Участницу драки с МПС арестовали

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Гость 29 Сентября 2017 в 10:44:56
В ДВД ЮКО также прокомментировали нашумевшие видеролики, на которых сотрудник полиции бьет в живот девушку у кафе в центре Шымкента. В ведомстве отметили, что оба участника потасовки с полицией были арестованы. И мужчина, которого на видео сажают в машину ДПС, и его защитница. Как известно, на видео, снятом с другого ракурса и до удара в живот, дама сама нападает на сотрудников полиции, а с одного срывает погоны и бросает их на проезжую часть.
«При проведении оперативных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых: мужчину, 1991 г.р., жителя Кызылординской области и молодую девушку, 1994 г.р., жительницу г. Шымкент, которых доставили в Аль-Фарабийский ОП для выяснения всех обстоятельств происшедшего. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП УВД г. Шымкент по двум статьям УК РК: 293 «Хулиганство» и 380 «Применение насилия в отношении представителя власти». Оба подозреваемых арестованы. Проводится досудебное расследование»,- рассказал начальник УВД г.Шымкент Арман Бейсенбаев.
Меж тем в отношении сотрудников Местной полицейской службой УВД г. Шымкент проводится служебная проверка. А в отношении девушки назначена судебно-медицинская экспертиза, по заключению которой станет ясно, было ли ей нанесено телесное повреждение.
Напомним, 27 сентября в социальных сетях и на лентах информационных агентств появилась информация об инциденте возле одного из городских кафе Шымкента, снятого очевидцем, где полицейский ударил молодую девушку. Выяснилось, что наряд полиции прибыл на вызов о драке в кафе, сообщалось, что мужчина избивает женщин. Однако по приезду правоохранители наткнулись на отчаянное сопротивление предполагаемого хулигана и его подруги. Потасовка продолжилась на улице и попала на многие видеокамеры.
http://tvk-uko.kz/2017/09/28/uchastnitsu-draki-s-mps-tozhe-arestovali/
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За базаром и своими поступками следить.
Посмотрел видео с другого ракурса. Невминяемая пьянь, сама напросилась. В живот конечно же бить нельзя девушкам. Надо было дубинкой по заднему месту.