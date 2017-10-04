В Шымкенте трактор раздавил почти 39 тысяч бутылок коньяка, водки и пива

Экологи не возражают против такого уничтожения?Можно же было слить в канализацию(так сказать дезинфекция канализационнных труб), бутылки и картон на переработку.Спирт в землю просочился. У когото в колодце водка появится.Видно что пиво не все разбилось.... местным праздник.