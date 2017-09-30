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Шымкент
В Шымкенте установили абсолютный рекорд по приготовлению бауырсаков
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danilov 30 Сентября 2017 в 13:47:54
Сегодня 30 сентября 2017 года в честь Дня города в Шымкенте зафиксировали новый рекорд книги рекордов Казахстана «КИнЭС – 2017» (казахстанский аналог книги рекордов Гиннеса).



На площади Наурыз компания «Алтын Дан» при поддержке акимата города Шымкент приготовила 1139 кг бауырсаков. Сертификат, подтверждающий, что рекорд не просто состоялся, но и зафиксирован специальной комиссией, рекордсменам вручили акимы ЮКО и города Шымкент Ж.К.Туймебаев и Г.Р Абдрахимов. (Напомним, предыдущий рекорд принадлежит городу Алматы, где было приготовлено 856 кг бауырсаков.)



Бауырсаки готовили 20 лучших поваров нашего города. Для приготовления рекордного числа баурсаков понадобилось 750 кг муки, 400 л масло, 60 кг сахара и 150 л молока. Все готовили в 10 казанах. Вес фиксировали специальными весами.

А после того, как рекорд был зафиксирован, баурсаки раздали гостям праздника в бумажных пакетиках с логотипом города Шымкент. Мероприятие посетили более 30 000 человек.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 30.09.2017 в 14:31:03   # 634140
Ответ узбекам? Надо готовить в одном казане
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  КЕДЫ 30.09.2017 в 14:51:41   # 634142
Красавчики. Надеюсь раздача прошла не как оливье ,вафли или блины
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  SVOY 30.09.2017 в 15:19:28   # 634143
Специальная комиссия по баурсакам! Сцуко... Ору
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