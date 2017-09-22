В ЮКО избили дорожных полицейских

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danilov 22 Сентября 2017 в 23:04:11
В ДВД ЮКО прокомментировали видео, на котором запечатлена потасовка между полицейскими и местными жителями после ДТП на трассе Шымкент-Алматы возле поселка Манкент. По подозрению в оскорблении полицейских задержаны четверо.
«Установлено, что инцидент произошел 18 сентября 2017 года на территории Сайрамского района, когда полицейские заметили на одной из улиц п. Аксукент автомашину «ВАЗ-21014», нарушившую правила дорожного движения.
Сотрудники дорожно-патрульной полиции Местной полицейской службы указали водителю остановиться, однако тот не подчинился законным требованиям. Пытаясь уйти от полиции 23-летний водитель «ВАЗа» совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2103», в результате которого пострадали 4 человека. Им оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. На месте ДТП собрались случайные прохожие, которые вступили в словесную перепалку с полицейскими, а некоторые оказали неповиновение и оскорбили представителей власти. Один мужчина повел себя агрессивно и применил насилие в отношении полицейского, нанеся ему травмы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали четырех мужчин, в том числе подозреваемого, 1978 г.р., применившего насилие в отношении представителя власти»,- уточнили в ДВД ЮКО.
По данному факту возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РК: 378 «Оскорбление представителя власти», 379 «Неповиновение представителю власти» и 380 «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемый арестован.
Возбуждено уголовное дело и по ДТП — статья 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
http://tvk-uko.kz/2017/09/22/v-yuko-izbili-dorozhny-h-politsejskih/
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