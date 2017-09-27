Полицейский ударил девушку в живот в Шымкенте

Цитата: Pole13 от

Цитата: MишаМашкевич от

Цитата: Pole13 от

Цитата: MишаМашкевич от

мл.... офигеть! 2 девочек не могут успокоить всей группой.

Один ваще похоже ударил. несколько раз пересматривала. Кто бы что не говорил, не делал. Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный. Таких надо натягивать на самые длинные ... которые есть в природе.

А полицейских скорее всего уволят всего лишь. мл.... офигеть! 2 девочек не могут успокоить всей группой.Один ваще похоже ударил. несколько раз пересматривала. Кто бы что не говорил, не делал. Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный. Таких надо натягивать на самые длинные ... которые есть в природе.А полицейских скорее всего уволят всего лишь. Машкевич, как следовало поступить полицейским? Но, учитываем, что девушки пьяны и не настроены на мирное разрешение ситуации, это видно на видео. и представьте, что один из сотрудников(например)ваш брат.

Умение себя сдержать при таких казалось бы провоцирующих обстоятельствах должно быть базой для провоохранительной системы. причем тут брат. Есть закон. Есть должностные инструкции о таких случаях. Как и что делать они прекрасно должны знать. Там реально 5 полицейских мальчиков в погоне, при должности не могут арестовать 2 девушек. Хотя имеют все основания. Один ваше ударил. Позор это. Она всего лишь отмахнула его руку,за что и получила в живот.Умение себя сдержать при таких казалось бы провоцирующих обстоятельствах должно быть базой для провоохранительной системы. Ну вот это разумный ответ. Согласен, есть закон, перед законом все равны, что мужской, что женский пол, бить конечно же никого нельзя, не знаю какие у наших инструкции на этот счет, но в "демократических" странах эти девушки получили бы порцию перца или рязряд шокером, после чего их заковали бы в наручники. Это бы вас устроило?))

т.е. по вашему надо тому полицейскому премию выдать за то что всего лишь ударил, а не перцовым баллончиком по ней не прошёлся. Хотя такое задержание тоже по сути незаконно у нас. Применять при задержании шокер или перец нельзя. Это способы самообороны! От кого в данном случае обороняться? От девушки которая весит в 2 раза меньше тебя?Они не задерживают особо опасных преступников. Им незачем делать скидку. Тут и понимать нечего.