Весёлый блогер

С вымогательство трудно будет доказать его вину, как он говорит все улики по данному обвинению высасанные из пальцев. Но вот если докажут то что у него нашили спец.средства получения информации и что он их использовал, то согласно статьи 399 УК РК ...использование специальных технических средств негласного получения информации - наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.