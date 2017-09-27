13-летнюю жертву насилия выгоняют из школы в Шымкенте

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Гость 27 Сентября 2017 в 15:28:29
«Мне позвонил директор школы и сказал, чтобы я забрала свою дочь, так как они не знали, что она "испорченная"», – рассказывает мама девочки.
После выхода статьи приехали специалисты отдела образования Ордабасинского района и надавили на мать Ж., чтобы она написала расписку.
«В своей расписке я написала, что моей дочери была оказана всесторонняя помощь со стороны акимата и отдела образования района. Что с моей дочерью работали специалисты, лечили ее и что у меня нет никаких претензий. Написала, так как боялась, что мою дочь исключат из школы. Но, как оказалось, зря. Теперь ее выгоняет директор шымкентской школы-интерната», – рассказывает, не сдерживая слез, мать изнасилованной девочки.
Напомним, ранее сообщалось, что после трагедии девочку не принимали ни в одну из школ Ордабасинского района. Тогда мать устроила Ж. в школу-интернат Шымкента, скрыв от директора школы информацию о произошедшем.
Известный юрист Айгуль Орынбек, которая взялась за дело Ж., выяснила несколько причин, почему руководство школы-интерната против данной ученицы.
АЙГУЛЬ ОРЫНБЕК. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
«Сколько ни объясняй права ребенка руководству школы, а результата нет.
У них какие-то необоснованные и одновременно безрассудные предположения по поводу девочки, такие как, что Ж. может по ночам уйти с незнакомым мужчиной, завидовать другим девочкам, задушить их во сне, или вообще покончить с собой.
По их мнению, жертва насилия должна учиться отдельно. К сожалению, в нашей стране нет таких специализированных учреждений.
Надеюсь, что министр образования откроет такое заведение, так как в Казахстане очень много пострадавших детей-школьников и им надо как-то дальше жить с этим. Это мое личное предложение к господину Сагадиеву.
Через несколько дней из интерната заберем документы. Сейчас одна цель - найти школу, которая примет Ж. Если сказать честно, педагоги не очень стремятся преподавать ребенку, пережившему насилие», – рассказала юрист.
Директор общественной организации «Не молчи» Дина Смаилова считает, что на всех директоров, которые отказались принять Ж. в школу, надо подать в суд.
ДИНА СМАИЛОВА. ФОТО: NUR.KZ
«Прочитав статью, я поняла, что права ребенка были ущемлены. Кто дал право директорам не принимать ребенка в школу? Родители должны подать в суд на каждого директора, который отказался принять ребенка и потребовать моральный ущерб. Я уверена на сто процентов, что они выиграют.
Почему местные власти не направили их в специализированную организацию, ведь в Шымкенте такая есть.
По моему мнению, сотрудники акимата, которые не помогли матери и не дали телефоны и адреса организаций, которые работаю в интересах жертв насилия, подрывают политику государства.
Они в итоге ведут к тому, что люди не верят в государство из-за нерадивости этих недобросовестных директоров школ и сотрудников акимата», – сказала Дина Смаилова.
https://www.nur.kz/1629697-13-letnyuyu-zhertvu-nasiliya-vygonyayut-iz-shk.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
ждем гневный коммент от МишиМашкевич...
MишаМашкевич 27.09.2017 в 15:52:58 # 633381
Цитата: 332-712 от 27.09.2017 15:48:05жди,чё)))
"қазақпыз ғой", "құрсын, ұят болады" и тд и тп...
ждем гневный коммент от МишиМашкевич...
"қазақпыз ғой", "құрсын, ұят болады" и тд и тп...
ждем гневный коммент от МишиМашкевич...
родителям девочки советую подать в суд на школу, на гороно, от лица кого она уполномочена. мамбетизм не лечится. пускай рублем хоть поймет
Цитата: Софруджу от 27.09.2017 17:32:39
Ещё про школу. Сегодня услышал, что в Красноводске повесился учитель прямо в школе. Наверно, довёл министр со своими реформами людей до нервного срыва
Ещё про школу. Сегодня услышал, что в Красноводске повесился учитель прямо в школе. Наверно, довёл министр со своими реформами людей до нервного срыва
Это из-за каннибалов наверное.
Nightwalker 27.09.2017 в 18:09:40 # 633433
Цитата: Софруджу от 27.09.2017 17:32:39
Ещё про школу. Сегодня услышал, что в Красноводске повесился учитель прямо в школе. Наверно, довёл министр со своими реформами людей до нервного срыва
Ещё про школу. Сегодня услышал, что в Красноводске повесился учитель прямо в школе. Наверно, довёл министр со своими реформами людей до нервного срыва
в Мартобе???
Цитата: Nightwalker от 27.09.2017 18:09:40
в Мартобе???
Цитата: Софруджу от 27.09.2017 17:32:39
Ещё про школу. Сегодня услышал, что в Красноводске повесился учитель прямо в школе. Наверно, довёл министр со своими реформами людей до нервного срыва
Ещё про школу. Сегодня услышал, что в Красноводске повесился учитель прямо в школе. Наверно, довёл министр со своими реформами людей до нервного срыва
в Мартобе???
Да