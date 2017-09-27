Весёлый блогер

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danilov 27 Сентября 2017 в 15:13:30
Руслан Жанпеисов был задержан весной этого года по подозрению в вымогательстве. Через полгода в суде робин гуду шымкентских дорог было предъявлено “незаконное приобретение и использование специальных техсредств негласного получения информации” и “незаконное вмешательство членов общественных объединений в деятельность госорганов, воспрепятствование законной деятельности госорганов или присвоение функций госорганов или их должностных лиц членами общественных объединений”.
Последние года три Руслан регулярно выкладывал на своей странице в Интернете видеофакты нарушений, допущенных сотрудниками дорожной полиции. Некоторые ролики вызывали повышенный интерес со стороны не только обывателей, но и полицейских. Причем для последних творчество блогера оборачивалось серьезными проблемами. Так, по данным полицейского главка, только в 2016 году по материалам, снятым Жанпеисовым в отношении сотрудников, было проведено восемь проверок. Два полицейских были отстранены от занимаемых должностей, 12 получили взыскания. Понятно, что вскоре охотник за полицейскими сам оказался на мушке у стражей порядка и в итоге сел на скамью подсудимых (см. “Камера для героя”, “Нескучный суд”, “Время” от 5.8. и 22.8.2017 г).
Согласно материалам уголовного дела подсудимый дважды получал от сотрудников дорожной полиции деньги за нераспространение видеокомпромата на них. Блюстители порядка, ставшие героями роликов Руслана, на суде показали, что 50 тысяч тенге и
5 тысяч тенге они закинули на его телефонный счет. Правда, подробности и детали контактов с блогером в силу своего нездоровья и давности событий потерпевшие не всегда могли вспомнить, а потому были не очень внятны и уверенны.
Зато их оппоненту в напористости и решительности не отказать. Мужчина отшучивался, с пионерским задором и оптимизмом общался с аудиторией, собравшейся в судебном зале, был приветлив и доброжелателен с потерпевшими. Он не потерял присутствия духа даже когда его супруга, не выдержав накала страстей, расплакалась в зале суда. Это произошло после того, как прокурор выступил с ходатайством о приобщении к материалам дела нового, никем не расследованного криминального эпизода. Из заявления гособвинителя и материалов дела вытекало, что один из потерпевших дважды имел неприятный опыт общения с блогером, когда за запечатленные камерой косяки ему пришлось раскошеливаться. Одна история, по словам прокурора, случилась в январе, вторая - в феврале. Вот только в силу непонятных пока причин следствие расследовало лишь февральский эпизод. О январском инциденте потерпевшие и прокуратура даже не заикались вплоть до того момента, когда стало понятно, что суд выходит на финишную прямую.
- Я была уверена, что еще немного, и Руслан освободится, - разрыдалась на суде Алена ЖАНПЕИСОВА. - Он невиновен, и они (сторона обвинения. - З. М.), понимая, что проигрывают, решили тянуть. Завтра еще какой-нибудь эпизод придумают, чтобы как можно дольше продержать его в камере. А чем мне кормить детей? Их у меня трое, я в декрете. Руслан единственный кормилец. Если он виноват - докажите. Если требуется время для сбора еще каких-то фактов и доказательств - верните на доследование, но отпустите его на свободу, чтобы он мог кормить своих детей. Нам уже не на что жить!
месте с тем Руслан уверяет, что нужды заниматься незаконным видеопромыслом у него не было. Работая над одним из проектов “Тенгизшевройла” в качестве специалиста по IT-безопасности, он получал ежемесячно около миллиона тенге. Зарабатывание приостановил арест, и теперь, пока супруга подсудимого не знает, как прокормить детей, он не только печется о ближнем круге, но и обеспокоен финансовым положением полицейских. За полгода пребывания в СИЗО сиделец разработал целый список предложений для министра внутренних дел. Некоторые из них он огласил до начала последнего судебного заседания. Охотник за полицейскими не только ратует за повышение заработной платы правоохранителей, но и предлагает повысить их профессиональный и общеобразовательный уровень.
- Предлагаю ужесточить правила отбора для службы в полиции, - озвучил часть своих предложений министру КАСЫМОВУ подсудимый. - Необходимо, чтобы полицейские знали законы Казахстана и свою работу. Владели казахским, русским и желательно английским языками. Могли оказывать первую медицинскую помощь, даже при необходимости принять роды. Полицейские должны уметь грамотно обращаться с оружием в условиях большого скопления людей.
