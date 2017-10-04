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Шымкент
В Шымкенте стремительно дорожает уголь, которого нет
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danilov 04 Октября 2017 в 09:35:25
В Шымкенте подорожал уголь. Отпускная цена одной тонны твердого топлива на базе достигла 15-16 тысяч тенге. И это без оплаты транспортировки. Сравним, в прошлом году тонну продавали по 12 тысяч тенге.

Большие куски угля с транспортерной конвейерной ленты отбирают для жителей области. Этого мизерного количества на всех желающих катастрофически не хватает. Топливная база в Шымкенте, обеспечивающая углем южный регион, сегодня испытывает большие сложности.

Поставщики твердого топлива из северных регионов Казахстана, из-за большого наплыва заказов, пока не в силах доставить в Шымкент необходимый объём. В очереди вместе с шымкентцами, живущими в частном секторе, несколько дней стоят и жители, приехавшие из отдаленных районов области.

Житель Шымкента Андрей Евдокимов приходит на топливную базу, как на работу. Но уже несколько дней подряд безрезультатно. Говорит, тонна обойдется в 21 тысячу, из этой суммы шесть уйдет за доставку. Главное, его вообще купить, проблема сегодня не в деньгах.

Из-за нехватки угля руководство топливной базы вынуждено было отказаться от снабжения твердым топливом тепличных хозяйств региона. Угля из Павлодара и Караганды сегодня едва хватает для предприятий региона.

«Люди ждут неделями. Уже прокатилась волна возмущения. Понять можно всех. Наше предприятие принимает все меры, но… В Шубаркуле заявили, что у них нет вагонов (кстати, это ежегодная проблема, — авт.). Обращаемся в КТЖ, там уверяют, что угольщики подводят (и это не новость, — авт.). А здесь нам приходиться отдуваться перед жителями области. В этом году отказались от заказов тепличных хозяйств региона. В этом году не знаем как сложатся обстоятельства. Будто какой- то сговор!» — комментирует ситуацию Ануар Томанов, менеджер топливной базы Шымкента.

Те, кто занимается развозкой угля, уверены, что шубаркульский уголь вывозят в Россию. Однако, это всего лишь догадки водителей. Подтверждения этого факта нет.

https://otyrar.kz/2017/10/v-shymkente-stremitelno-dorozhaet-ugol-kotorogo-net/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bozon house 04.10.2017 в 10:05:12   # 634762
Паршиво все это. Как-то не правильно.При здоровой системе товарно-денежных отношений не должно быть такого.
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  SlavOst 04.10.2017 в 10:10:35   # 634765
Угля нет, учебники для детей сделали с "эмотиконами", бензин подорожал, курс нац.валюты опустился, продукты подорожали, ЗП не повышают, штрафы космические, дальше что нас ждет?
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  Кирсан 04.10.2017 в 10:11:00   # 634766
Специально кажется. В Астане вообще нету угля. Братишка каждый день ездит.
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  niko19 04.10.2017 в 10:20:37   # 634774
БЕНЗ ДОРОЖАЕТ, ДЕФИЦИТ ТОПЛИВА НАБЛЮДАЕТСЯ ВО МНОГИХ РЕГИОНАХ СТАНЫ!!! САМОГО РАСПРОСТРАНЕННОГО ТОПЛИВА - УГЛЯ ВООБЩЕ НЕТ!!! ОДНИМ СЛВОМ ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ПРОВЕЛИ ЭКСПО И ЗАЛЕЗЛИ В ДОЛГИ ПО САМОЕ НЕХОЧУ!!! А ОТДУВАТЬСЯ ТЕПЕРЬ БУДУТ ЗА СЧЕТ НАРОДА! СТАНДАРТНАЯ СХЕМА БЛЯТЬ!!!
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  Aslan011 04.10.2017 в 10:36:09   # 634779
сагинтаева надо убирать. Нужен реальный работающий премьер, а не такой как нынешний.
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  MишаМашкевич 04.10.2017 в 10:57:25   # 634787
а где антимонопольный комитет? с его длиннющими руками? где министерство энергетики?
Что вообще происходит? они понимают что это лохотрон государственного масштаба? Людей, которым дефакто некуда деваться, вынуждают, не дают уголь. Это у нас, в РК. Не где-та там в Японии, мы входим в первую 10 по добычи угля, 115 МЛН ТОНН В ГОД!
ГДЕ УГОЛЬ когда в стране холодно? Где опять министерство энергетики? Почему не хотят работать? Другого довода не вижу, раз не знают куда уголь подевался.
Скажут бизнес щя, ничего личного. Тогда давайте распустим это министерство, зачем они нам. Раз не могут надавить на бизнес, чтобы НЕ РАЗДАРИТЬ, а именно ПРОДАТЬ по рыночной цене этот уголь.
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