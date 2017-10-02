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Бакытжан Сагинтаев в ЮКО
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danilov 02 Октября 2017 в 22:28:28
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старик
02.10.2017 в 22:36:53
# 634415
Фиолетово!
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Dragon
03.10.2017 в 00:03:19
# 634434
Бляяя, пускай он еще ляжет под узкоглазых. Их тут как собак нерезанных, до хрена стало.
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Маке0912
03.10.2017 в 01:04:38
# 634442
Знаю что приезжал.
Везде гайцы стояли.
Надо было по Кожанова возле Гаи проехать. Где улицу уже 10 лет делают. И попросить китайских дорожников сделать до конца.
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