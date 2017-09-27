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Шымкент
Полицейский ударил девушку в живот в Шымкенте
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danilov 27 Сентября 2017 в 15:31:21
По словам свидетелей, экипаж полиции вызвали в ресторан примерно в 07:00, сообщив о том, что в заведении разбушевались девушки в алкогольном опьянении.
Прибывшие на место стражи порядка попытались вывести посетительниц кафе на улицу и успокоить их. Но представительницы прекрасного пола оказали сопротивление, отказываясь садиться в машину сотрудников полиции.
На видео видно, как одну из них ударил в живот полицейский.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  инкогнито 27.09.2017 в 15:45:06   # 633378
"Защитники"
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  Маке0912 27.09.2017 в 15:53:05   # 633382
Девушкам, в живот бить нельзя всё таки.
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  spy 27.09.2017 в 15:53:36   # 633383
И че, ну не просто так же приехали они...в этой ситуации я за ментов, хотя в живот бить конечно и не стоило...
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  nurlan_t90 27.09.2017 в 15:54:24   # 633384
Согласитесь вид виноват водка не пейте водку
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  MишаМашкевич 27.09.2017 в 15:58:48   # 633387
мл.... офигеть! 2 девочек не могут успокоить всей группой.
Один ваще похоже ударил. несколько раз пересматривала. Кто бы что не говорил, не делал. Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный. Таких надо натягивать на самые длинные ... которые есть в природе.
А полицейских скорее всего уволят всего лишь.
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  Templar 27.09.2017 в 15:59:45   # 633389
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  Templar 27.09.2017 в 16:01:47   # 633391
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 15:58:48
Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный.

А когда женщина первая лезет с кулаками? Не этот случай, а вообще.
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  Свомпи 27.09.2017 в 16:07:27   # 633392
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  NBE 27.09.2017 в 16:07:29   # 633393
В Америке застрелили бы... у нас очень добрые и гуманные законы...
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  Nightwalker 27.09.2017 в 16:16:09   # 633397
Девок бить нельзя полюбасу! Есть другие методы же..руки за спину завести..все равно же менты сильней физически..наконец применить те же наручники
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  Северный чел 27.09.2017 в 16:16:19   # 633398
Что-то у нас полицейские совсем изгои! Здесь они имели право применить спецсредства, нападение на должностное лицо при исполнении. Эти девки сами напросилсь, люди совсем страх потеряли. Посадить их за сопротивлени полиции при задержании, нападение на сотрудника полиции, хулиганство, появление в нетрезвом виде в общественных местах.

Женщина должна 100 раз подумать прежде чем начать понимать руки против полицейского, это раз, и два против мужчины. Совсем распустились в свременном мире, думая, что женщинам можно все.
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  MишаМашкевич 27.09.2017 в 16:16:37   # 633400
Цитата: Templar от 27.09.2017 16:01:47
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 15:58:48
Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный.

А когда женщина первая лезет с кулаками? Не этот случай, а вообще.
ох блиииин! Женщины ж сильно бьют. Наверное аж искры из глаз летят в такие моменты.
Вот не поверите, за свою жизнь не видела не разу чтобы женщина начинала дубасить мужчину потому что ей не понравилось слова/одежда/обстоятельства выходки/характер. Единственное различие между людьми и животными нам было дано умение разговаривать. Если не можешь объяснить человеку уйди/молчи/терпи. А не вдалбливай свою точку зрения.
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  Кино 27.09.2017 в 16:25:21   # 633403
Тут нечего обсуждать. Не важно мужчина, женщина, скрутить и обезвредить,раз оказывают сопротивление.
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  SVOY 27.09.2017 в 16:34:19   # 633405
Эх, нужно было применить ласку словесную и телесную
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  Любитель ММА 27.09.2017 в 16:36:08   # 633407
Хотели равноправия - получите
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  Pole13 27.09.2017 в 16:40:43   # 633409
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 15:58:48
мл.... офигеть! 2 девочек не могут успокоить всей группой.
Один ваще похоже ударил. несколько раз пересматривала. Кто бы что не говорил, не делал. Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный. Таких надо натягивать на самые длинные ... которые есть в природе.
А полицейских скорее всего уволят всего лишь.
Машкевич, как следовало поступить полицейским? Но, учитываем, что девушки пьяны и не настроены на мирное разрешение ситуации, это видно на видео. и представьте, что один из сотрудников(например)ваш брат.
