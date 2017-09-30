В Шымкенте установили абсолютный рекорд по приготовлению бауырсаков

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 30 Сентября 2017 в 13:47:54
На площади Наурыз компания «Алтын Дан» при поддержке акимата города Шымкент приготовила 1139 кг бауырсаков. Сертификат, подтверждающий, что рекорд не просто состоялся, но и зафиксирован специальной комиссией, рекордсменам вручили акимы ЮКО и города Шымкент Ж.К.Туймебаев и Г.Р Абдрахимов. (Напомним, предыдущий рекорд принадлежит городу Алматы, где было приготовлено 856 кг бауырсаков.)
Бауырсаки готовили 20 лучших поваров нашего города. Для приготовления рекордного числа баурсаков понадобилось 750 кг муки, 400 л масло, 60 кг сахара и 150 л молока. Все готовили в 10 казанах. Вес фиксировали специальными весами.
А после того, как рекорд был зафиксирован, баурсаки раздали гостям праздника в бумажных пакетиках с логотипом города Шымкент. Мероприятие посетили более 30 000 человек.
Комментарии, по рейтингу, по дате