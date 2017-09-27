Полицейский ударил девушку в живот в Шымкенте

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danilov 27 Сентября 2017 в 15:31:21
Прибывшие на место стражи порядка попытались вывести посетительниц кафе на улицу и успокоить их. Но представительницы прекрасного пола оказали сопротивление, отказываясь садиться в машину сотрудников полиции.
На видео видно, как одну из них ударил в живот полицейский.
Комментарии, по рейтингу, по дате
nurlan_t90 27.09.2017 в 15:54:24 # 633384
MишаМашкевич 27.09.2017 в 15:58:48 # 633387
Один ваще похоже ударил. несколько раз пересматривала. Кто бы что не говорил, не делал. Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный. Таких надо натягивать на самые длинные ... которые есть в природе.
А полицейских скорее всего уволят всего лишь.
Цитата: инкогнито от 27.09.2017 15:45:06
"Защитники"
"Защитники"
Тут я за копов. Нечего дерзить. А то напьются, и возомневают себя Рэмбо.
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 15:58:48
Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный.
Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный.
А когда женщина первая лезет с кулаками? Не этот случай, а вообще.
Nightwalker 27.09.2017 в 16:16:09 # 633397
Северный чел 27.09.2017 в 16:16:19 # 633398
Женщина должна 100 раз подумать прежде чем начать понимать руки против полицейского, это раз, и два против мужчины. Совсем распустились в свременном мире, думая, что женщинам можно все.
MишаМашкевич 27.09.2017 в 16:16:37 # 633400
Цитата: Templar от 27.09.2017 16:01:47ох блиииин! Женщины ж сильно бьют. Наверное аж искры из глаз летят в такие моменты.
А когда женщина первая лезет с кулаками? Не этот случай, а вообще.
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 15:58:48
Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный.
Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный.
А когда женщина первая лезет с кулаками? Не этот случай, а вообще.
Вот не поверите, за свою жизнь не видела не разу чтобы женщина начинала дубасить мужчину потому что ей не понравилось слова/одежда/обстоятельства выходки/характер. Единственное различие между людьми и животными нам было дано умение разговаривать. Если не можешь объяснить человеку уйди/молчи/терпи. А не вдалбливай свою точку зрения.
Любитель ММА 27.09.2017 в 16:36:08 # 633407
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 15:58:48Машкевич, как следовало поступить полицейским? Но, учитываем, что девушки пьяны и не настроены на мирное разрешение ситуации, это видно на видео. и представьте, что один из сотрудников(например)ваш брат.
мл.... офигеть! 2 девочек не могут успокоить всей группой.
Один ваще похоже ударил. несколько раз пересматривала. Кто бы что не говорил, не делал. Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный. Таких надо натягивать на самые длинные ... которые есть в природе.
А полицейских скорее всего уволят всего лишь.
мл.... офигеть! 2 девочек не могут успокоить всей группой.
Один ваще похоже ударил. несколько раз пересматривала. Кто бы что не говорил, не делал. Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный. Таких надо натягивать на самые длинные ... которые есть в природе.
А полицейских скорее всего уволят всего лишь.
MишаМашкевич 27.09.2017 в 16:56:27 # 633414
Цитата: Pole13 от 27.09.2017 16:40:43причем тут брат. Есть закон. Есть должностные инструкции о таких случаях. Как и что делать они прекрасно должны знать. Там реально 5 полицейских мальчиков в погоне, при должности не могут арестовать 2 девушек. Хотя имеют все основания. Один ваше ударил. Позор это. Она всего лишь отмахнула его руку,за что и получила в живот.
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 15:58:48Машкевич, как следовало поступить полицейским? Но, учитываем, что девушки пьяны и не настроены на мирное разрешение ситуации, это видно на видео. и представьте, что один из сотрудников(например)ваш брат.
мл.... офигеть! 2 девочек не могут успокоить всей группой.
Один ваще похоже ударил. несколько раз пересматривала. Кто бы что не говорил, не делал. Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный. Таких надо натягивать на самые длинные ... которые есть в природе.
А полицейских скорее всего уволят всего лишь.
мл.... офигеть! 2 девочек не могут успокоить всей группой.
Один ваще похоже ударил. несколько раз пересматривала. Кто бы что не говорил, не делал. Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный. Таких надо натягивать на самые длинные ... которые есть в природе.
