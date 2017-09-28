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Шымкент
Автономное отопление в Шымкенте. Внимание, новость от 2009 года!!!
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13th 28 Сентября 2017 в 16:00:49
Раскрыть 2009 год


Хороший повод вспомнить старые добрые времена
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  Jokerkz 28.09.2017 в 16:05:00   # 633614
Да ладно?
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  Pole13 28.09.2017 в 16:13:24   # 633616
автономщики,это наша победа
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  decoder 28.09.2017 в 16:17:18   # 633617
Прихожу с работы смотрю жена автономку врубила... греетЦА...
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  Лялька 28.09.2017 в 16:36:19   # 633626
Скорее всего в этом году совсем будет беда с центральным отоплением, раз поправки такие шикарные сделали...
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  Лялька 28.09.2017 в 16:36:52   # 633627
Цитата: decoder от 28.09.2017 16:17:18
Прихожу с работы смотрю жена автономку врубила... греетЦА...

Может отогревает?
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  net 28.09.2017 в 16:37:46   # 633628
А официально документы настоящим числом в КазТрансГазе можно оформить на квартиру в доме не выше пятиэтажки? С тепловиками проблем никогда не было. А вот КазТрансГаз мозги ебут.
https://otyrar.kz/2017/08/v-shymkente-vladelcam-avtonomnogo-otopleniya-nachnut-otklyuchat-gaz/
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  СССР 28.09.2017 в 16:41:23   # 633630
Получается аким, используя своё служебное положение, вступил в сговор с частной организацией для продвижения их бизнес интересов
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  Aslan011 28.09.2017 в 16:50:47   # 633633
Это новость с 2009года. Я пролистал закон.кз новости казахстана за 27 и 28 сентября.Статью не нашел, может глаз замылился. Сейчас вроде куатжылуорталык тепло поставляет. Я думаю, война за автономку в квартире только начинается.
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  AleksX 28.09.2017 в 17:08:49   # 633647
Цитата: Aslan011 от 28.09.2017 16:50:47
Это новость с 2009года. Я пролистал закон.кз новости казахстана за 27 и 28 сентября.Статью не нашел, может глаз замылился. Сейчас вроде куатжылуорталык тепло поставляет. Я думаю, война за автономку в квартире только начинается.


Точно! Комментарии под статьей 2009 года!
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  Pole13 28.09.2017 в 17:12:13   # 633648
13th ты плохо начал, с дезинформации
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  Aslan011 28.09.2017 в 17:13:57   # 633649
Кстати, СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-2013 можно взять на вооружение. Скачайте с "параграф"а и почитайте на счет автономки. СН РК 4.03-01-2011 пункт 7.6 Газоиспользующее оборудование для приготовления пищи или лабораторных целей, приготовления горячей воды для бытовых нужд и отопления от индивидуальных источников тепла, работающее на природном газе, допускается предусматривать в зданиях жилых многоквартирных, одноквартирных и блокированных жилых домах, общественных, в том числе административного назначения зданиях, а также в административных и бытовых зданиях. Ну и остальные пункты почитайте.
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  wde 28.09.2017 в 17:41:29   # 633656
Цитата: Aslan011 от 28.09.2017 17:13:57
Кстати, СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-2013 можно взять на вооружение. Скачайте с "параграф"а и почитайте на счет автономки. СН РК 4.03-01-2011 пункт 7.6 Газоиспользующее оборудование для приготовления пищи или лабораторных целей, приготовления горячей воды для бытовых нужд и отопления от индивидуальных источников тепла, работающее на природном газе, допускается предусматривать в зданиях жилых многоквартирных, одноквартирных и блокированных жилых домах, общественных, в том числе административного назначения зданиях, а также в административных и бытовых зданиях. Ну и остальные пункты почитайте.

проблема тут не с законом о запрете (которого нет), а с газом
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