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  Лысый 27.09.2017 в 16:47:22   # 633410
Тот, который девушку кулаком в живот ударил, видно всю ночь свою машину на Тулпаре насилует.
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  MишаМашкевич 27.09.2017 в 16:56:27   # 633414
Цитата: Pole13 от 27.09.2017 16:40:43
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 15:58:48
мл.... офигеть! 2 девочек не могут успокоить всей группой.
Один ваще похоже ударил. несколько раз пересматривала. Кто бы что не говорил, не делал. Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный. Таких надо натягивать на самые длинные ... которые есть в природе.
А полицейских скорее всего уволят всего лишь.
Машкевич, как следовало поступить полицейским? Но, учитываем, что девушки пьяны и не настроены на мирное разрешение ситуации, это видно на видео. и представьте, что один из сотрудников(например)ваш брат.
причем тут брат. Есть закон. Есть должностные инструкции о таких случаях. Как и что делать они прекрасно должны знать. Там реально 5 полицейских мальчиков в погоне, при должности не могут арестовать 2 девушек. Хотя имеют все основания. Один ваше ударил. Позор это. Она всего лишь отмахнула его руку,за что и получила в живот.
Умение себя сдержать при таких казалось бы провоцирующих обстоятельствах должно быть базой для провоохранительной системы.
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  Pole13 27.09.2017 в 17:21:38   # 633419
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 16:56:27
Цитата: Pole13 от 27.09.2017 16:40:43
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 15:58:48
мл.... офигеть! 2 девочек не могут успокоить всей группой.
Один ваще похоже ударил. несколько раз пересматривала. Кто бы что не говорил, не делал. Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный. Таких надо натягивать на самые длинные ... которые есть в природе.
А полицейских скорее всего уволят всего лишь.
Машкевич, как следовало поступить полицейским? Но, учитываем, что девушки пьяны и не настроены на мирное разрешение ситуации, это видно на видео. и представьте, что один из сотрудников(например)ваш брат.
причем тут брат. Есть закон. Есть должностные инструкции о таких случаях. Как и что делать они прекрасно должны знать. Там реально 5 полицейских мальчиков в погоне, при должности не могут арестовать 2 девушек. Хотя имеют все основания. Один ваше ударил. Позор это. Она всего лишь отмахнула его руку,за что и получила в живот.
Умение себя сдержать при таких казалось бы провоцирующих обстоятельствах должно быть базой для провоохранительной системы.
Ну вот это разумный ответ. Согласен, есть закон, перед законом все равны, что мужской, что женский пол, бить конечно же никого нельзя, не знаю какие у наших инструкции на этот счет, но в "демократических" странах эти девушки получили бы порцию перца или рязряд шокером, после чего их заковали бы в наручники. Это бы вас устроило?))
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  Лялька 27.09.2017 в 17:22:39   # 633420
Я так думаю для таких случаев есть наручники...Не надо бить.. тем более в живот.. тем более такую девочку-доходягу...На видео нет ничего такого, чего она совершила неадекватного! Если на месте девчонок был какой нибудь амбал, всей толпой бы успокаивали? В общем я в шоке!
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  strannikpv 27.09.2017 в 17:45:16   # 633427
А куда смотрят родители таких девушек?Согласитесь нормальные девушки в семь утра пьяными в кафе не сидят,да еще и вели себя неадекватно.Скорее всего из аула приехали студентки,а здесь родительского контроля нет,вот творят что хотят.Позор им ведь они же мусульманки в конце концов.А на месте ментов я бы еще и дубинкой по хребту заехал что бы успокоились.Кем они себя возомнили эти малолетки?
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  MишаМашкевич 27.09.2017 в 18:04:08   # 633431
Цитата: Pole13 от 27.09.2017 17:21:38
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 16:56:27
Цитата: Pole13 от 27.09.2017 16:40:43
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 15:58:48
мл.... офигеть! 2 девочек не могут успокоить всей группой.
Один ваще похоже ударил. несколько раз пересматривала. Кто бы что не говорил, не делал. Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный. Таких надо натягивать на самые длинные ... которые есть в природе.
А полицейских скорее всего уволят всего лишь.
Машкевич, как следовало поступить полицейским? Но, учитываем, что девушки пьяны и не настроены на мирное разрешение ситуации, это видно на видео. и представьте, что один из сотрудников(например)ваш брат.
причем тут брат. Есть закон. Есть должностные инструкции о таких случаях. Как и что делать они прекрасно должны знать. Там реально 5 полицейских мальчиков в погоне, при должности не могут арестовать 2 девушек. Хотя имеют все основания. Один ваше ударил. Позор это. Она всего лишь отмахнула его руку,за что и получила в живот.
