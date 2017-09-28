Автономное отопление в Шымкенте. Внимание, новость от 2009 года!!!

Шымкент. 25 сентября. Kazakhstan Today - В Шымкенте разрешился конфликт между АО "3-Энергоорталык" и потребителями в отношении установки автономного отопления, сообщает корреспондент агентства.На встрече руководства АО "3-Энергоорталык" и департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Южно-Казахстанской области сотрудники департамента доказали энергетикам, что требование согласования с их организацией вопроса установки автономного отопления в квартирах жителей многоэтажных домов и необходимость сбора для этого целого пакета документов незаконно."Ранее они ссылались на "Правила пользования коммунальными услугами", где есть положение, что потребитель, являющийся частным лицом, для реконструкции системы отопления должен согласовывать свои действия с поставщиком энергии (любой: электро- или теплоэнергии). В данном случае имело место некорректное толкование слова "реконструкция". Реконструкция - это когда что-то пристраиваешь, дополняешь или убираешь, то есть изменяешь сам объект при его сохранении. А когда гражданин полностью отказывается от тепла, то это действие регулируется статьей 490 Гражданского кодекса РК, где говорится, что потребитель, являющийся частным лицом, может, уведомив об этом поставщика, в одностороннем порядке выйти из договора и отказаться от потребления", - заявил корреспонденту агентства начальник юридического отдела департамента АРЕМ РК по ЮКО Сейдулла Жубаев.С. Жубаев пояснил, что в домах, не превышающих пять этажей, согласно СНиП, разрешается монтаж автономных отопительных систем."В доме до пяти этажей, согласно СНиП, мы имеем право пользоваться природным газом, а следовательно, и автономным отоплением. В каждой квартире имеются газовые плиты, которые представляют большую опасность в эксплуатации, чем автономная отопительная система", - подчеркнул С. Жубаев.В свою очередь начальник отдела службы сбыта АО "3-Энергоорталык" Абсаттар Душанов заявил журналистам: "Для нас наши потребители дороги. И вот по многим обращениям мы пошли навстречу, и на сегодняшний день мы упрощаем регистрацию установки автономного отопления. У нас будут свои условия. Основные - изоляция стояков и их чистота, чтобы не были забиты в этой квартире. Чтобы не нарушался гидравлический режим в доме".Как сообщили в департаменте АРЕМ, теперь для установки автономного отопления достаточно зарегистрировать заявление в дилерском участке АО "3-Энергоорталык". Однако это не исключает необходимости согласования проекта системы автономного отопления в газовом хозяйстве и пожарной инспекции.По данным энергетической компании, в Шымкенте более 2 тыс. жителей многоэтажных домов на сегодняшний день установили автономное отопление.В последние годы вопрос установки автономных систем отопления в многоэтажных домах Шымкента стоял очень остро. Люди, измученные отсутствием подачи качественного тепла (во многих домах отопления фактически не было), устанавливали автономное отопление и тем самым попадали под жесткий прессинг сотрудников теплоснабжающей организации. Сначала тепловики заявляли, что граждане не имеют права устанавливать автономное отопление, так как этим якобы нарушается гидравлический баланс системы центрального отопления. Затем, даже в публичных выступлениях, тепловики отстаивали право на получение платы за тепло с владельца автономной системы, так как "через стены и посредством стояка они все равно потребляют нашу энергию". Хозяевам квартир с автономным отоплением регулярно выставляли счета за отопление, угрожали в случае неуплаты подать в суд.