А полицейских скорее всего уволят всего лишь.
Умение себя сдержать при таких казалось бы провоцирующих обстоятельствах должно быть базой для провоохранительной системы.
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 16:56:27Ну вот это разумный ответ. Согласен, есть закон, перед законом все равны, что мужской, что женский пол, бить конечно же никого нельзя, не знаю какие у наших инструкции на этот счет, но в "демократических" странах эти девушки получили бы порцию перца или рязряд шокером, после чего их заковали бы в наручники. Это бы вас устроило?))
Умение себя сдержать при таких казалось бы провоцирующих обстоятельствах должно быть базой для провоохранительной системы.
Цитата: Pole13 от 27.09.2017 16:40:43причем тут брат. Есть закон. Есть должностные инструкции о таких случаях. Как и что делать они прекрасно должны знать. Там реально 5 полицейских мальчиков в погоне, при должности не могут арестовать 2 девушек. Хотя имеют все основания. Один ваше ударил. Позор это. Она всего лишь отмахнула его руку,за что и получила в живот.
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 15:58:48Машкевич, как следовало поступить полицейским? Но, учитываем, что девушки пьяны и не настроены на мирное разрешение ситуации, это видно на видео. и представьте, что один из сотрудников(например)ваш брат.
мл.... офигеть! 2 девочек не могут успокоить всей группой.
Один ваще похоже ударил. несколько раз пересматривала. Кто бы что не говорил, не делал. Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный. Таких надо натягивать на самые длинные ... которые есть в природе.
А полицейских скорее всего уволят всего лишь.
мл.... офигеть! 2 девочек не могут успокоить всей группой.
Один ваще похоже ударил. несколько раз пересматривала. Кто бы что не говорил, не делал. Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный. Таких надо натягивать на самые длинные ... которые есть в природе.
А полицейских скорее всего уволят всего лишь.
Умение себя сдержать при таких казалось бы провоцирующих обстоятельствах должно быть базой для провоохранительной системы.
strannikpv 27.09.2017 в 17:45:16 # 633427
MишаМашкевич 27.09.2017 в 18:04:08 # 633431
Цитата: Pole13 от 27.09.2017 17:21:38т.е. по вашему надо тому полицейскому премию выдать за то что всего лишь ударил, а не перцовым баллончиком по ней не прошёлся. Хотя такое задержание тоже по сути незаконно у нас. Применять при задержании шокер или перец нельзя. Это способы самообороны! От кого в данном случае обороняться? От девушки которая весит в 2 раза меньше тебя?
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 16:56:27Ну вот это разумный ответ. Согласен, есть закон, перед законом все равны, что мужской, что женский пол, бить конечно же никого нельзя, не знаю какие у наших инструкции на этот счет, но в "демократических" странах эти девушки получили бы порцию перца или рязряд шокером, после чего их заковали бы в наручники. Это бы вас устроило?))
Умение себя сдержать при таких казалось бы провоцирующих обстоятельствах должно быть базой для провоохранительной системы.
Цитата: Pole13 от 27.09.2017 16:40:43причем тут брат. Есть закон. Есть должностные инструкции о таких случаях. Как и что делать они прекрасно должны знать. Там реально 5 полицейских мальчиков в погоне, при должности не могут арестовать 2 девушек. Хотя имеют все основания. Один ваше ударил. Позор это. Она всего лишь отмахнула его руку,за что и получила в живот.
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 15:58:48Машкевич, как следовало поступить полицейским? Но, учитываем, что девушки пьяны и не настроены на мирное разрешение ситуации, это видно на видео. и представьте, что один из сотрудников(например)ваш брат.
мл.... офигеть! 2 девочек не могут успокоить всей группой.
Один ваще похоже ударил. несколько раз пересматривала. Кто бы что не говорил, не делал. Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный. Таких надо натягивать на самые длинные ... которые есть в природе.
А полицейских скорее всего уволят всего лишь.
мл.... офигеть! 2 девочек не могут успокоить всей группой.
Один ваще похоже ударил. несколько раз пересматривала. Кто бы что не говорил, не делал. Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный. Таких надо натягивать на самые длинные ... которые есть в природе.
А полицейских скорее всего уволят всего лишь.
