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Шымкент
13-летнюю жертву насилия выгоняют из школы в Шымкенте
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Гость 27 Сентября 2017 в 15:28:29
13-летнюю жертву насилия отказались принять все школы Ордабасинского района Южно-Казахстанской области. Теперь и руководство школы-интерната в Шымкенте требует от родителей, чтобы Ж. покинула их учебное заведение, сообщает корреспондент NUR.KZ.

«Мне позвонил директор школы и сказал, чтобы я забрала свою дочь, так как они не знали, что она "испорченная"», – рассказывает мама девочки.

После выхода статьи приехали специалисты отдела образования Ордабасинского района и надавили на мать Ж., чтобы она написала расписку.

«В своей расписке я написала, что моей дочери была оказана всесторонняя помощь со стороны акимата и отдела образования района. Что с моей дочерью работали специалисты, лечили ее и что у меня нет никаких претензий. Написала, так как боялась, что мою дочь исключат из школы. Но, как оказалось, зря. Теперь ее выгоняет директор шымкентской школы-интерната», – рассказывает, не сдерживая слез, мать изнасилованной девочки.

Напомним, ранее сообщалось, что после трагедии девочку не принимали ни в одну из школ Ордабасинского района. Тогда мать устроила Ж. в школу-интернат Шымкента, скрыв от директора школы информацию о произошедшем.

Известный юрист Айгуль Орынбек, которая взялась за дело Ж., выяснила несколько причин, почему руководство школы-интерната против данной ученицы.



АЙГУЛЬ ОРЫНБЕК. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

«Сколько ни объясняй права ребенка руководству школы, а результата нет.

У них какие-то необоснованные и одновременно безрассудные предположения по поводу девочки, такие как, что Ж. может по ночам уйти с незнакомым мужчиной, завидовать другим девочкам, задушить их во сне, или вообще покончить с собой.

По их мнению, жертва насилия должна учиться отдельно. К сожалению, в нашей стране нет таких специализированных учреждений.

Надеюсь, что министр образования откроет такое заведение, так как в Казахстане очень много пострадавших детей-школьников и им надо как-то дальше жить с этим. Это мое личное предложение к господину Сагадиеву.

Через несколько дней из интерната заберем документы. Сейчас одна цель - найти школу, которая примет Ж. Если сказать честно, педагоги не очень стремятся преподавать ребенку, пережившему насилие», – рассказала юрист.

Директор общественной организации «Не молчи» Дина Смаилова считает, что на всех директоров, которые отказались принять Ж. в школу, надо подать в суд.



ДИНА СМАИЛОВА. ФОТО: NUR.KZ

«Прочитав статью, я поняла, что права ребенка были ущемлены. Кто дал право директорам не принимать ребенка в школу? Родители должны подать в суд на каждого директора, который отказался принять ребенка и потребовать моральный ущерб. Я уверена на сто процентов, что они выиграют.

Почему местные власти не направили их в специализированную организацию, ведь в Шымкенте такая есть.

По моему мнению, сотрудники акимата, которые не помогли матери и не дали телефоны и адреса организаций, которые работаю в интересах жертв насилия, подрывают политику государства.

Они в итоге ведут к тому, что люди не верят в государство из-за нерадивости этих недобросовестных директоров школ и сотрудников акимата», – сказала Дина Смаилова.

https://www.nur.kz/1629697-13-letnyuyu-zhertvu-nasiliya-vygonyayut-iz-shk.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 27.09.2017 в 15:48:05   # 633379
"қазақпыз ғой", "құрсын, ұят болады" и тд и тп...

ждем гневный коммент от МишиМашкевич...
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  MишаМашкевич 27.09.2017 в 15:52:58   # 633381
Цитата: 332-712 от 27.09.2017 15:48:05
"қазақпыз ғой", "құрсын, ұят болады" и тд и тп...

ждем гневный коммент от МишиМашкевич...
жди,чё)))
родителям девочки советую подать в суд на школу, на гороно, от лица кого она уполномочена. мамбетизм не лечится. пускай рублем хоть поймет
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  Софруджу 27.09.2017 в 17:32:39   # 633423
Ещё про школу. Сегодня услышал, что в Красноводске повесился учитель прямо в школе. Наверно, довёл министр со своими реформами людей до нервного срыва
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  Лысый 27.09.2017 в 17:51:24   # 633428
Цитата: Софруджу от 27.09.2017 17:32:39
Ещё про школу. Сегодня услышал, что в Красноводске повесился учитель прямо в школе. Наверно, довёл министр со своими реформами людей до нервного срыва


Это из-за каннибалов наверное.
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  КЕДЫ 27.09.2017 в 18:01:41   # 633429
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  Nightwalker 27.09.2017 в 18:09:40   # 633433
Цитата: Софруджу от 27.09.2017 17:32:39
Ещё про школу. Сегодня услышал, что в Красноводске повесился учитель прямо в школе. Наверно, довёл министр со своими реформами людей до нервного срыва

в Мартобе???
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  Софруджу 27.09.2017 в 19:53:23   # 633450
Цитата: Nightwalker от 27.09.2017 18:09:40
Цитата: Софруджу от 27.09.2017 17:32:39
Ещё про школу. Сегодня услышал, что в Красноводске повесился учитель прямо в школе. Наверно, довёл министр со своими реформами людей до нервного срыва

в Мартобе???


Да
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