Умение себя сдержать при таких казалось бы провоцирующих обстоятельствах должно быть базой для провоохранительной системы.
Ну вот это разумный ответ. Согласен, есть закон, перед законом все равны, что мужской, что женский пол, бить конечно же никого нельзя, не знаю какие у наших инструкции на этот счет, но в "демократических" странах эти девушки получили бы порцию перца или рязряд шокером, после чего их заковали бы в наручники. Это бы вас устроило?))
т.е. по вашему надо тому полицейскому премию выдать за то что всего лишь ударил, а не перцовым баллончиком по ней не прошёлся. Хотя такое задержание тоже по сути незаконно у нас. Применять при задержании шокер или перец нельзя. Это способы самообороны! От кого в данном случае обороняться? От девушки которая весит в 2 раза меньше тебя?
Они не задерживают особо опасных преступников. Им незачем делать скидку. Тут и понимать нечего.
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  strannikpv 27.09.2017 в 18:10:55   # 633434
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 18:04:08
Цитата: Pole13 от 27.09.2017 17:21:38
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 16:56:27
Цитата: Pole13 от 27.09.2017 16:40:43
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 15:58:48
мл.... офигеть! 2 девочек не могут успокоить всей группой.
Один ваще похоже ударил. несколько раз пересматривала. Кто бы что не говорил, не делал. Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный. Таких надо натягивать на самые длинные ... которые есть в природе.
А полицейских скорее всего уволят всего лишь.
Машкевич, как следовало поступить полицейским? Но, учитываем, что девушки пьяны и не настроены на мирное разрешение ситуации, это видно на видео. и представьте, что один из сотрудников(например)ваш брат.
причем тут брат. Есть закон. Есть должностные инструкции о таких случаях. Как и что делать они прекрасно должны знать. Там реально 5 полицейских мальчиков в погоне, при должности не могут арестовать 2 девушек. Хотя имеют все основания. Один ваше ударил. Позор это. Она всего лишь отмахнула его руку,за что и получила в живот.
Умение себя сдержать при таких казалось бы провоцирующих обстоятельствах должно быть базой для провоохранительной системы.
Ну вот это разумный ответ. Согласен, есть закон, перед законом все равны, что мужской, что женский пол, бить конечно же никого нельзя, не знаю какие у наших инструкции на этот счет, но в "демократических" странах эти девушки получили бы порцию перца или рязряд шокером, после чего их заковали бы в наручники. Это бы вас устроило?))
т.е. по вашему надо тому полицейскому премию выдать за то что всего лишь ударил, а не перцовым баллончиком по ней не прошёлся. Хотя такое задержание тоже по сути незаконно у нас. Применять при задержании шокер или перец нельзя. Это способы самообороны! От кого в данном случае обороняться? От девушки которая весит в 2 раза меньше тебя?
Они не задерживают особо опасных преступников. Им незачем делать скидку. Тут и понимать нечего.
Машкевич Вы не правы.Вы видите как ведут себя эти обезьяны.Нет что бы успокоиться при виде ментов они наоборот брыкаются и как их угомонить нсли они слов не понимают?
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  GSS 27.09.2017 в 18:12:10   # 633435
Я не поддерживаю ни одну из сторон данного конфликта, но...
1.выпил алкоголь - веди себя пристойно. Полицейский наряд был вызван не просто так, посмотреть, как люди отдыхают.
2. Действия сотрудников мягко говоря "некорректны", но видимо по другому объяснить, как нужно себя вести в общественных местах и с представителями закона, невменяемой от выпитого количества алкоголя девушке, было невозможно(Прочтите в интернете, как влияет алкоголь на мозг человека).
PS Люди!- Берегите себя!
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  almako 27.09.2017 в 18:20:54   # 633436
Баб толпой они смелые усмирять да им по почкам бить, а бывает стоит лексус с пьяным водилой-беспредельщиком, допустившим наезд на человека, так они той же толпой двумя руками с ним здороваются когда подходят документы попросить у него...Или бывает вооруженный одиночка полгорода в страхе и панике держит, на РОВД нападает,один с десяток полицейских ложит, и спокойно уходит, нападать дальше, так они той же толпой ничего сделать не могут, тк подготовка и профессионализм ниже плинтуса...а вы тут про дубинку, перец, самих баб и их поведение
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  charg 27.09.2017 в 18:33:15   # 633438
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  Pole13 27.09.2017 в 18:38:55   # 633439
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 18:04:08
Цитата: Pole13 от 27.09.2017 17:21:38
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 16:56:27
Цитата: Pole13 от 27.09.2017 16:40:43
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 15:58:48
мл.... офигеть! 2 девочек не могут успокоить всей группой.
