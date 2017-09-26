По Темирлановскому шоссе меняют ограждения

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danilov 26 Сентября 2017 в 16:24:17
Строительная компания «Корпорация Береке А» после укладки первого слоя асфальта приступила к демонтажу металлического ограждения, разделяющего встречные полосы движения. Уже готовы к установке железобетонные бордюры.
Наиболее частый отзыв, который журналистам пришлось услышать от горожан:
«Деньги некуда девать, что ли?!! Была металлическая ограда — и красиво и безопасно. А теперь? Сами посудите, если машина врежется в эту конусную железобетонную плиту, то сразу перевернется… И опять же, лишняя трата денег».
Есть отдельные горожане, которым нравится замена: «Новое, красивое!»
Причину замены озвучили в городском отделе автодорог и пассажирского транспорта. Шымкентские специалисты решили, что в старом заграждении «нет эстетики! Новые железобетонные блоки будут смотреться куда лучше!»
700 ограждений покрасят в желто-черный цвет, чтобы лучше видно было.
«Сейчас мы проводим демонтаж металлического ограждения протяженностью 2 км 400 метров по Тамерлановскому шоссе. Старые трубы и швеллеры, которые использовались при строительстве, мы актируем и отправляем на склад. Вместо этого ограждения мы установим железобетонные бордюры», — сказал Ерлан Толтебаев, мастер участка ТОО «Корпорация Береке».
Металлические ограждения были установлены на участке Темирлановского шоссе от улицы Аль-Фараби до улицы Сыпырган ата в 2013 году. Установка защитных барьеров себя оправдала: количество ДТП снизилось, наездов на пешеходов стало меньше в разы.
«Результат есть. По безопасности, по транспортным происшествиям по пешеходной части — да, уменьшилось в разы», — говорит Ерлан Есиркепов, заместитель руководителя отдела АД и ПТ Шымкента.
Общая цена среднего ремонта этой части Темирлановского шоссе 950 млн. тенге. Строители уже завершили работу по замене ирригации и верхнего слоя проезжей части. Объект обещают сдать через месяц.
https://otyrar.kz/2017/09/v-shymkente-po-temirlanovskomu-shosse-menyayut-ograzhdeniya-na-razdelitelnoj-polose/
Комментарии, по рейтингу, по дате
короче,
MишаМашкевич 26.09.2017 в 16:50:58 # 633175
Я свои ворота 3 год как покрасить не могу. Денег нет. Налоги повышаются. Все дорожает. Мы счастливы!
И еще надо на Темирлановском шоссе сделать не 3 полосы, а 2. А то они слишком узкие.