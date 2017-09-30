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Шымкент
OрыStar feat. Son Pascal - Welcome to Шымкент(OST Орыстар в Шымкенте)
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Цветик
30 Сентября 2017 в 16:23:19
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Nightwalker
30.09.2017 в 16:57:16
# 634148
Оляяя
мой родной и любимый город! Слава тебе!Расти и процветай!
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Mustang
30.09.2017 в 17:20:56
# 634150
АГОНЬ!!!)
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AWP
30.09.2017 в 17:25:28
# 634151
По ватсаппу задолбали уже этим видео
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leksi
30.09.2017 в 20:09:27
# 634166
для этого клипа номера бы хоть поставили Шымкенские
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