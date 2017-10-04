В Шымкенте трактор раздавил почти 39 тысяч бутылок коньяка, водки и пива

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danilov 04 Октября 2017 в 09:37:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 04.10.2017 в 10:01:35 # 634760
Можно же было слить в канализацию(так сказать дезинфекция канализационнных труб), бутылки и картон на переработку.
Спирт в землю просочился. У когото в колодце водка появится.
Видно что пиво не все разбилось.... местным праздник.
bozon house 04.10.2017 в 10:24:09 # 634776
Цитата: Nafis от 04.10.2017 10:21:35Перенимать нужно опыт соседей!Набирается бригада баптистов и добавляет спиритус-вини в уголек на ТЭЦ, повышая теплотворность уголька.
Экологи не возражают против такого уничтожения?
Можно же было слить в канализацию(так сказать дезинфекция канализационнных труб), бутылки и картон на переработку.
Спирт в землю просочился. У когото в колодце водка появится.
Видно что пиво не все разбилось.... местным праздник.
Экологи не возражают против такого уничтожения?
Можно же было слить в канализацию(так сказать дезинфекция канализационнных труб), бутылки и картон на переработку.
Спирт в землю просочился. У когото в колодце водка появится.
Видно что пиво не все разбилось.... местным праздник.