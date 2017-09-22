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Шымкент
Латиница в Шымкенте
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danilov 22 Сентября 2017 в 16:07:20
Разобраться в вопросе нам помогли в управлении развития языков.
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Лялька
22.09.2017 в 16:25:17
# 632652
Парк Абая частная собственность?
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ямиеом
22.09.2017 в 16:56:56
# 632659
латиница -кирилица.да хоть клинопись!!! у кого небыло мозгов так и небудет!!!! как в армии говорили: чем больше в армии дубов тем крепче наша оборона!!!
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КЕДЫ
22.09.2017 в 17:04:17
# 632664
A park is an area of natural, semi-natural or planted space set aside for human enjoyment and recreation.
Парк никак не русское слово. поправьте ведущую.
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bolatbol
22.09.2017 в 17:19:09
# 632669
- What is it - Abay saiabaghy?
- Эбей Сая Баги? Факинг Сая Гартен.
- O, Saya garten- saebiz.
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