"Зың-зың": Песня про шымкентских девушек стала вирусной в Казнете

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Гость 29 Сентября 2017 в 16:42:59
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику
Авторов песни, к сожалению, пока не удалось найти. Некоторые пользователи отмечают, что песня напоминает им совместную композицию LL Cool J и Дженнифер Лопес под названием Control Myself.
Свою версию клипа записала и вайнер Нагимуша. Ее видео набрало почти полмиллиона просмотров в Instagram.
Пользователи соцсетей продолжают публиковать различные видео со своими танцами под вирусную песню и создают подборки из наиболее удачных и смешных клипов. Судя по всему, трек начали исполнять даже на казахских свадьбах.
https://tengrinews.kz/internet/zyin-zyin-pesnya-shyimkentskih-devushek-stala-virusnoy-327524/
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 29.09.2017 в 17:06:29 # 633982
Олардан артық ешкім жоқ, қоршаған, ортада,
Қыздардың көздері ашылған, домалақ, бажрайған,
Айтқан сөзі оқпен тең, мылтықтан, атылған.
Пүтына киіп шалбарды, еркектей, жүреді,
Көрсе болды құрбысын, айқайлап, күледі,
Құлағына тыққан наушник, қолында сотовый,
Біздің қыздар соғысқа, әрқашан, готовый.