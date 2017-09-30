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Шымкент
OрыStar feat. Son Pascal - Welcome to Шымкент(OST Орыстар в Шымкенте)
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Цветик 30 Сентября 2017 в 16:23:19
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nightwalker 30.09.2017 в 16:57:16   # 634148
Оляяя мой родной и любимый город! Слава тебе!Расти и процветай!
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  Mustang 30.09.2017 в 17:20:56   # 634150
АГОНЬ!!!)
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  AWP 30.09.2017 в 17:25:28   # 634151
По ватсаппу задолбали уже этим видео
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  leksi 30.09.2017 в 20:09:27   # 634166
для этого клипа номера бы хоть поставили Шымкенские
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