Умение себя сдержать при таких казалось бы провоцирующих обстоятельствах должно быть базой для провоохранительной системы.
Они не задерживают особо опасных преступников. Им незачем делать скидку. Тут и понимать нечего.
strannikpv 27.09.2017 в 18:10:55 # 633434
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 18:04:08Машкевич Вы не правы.Вы видите как ведут себя эти обезьяны.Нет что бы успокоиться при виде ментов они наоборот брыкаются и как их угомонить нсли они слов не понимают?
Они не задерживают особо опасных преступников. Им незачем делать скидку. Тут и понимать нечего.
Цитата: Pole13 от 27.09.2017 17:21:38т.е. по вашему надо тому полицейскому премию выдать за то что всего лишь ударил, а не перцовым баллончиком по ней не прошёлся. Хотя такое задержание тоже по сути незаконно у нас. Применять при задержании шокер или перец нельзя. Это способы самообороны! От кого в данном случае обороняться? От девушки которая весит в 2 раза меньше тебя?
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 16:56:27Ну вот это разумный ответ. Согласен, есть закон, перед законом все равны, что мужской, что женский пол, бить конечно же никого нельзя, не знаю какие у наших инструкции на этот счет, но в "демократических" странах эти девушки получили бы порцию перца или рязряд шокером, после чего их заковали бы в наручники. Это бы вас устроило?))
Умение себя сдержать при таких казалось бы провоцирующих обстоятельствах должно быть базой для провоохранительной системы.
Цитата: Pole13 от 27.09.2017 16:40:43причем тут брат. Есть закон. Есть должностные инструкции о таких случаях. Как и что делать они прекрасно должны знать. Там реально 5 полицейских мальчиков в погоне, при должности не могут арестовать 2 девушек. Хотя имеют все основания. Один ваше ударил. Позор это. Она всего лишь отмахнула его руку,за что и получила в живот.
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 15:58:48Машкевич, как следовало поступить полицейским? Но, учитываем, что девушки пьяны и не настроены на мирное разрешение ситуации, это видно на видео. и представьте, что один из сотрудников(например)ваш брат.
мл.... офигеть! 2 девочек не могут успокоить всей группой.
Один ваще похоже ударил. несколько раз пересматривала. Кто бы что не говорил, не делал. Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный. Таких надо натягивать на самые длинные ... которые есть в природе.
А полицейских скорее всего уволят всего лишь.
мл.... офигеть! 2 девочек не могут успокоить всей группой.
Один ваще похоже ударил. несколько раз пересматривала. Кто бы что не говорил, не делал. Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный. Таких надо натягивать на самые длинные ... которые есть в природе.
А полицейских скорее всего уволят всего лишь.
Умение себя сдержать при таких казалось бы провоцирующих обстоятельствах должно быть базой для провоохранительной системы.
Они не задерживают особо опасных преступников. Им незачем делать скидку. Тут и понимать нечего.
1.выпил алкоголь - веди себя пристойно. Полицейский наряд был вызван не просто так, посмотреть, как люди отдыхают.
2. Действия сотрудников мягко говоря "некорректны", но видимо по другому объяснить, как нужно себя вести в общественных местах и с представителями закона, невменяемой от выпитого количества алкоголя девушке, было невозможно(Прочтите в интернете, как влияет алкоголь на мозг человека).
PS Люди!- Берегите себя!
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 18:04:08Продолжаем разговор))) Машкевич повторюсь, бить никого нельзя. Про порядок проведения задержания хулиганок было бы интересно увидеть инструкции.)) Машкевич!!! ну мы же оба понимаем что неправ и полицейский и эти мартышки, а может Машкевич вы того, феминисткасексистка?))))
Они не задерживают особо опасных преступников. Им незачем делать скидку. Тут и понимать нечего.
Цитата: Pole13 от 27.09.2017 17:21:38т.е. по вашему надо тому полицейскому премию выдать за то что всего лишь ударил, а не перцовым баллончиком по ней не прошёлся. Хотя такое задержание тоже по сути незаконно у нас. Применять при задержании шокер или перец нельзя. Это способы самообороны! От кого в данном случае обороняться? От девушки которая весит в 2 раза меньше тебя?
