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Шымкент
По Темирлановскому шоссе меняют ограждения
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danilov 26 Сентября 2017 в 16:24:17
В Шымкенте по Темирлановскому шоссе меняют ограждения на разделительной полосе. Вместо металлического забора с ограничителями на проезжей части будут установлены железобетонные бордюры. Горожан такая трата государственных денег, мягко говоря, удивила.



Строительная компания «Корпорация Береке А» после укладки первого слоя асфальта приступила к демонтажу металлического ограждения, разделяющего встречные полосы движения. Уже готовы к установке железобетонные бордюры.

Наиболее частый отзыв, который журналистам пришлось услышать от горожан:

«Деньги некуда девать, что ли?!! Была металлическая ограда — и красиво и безопасно. А теперь? Сами посудите, если машина врежется в эту конусную железобетонную плиту, то сразу перевернется… И опять же, лишняя трата денег».

Есть отдельные горожане, которым нравится замена: «Новое, красивое!»

Причину замены озвучили в городском отделе автодорог и пассажирского транспорта. Шымкентские специалисты решили, что в старом заграждении «нет эстетики! Новые железобетонные блоки будут смотреться куда лучше!»

700 ограждений покрасят в желто-черный цвет, чтобы лучше видно было.

«Сейчас мы проводим демонтаж металлического ограждения протяженностью 2 км 400 метров по Тамерлановскому шоссе. Старые трубы и швеллеры, которые использовались при строительстве, мы актируем и отправляем на склад. Вместо этого ограждения мы установим железобетонные бордюры», — сказал Ерлан Толтебаев, мастер участка ТОО «Корпорация Береке».

Металлические ограждения были установлены на участке Темирлановского шоссе от улицы Аль-Фараби до улицы Сыпырган ата в 2013 году. Установка защитных барьеров себя оправдала: количество ДТП снизилось, наездов на пешеходов стало меньше в разы.

«Результат есть. По безопасности, по транспортным происшествиям по пешеходной части — да, уменьшилось в разы», — говорит Ерлан Есиркепов, заместитель руководителя отдела АД и ПТ Шымкента.

Общая цена среднего ремонта этой части Темирлановского шоссе 950 млн. тенге. Строители уже завершили работу по замене ирригации и верхнего слоя проезжей части. Объект обещают сдать через месяц.

https://otyrar.kz/2017/09/v-shymkente-po-temirlanovskomu-shosse-menyayut-ograzhdeniya-na-razdelitelnoj-polose/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 26.09.2017 в 16:36:19   # 633165
с одной стороны - лишняя трата денег. с другой - с нашими строителями, не верю я таким ограждениям. трубы запросто авто насквозь прошьют.
короче,
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  MишаМашкевич 26.09.2017 в 16:50:58   # 633175
Ещё красят. В прошлом году ограждения красили в августе. В этом году эти ж ограждения теперь красят под золотую патину.
Я свои ворота 3 год как покрасить не могу. Денег нет. Налоги повышаются. Все дорожает. Мы счастливы!
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  X-Daemon 26.09.2017 в 16:52:35   # 633177
В любом случае от этих ограждений должен быть отступ, а то когда едешь по крайней левой полосе впритык получается, чуть дернешься лишишься боковых зеркал.
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  Jokerkz 26.09.2017 в 16:57:08   # 633182
Много в последнее время новостей про эту улицу....а Туркестанскую когда бум делать?
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  Directrix 26.09.2017 в 17:05:42   # 633185
У меня одного titus прогоняется??? То работает, то нет
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  Marvel 26.09.2017 в 17:12:10   # 633189
В Алмате в этом году на Саина был случай когда труба такого ограждения пробила насквозь Ауди-80 и водителя. Поэтому убирать надо такие ограждения и ставить нормальные отбойники. Бетонные конусообразные блоки тоже подойдут - они долговечнее.

И еще надо на Темирлановском шоссе сделать не 3 полосы, а 2. А то они слишком узкие.
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