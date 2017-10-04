В Шымкенте стремительно дорожает уголь, которого нет

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danilov 04 Октября 2017 в 09:35:25
Большие куски угля с транспортерной конвейерной ленты отбирают для жителей области. Этого мизерного количества на всех желающих катастрофически не хватает. Топливная база в Шымкенте, обеспечивающая углем южный регион, сегодня испытывает большие сложности.
Поставщики твердого топлива из северных регионов Казахстана, из-за большого наплыва заказов, пока не в силах доставить в Шымкент необходимый объём. В очереди вместе с шымкентцами, живущими в частном секторе, несколько дней стоят и жители, приехавшие из отдаленных районов области.
Житель Шымкента Андрей Евдокимов приходит на топливную базу, как на работу. Но уже несколько дней подряд безрезультатно. Говорит, тонна обойдется в 21 тысячу, из этой суммы шесть уйдет за доставку. Главное, его вообще купить, проблема сегодня не в деньгах.
Из-за нехватки угля руководство топливной базы вынуждено было отказаться от снабжения твердым топливом тепличных хозяйств региона. Угля из Павлодара и Караганды сегодня едва хватает для предприятий региона.
«Люди ждут неделями. Уже прокатилась волна возмущения. Понять можно всех. Наше предприятие принимает все меры, но… В Шубаркуле заявили, что у них нет вагонов (кстати, это ежегодная проблема, — авт.). Обращаемся в КТЖ, там уверяют, что угольщики подводят (и это не новость, — авт.). А здесь нам приходиться отдуваться перед жителями области. В этом году отказались от заказов тепличных хозяйств региона. В этом году не знаем как сложатся обстоятельства. Будто какой- то сговор!» — комментирует ситуацию Ануар Томанов, менеджер топливной базы Шымкента.
Те, кто занимается развозкой угля, уверены, что шубаркульский уголь вывозят в Россию. Однако, это всего лишь догадки водителей. Подтверждения этого факта нет.
https://otyrar.kz/2017/10/v-shymkente-stremitelno-dorozhaet-ugol-kotorogo-net/
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 04.10.2017 в 10:05:12 # 634762
MишаМашкевич 04.10.2017 в 10:57:25 # 634787
Что вообще происходит? они понимают что это лохотрон государственного масштаба? Людей, которым дефакто некуда деваться, вынуждают, не дают уголь. Это у нас, в РК. Не где-та там в Японии, мы входим в первую 10 по добычи угля, 115 МЛН ТОНН В ГОД!
ГДЕ УГОЛЬ когда в стране холодно? Где опять министерство энергетики? Почему не хотят работать? Другого довода не вижу, раз не знают куда уголь подевался.
Скажут бизнес щя, ничего личного. Тогда давайте распустим это министерство, зачем они нам. Раз не могут надавить на бизнес, чтобы НЕ РАЗДАРИТЬ, а именно ПРОДАТЬ по рыночной цене этот уголь.