Один ваще похоже ударил. несколько раз пересматривала. Кто бы что не говорил, не делал. Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный. Таких надо натягивать на самые длинные ... которые есть в природе.
А полицейских скорее всего уволят всего лишь.
Машкевич, как следовало поступить полицейским? Но, учитываем, что девушки пьяны и не настроены на мирное разрешение ситуации, это видно на видео. и представьте, что один из сотрудников(например)ваш брат.
причем тут брат. Есть закон. Есть должностные инструкции о таких случаях. Как и что делать они прекрасно должны знать. Там реально 5 полицейских мальчиков в погоне, при должности не могут арестовать 2 девушек. Хотя имеют все основания. Один ваше ударил. Позор это. Она всего лишь отмахнула его руку,за что и получила в живот.
Умение себя сдержать при таких казалось бы провоцирующих обстоятельствах должно быть базой для провоохранительной системы.
Ну вот это разумный ответ. Согласен, есть закон, перед законом все равны, что мужской, что женский пол, бить конечно же никого нельзя, не знаю какие у наших инструкции на этот счет, но в "демократических" странах эти девушки получили бы порцию перца или рязряд шокером, после чего их заковали бы в наручники. Это бы вас устроило?))
т.е. по вашему надо тому полицейскому премию выдать за то что всего лишь ударил, а не перцовым баллончиком по ней не прошёлся. Хотя такое задержание тоже по сути незаконно у нас. Применять при задержании шокер или перец нельзя. Это способы самообороны! От кого в данном случае обороняться? От девушки которая весит в 2 раза меньше тебя?
Они не задерживают особо опасных преступников. Им незачем делать скидку. Тут и понимать нечего.
Продолжаем разговор))) Машкевич повторюсь, бить никого нельзя. Про порядок проведения задержания хулиганок было бы интересно увидеть инструкции.)) Машкевич!!! ну мы же оба понимаем что неправ и полицейский и эти мартышки, а может Машкевич вы того, феминисткасексистка?))))
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  MишаМашкевич 27.09.2017 в 19:12:17   # 633441
Пол с..чка ты крашенная именно сексистка. И считаю свободу попугаям! Так как попугаи совершеннолетние,имеют право пить. Если пьяные попугаи чудять, то полисмены наведя порядок должны вести себя адекватно,хотя бы адекватнее попугаев.
Теперь вместо морали (пить можно,буянить при людях бяка)попугаи сделают другой вывод.
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  Templar 27.09.2017 в 19:12:54   # 633442
Цитата: Pole13 от 27.09.2017 17:21:38
но в "демократических" странах эти девушки получили бы порцию перца или рязряд шокером, после чего их заковали бы в наручники.

Или истерично выпущенную обойму из пистолета.
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  Templar 27.09.2017 в 19:21:51   # 633443
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 16:16:37
Цитата: Templar от 27.09.2017 16:01:47
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 15:58:48
Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный.

А когда женщина первая лезет с кулаками? Не этот случай, а вообще.
ох блиииин! Женщины ж сильно бьют. Наверное аж искры из глаз летят в такие моменты.
Вот не поверите, за свою жизнь не видела не разу чтобы женщина начинала дубасить мужчину потому что ей не понравилось слова/одежда/обстоятельства выходки/характер. Единственное различие между людьми и животными нам было дано умение разговаривать. Если не можешь объяснить человеку уйди/молчи/терпи. А не вдалбливай свою точку зрения.

1) Не важно, сильно ли бьет женщина. Важно то, что она ПЕРВОЙ полезла КУЛАКАМИ.
2) А вот я не раз это видел.
3) Вот именно. В дебатах женщины в основном начинают тараторить всякую фигню, не давая сказать тебе и слова.
4) Терпеть и молчать не буду. Глотать не обязан. Я лучше просто уйду.
5) Вот именно иногда пытаются вдолбить МНЕ, свою философию. Я надеваю наушники, включаю музыку на всю громкость, и издевательски над ними смеюсь. Показывая им, что их слова разбиваются вдребезги об стену. В этот момент, обычно у них взрывается пукан и они пытаются снять с меня наушники. Вот тут-то и начинается самое интересное..
Если к вам прямо так полезут, что вы сделаете?)
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