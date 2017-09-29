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Шымкент
"Зың-зың": Песня про шымкентских девушек стала вирусной в Казнете
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Гость 29 Сентября 2017 в 16:42:59
Песня о девушках из Шымкента стала вирусной в Казахстане, передает Tengrinews.kz. Песня "Зың-зың", или "Шымкенттің қыздары", появилась в социальной сети "ВКонтакте". Доподлинно неизвестно, как давно была записана эта композиция, однако всего за несколько недель она стала вирусной. Наибольшую популярность ей принес юмористический клип от вайнеров Jokeasses. За четыре дня ролик в YouTube посмотрели 146 тысяч пользователей Сети. Этот же клип в Instagram набрал около 400 тысяч просмотров.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику



Авторов песни, к сожалению, пока не удалось найти. Некоторые пользователи отмечают, что песня напоминает им совместную композицию LL Cool J и Дженнифер Лопес под названием Control Myself.



Свою версию клипа записала и вайнер Нагимуша. Ее видео набрало почти полмиллиона просмотров в Instagram.



Пользователи соцсетей продолжают публиковать различные видео со своими танцами под вирусную песню и создают подборки из наиболее удачных и смешных клипов. Судя по всему, трек начали исполнять даже на казахских свадьбах.



https://tengrinews.kz/internet/zyin-zyin-pesnya-shyimkentskih-devushek-stala-virusnoy-327524/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  MишаМашкевич 29.09.2017 в 17:06:29   # 633982
Ага и клип снимали в ате
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  juniorkz 29.09.2017 в 18:30:26   # 633988
Кто-то развивается , а кто-то деградирует Всё нормально . Своего рода естественный отбор.
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  bolatbol 29.09.2017 в 18:32:51   # 633990
Шымкенттің қыздарын мақтайық, осырсын, тойларда,
Олардан артық ешкім жоқ, қоршаған, ортада,
Қыздардың көздері ашылған, домалақ, бажрайған,
Айтқан сөзі оқпен тең, мылтықтан, атылған.

Пүтына киіп шалбарды, еркектей, жүреді,
Көрсе болды құрбысын, айқайлап, күледі,
Құлағына тыққан наушник, қолында сотовый,
Біздің қыздар соғысқа, әрқашан, готовый.
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  ВРУНгель 29.09.2017 в 19:57:06   # 634004
Прям гордость охватывает от столь глубокого музыкального шедевра современности, боюсь представить чего ждать дальше. Образование то ...
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