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 16:56:27Ну вот это разумный ответ. Согласен, есть закон, перед законом все равны, что мужской, что женский пол, бить конечно же никого нельзя, не знаю какие у наших инструкции на этот счет, но в "демократических" странах эти девушки получили бы порцию перца или рязряд шокером, после чего их заковали бы в наручники. Это бы вас устроило?))
Умение себя сдержать при таких казалось бы провоцирующих обстоятельствах должно быть базой для провоохранительной системы.
Цитата: Pole13 от 27.09.2017 16:40:43причем тут брат. Есть закон. Есть должностные инструкции о таких случаях. Как и что делать они прекрасно должны знать. Там реально 5 полицейских мальчиков в погоне, при должности не могут арестовать 2 девушек. Хотя имеют все основания. Один ваше ударил. Позор это. Она всего лишь отмахнула его руку,за что и получила в живот.
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 15:58:48Машкевич, как следовало поступить полицейским? Но, учитываем, что девушки пьяны и не настроены на мирное разрешение ситуации, это видно на видео. и представьте, что один из сотрудников(например)ваш брат.
мл.... офигеть! 2 девочек не могут успокоить всей группой.
Один ваще похоже ударил. несколько раз пересматривала. Кто бы что не говорил, не делал. Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный. Таких надо натягивать на самые длинные ... которые есть в природе.
А полицейских скорее всего уволят всего лишь.
мл.... офигеть! 2 девочек не могут успокоить всей группой.
Один ваще похоже ударил. несколько раз пересматривала. Кто бы что не говорил, не делал. Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный. Таких надо натягивать на самые длинные ... которые есть в природе.
А полицейских скорее всего уволят всего лишь.
Умение себя сдержать при таких казалось бы провоцирующих обстоятельствах должно быть базой для провоохранительной системы.
Они не задерживают особо опасных преступников. Им незачем делать скидку. Тут и понимать нечего.
MишаМашкевич 27.09.2017 в 19:12:17 # 633441
Теперь вместо морали (пить можно,буянить при людях бяка)попугаи сделают другой вывод.
Цитата: Pole13 от 27.09.2017 17:21:38
но в "демократических" странах эти девушки получили бы порцию перца или рязряд шокером, после чего их заковали бы в наручники.
но в "демократических" странах эти девушки получили бы порцию перца или рязряд шокером, после чего их заковали бы в наручники.
Или истерично выпущенную обойму из пистолета.
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 16:16:37
Вот не поверите, за свою жизнь не видела не разу чтобы женщина начинала дубасить мужчину потому что ей не понравилось слова/одежда/обстоятельства выходки/характер. Единственное различие между людьми и животными нам было дано умение разговаривать. Если не можешь объяснить человеку уйди/молчи/терпи. А не вдалбливай свою точку зрения.
Цитата: Templar от 27.09.2017 16:01:47ох блиииин! Женщины ж сильно бьют. Наверное аж искры из глаз летят в такие моменты.
А когда женщина первая лезет с кулаками? Не этот случай, а вообще.
Цитата: MишаМашкевич от 27.09.2017 15:58:48
Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный.
Если мужчина ударил женщину он уже ганд..н. Самый натуральный.
А когда женщина первая лезет с кулаками? Не этот случай, а вообще.
Вот не поверите, за свою жизнь не видела не разу чтобы женщина начинала дубасить мужчину потому что ей не понравилось слова/одежда/обстоятельства выходки/характер. Единственное различие между людьми и животными нам было дано умение разговаривать. Если не можешь объяснить человеку уйди/молчи/терпи. А не вдалбливай свою точку зрения.
1) Не важно, сильно ли бьет женщина. Важно то, что она ПЕРВОЙ полезла КУЛАКАМИ.
2) А вот я не раз это видел.
3) Вот именно. В дебатах женщины в основном начинают тараторить всякую фигню, не давая сказать тебе и слова.
4) Терпеть и молчать не буду. Глотать не обязан. Я лучше просто уйду.
5) Вот именно иногда пытаются вдолбить МНЕ, свою философию. Я надеваю наушники, включаю музыку на всю громкость, и издевательски над ними смеюсь. Показывая им, что их слова разбиваются вдребезги об стену. В этот момент, обычно у них взрывается пукан и они пытаются снять с меня наушники. Вот тут-то и начинается самое интересное..
Если к вам прямо так полезут, что вы сделаете?)