Декламацию “должны, умели и могли” от Жанпеисова прервало появление судьи Аль-Фарабийского районного суда г. Шымкента Каната МЫЛТЫКБАЕВА. Он отклонил ходатайство прокуратуры о принятии на рассмотрение нового эпизода, а вместо этого предложил противоборствующим сторонам помириться.
- Я признаю за собой факт совершения преступления по статье 194 ч. 1 (“вымогательство”), - отреагировал на предложение Жанпеисов. - Также признаю преступление… проступок по статье 399 ч. 1 (“незаконное приобретение и использование специальных техсредств негласного получения информации”. - З. М.). В части остальных предъявленных мне обвинений (“незаконное вмешательство членов общественных объединений в деятельность госорганов, воспрепятствование законной деятельности госорганов или присвоение функций госорганов или их должностных лиц членами общественных объединений”. - З. М.) я отказываюсь... Если прокуратура готова отказаться от своих претензий по ним, то я готов на процессуальное соглашение.
Представитель областной прокуратуры, который отказался нам назвать свои фамилию и должность, заверил суд, что сам-то он, в принципе, не против предложения о мире, но надо посоветоваться с начальством. Впрочем, то же самое он говорил и месяц назад. Какой на этот раз будет позиция прокуратуры, станет известно завтра. В любом случае уже сейчас ясно, что обещание одиозного блогера, что процесс будет нескучным, оказалось пророческим.
Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА, фото автора, Шымкент
http://www.time.kz/articles/strana/2017/09/26/veselij-bloger
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Лялька от 27.09.2017 17:30:47
Интересно, в случае перемирия, возьмется ли за старое?
Интересно, в случае перемирия, возьмется ли за старое?
нет. подрезали там менты весь запал. яркий пример- блогер которого помиловал И.Алиев пытается что то писать, но на выходе- неинтересная постная хуйта.
Максим112233 27.09.2017 в 19:28:50 # 633445
Цитата: jumanjiqz от 27.09.2017 17:26:54
С вымогательство трудно будет доказать его вину, как он говорит все улики по данному обвинению высасанные из пальцев. Но вот если докажут то что у него нашили спец.средства получения информации и что он их использовал, то согласно статьи 399 УК РК ...использование специальных технических средств негласного получения информации - наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
С вымогательство трудно будет доказать его вину, как он говорит все улики по данному обвинению высасанные из пальцев. Но вот если докажут то что у него нашили спец.средства получения информации и что он их использовал, то согласно статьи 399 УК РК ...использование специальных технических средств негласного получения информации - наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
зачем доказывать?
Я признаю за собой факт совершения преступления по статье 194 ч. 1 (“вымогательство”), - отреагировал на предложение Жанпеисов. - Также признаю преступление… проступок по статье 399 ч. 1 (“незаконное приобретение и использование специальных техсредств негласного получения информации”
Цитата: Максим112233 от 27.09.2017 19:28:50
зачем доказывать?
Я признаю за собой факт совершения преступления по статье 194 ч. 1 (“вымогательство”), - отреагировал на предложение Жанпеисов. - Также признаю преступление… проступок по статье 399 ч. 1 (“незаконное приобретение и использование специальных техсредств негласного получения информации”
Цитата: jumanjiqz от 27.09.2017 17:26:54
С вымогательство трудно будет доказать его вину, как он говорит все улики по данному обвинению высасанные из пальцев. Но вот если докажут то что у него нашили спец.средства получения информации и что он их использовал, то согласно статьи 399 УК РК ...использование специальных технических средств негласного получения информации - наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
С вымогательство трудно будет доказать его вину, как он говорит все улики по данному обвинению высасанные из пальцев. Но вот если докажут то что у него нашили спец.средства получения информации и что он их использовал, то согласно статьи 399 УК РК ...использование специальных технических средств негласного получения информации - наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
зачем доказывать?
Я признаю за собой факт совершения преступления по статье 194 ч. 1 (“вымогательство”), - отреагировал на предложение Жанпеисов. - Также признаю преступление… проступок по статье 399 ч. 1 (“незаконное приобретение и использование специальных техсредств негласного получения информации”
А как же презумпция невиновности?
Ну да ладно. Поговорив со сведущими в этом деле, я несколько, точнее кардинально поменял свое мнение.