрос решен.
- Есть версия, что эта история со срывом торгов ФК “Ордабасы”, с затягиванием сроков его проведения - хорошо срежиссированная игра, а директор спортивной школы, который якобы отрядил для участия в аукционе своего водителя, перемешал режиссерам все карты.
- Я ничего об этой истории не знаю. Торги проходили в соответствии с законом. Я и управление спорта к ним не имеем отношения.
- Злые языки говорят, что, ради того чтобы угомонить этого директора школы, в темных уголках вашего ведомства было принято решение дать возможность аффилированной им фирме выиграть тендер на другой спортивный объект.
- Понятия не имею, о ком и о чем вы говорите. Организация тендеров не входит в нашу компетенцию, и на их исход ни я, ни мои подчиненные не могут повлиять.
- Вы не в курсе, внес ли победитель первого тендера по “Ордабасы” штрафные 7 миллионов? Злопыхатели утверждают, будто несколько спортивных боссов, чтобы не разгорелся скандал, вскладчину погасили этот долг перед государством.
- Я ничего не знаю. Еще раз ответственно заявляю: в этих торгах я участия не принимал, ни с кем ни о чем не договаривался, ни за что не платил, и слышать такие речи мне, честно говоря, очень неприятно.
- Не кажется ли вам, что это очень выгодное предприятие: компания выигрывает тендер, разово вкладывается, причем не всегда на адекватную сумму, а потом садится на золотоносную жилу под названием “госзаказ”.
- Надо понимать. Раз государство пошло на приватизацию, это не зря происходит, и никто не собирается никому ничего лишнего давать. Надо правильно понять: государство всегда будет контролировать выполнение госзаказа и трату денег. Мы наше государство должны двигать вперед.
В ходе интервью чиновник периодически сбивался на тему государственности, рыночных отношений, великих целей и задач, патриотизма.
“На патриотизм напирают, знать, где-то проворовались”, - заворчал с пыльных полок подсознания Салтыков-Щедрин.
Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА, фото с интернет-ресурсов, Шымкент
http://www.time.kz/articles/strana/2017/09/20/za-chej-schet-gesheft
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: 12АТП2 от 21.09.2017 13:52:11выгодная торговая сделка или спекуляция. извлечение личной выгоды в деле, требующем бескорыстия; неразборчивая нажива.Синонимы
много букв, что такое гешефт?
много букв, что такое гешефт?
спекуляция
Антонимы
Гиперонимы
афера