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Шымкент
В Шымкенте трактор раздавил почти 39 тысяч бутылок коньяка, водки и пива
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danilov 04 Октября 2017 в 09:37:07


Комментарии, по рейтингу, по дате
  bozon house 04.10.2017 в 10:01:35   # 634760
Беда-то какая! Аж сердечко стукануло!
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  Nafis 04.10.2017 в 10:21:35   # 634775
Экологи не возражают против такого уничтожения?
Можно же было слить в канализацию(так сказать дезинфекция канализационнных труб), бутылки и картон на переработку.
Спирт в землю просочился. У когото в колодце водка появится.
Видно что пиво не все разбилось.... местным праздник.
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  bozon house 04.10.2017 в 10:24:09   # 634776
Цитата: Nafis от 04.10.2017 10:21:35
Экологи не возражают против такого уничтожения?
Можно же было слить в канализацию(так сказать дезинфекция канализационнных труб), бутылки и картон на переработку.
Спирт в землю просочился. У когото в колодце водка появится.
Видно что пиво не все разбилось.... местным праздник.
Перенимать нужно опыт соседей!Набирается бригада баптистов и добавляет спиритус-вини в уголек на ТЭЦ, повышая теплотворность уголька.
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  jumanjiqz 04.10.2017 в 11:28:49   # 634797
Суки!
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  Пришелец 04.10.2017 в 11:43:05   # 634801
Лучше незамерзающей жидкости наделали зима на носу
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  Jokerkz 04.10.2017 в 12:01:25   # 634806
Ну,то что водку и пиво под трактор пустили, понятно, а вискарь по ходу себе оставили?
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  Лысый 04.10.2017 в 12:06:42   # 634807
Водяру можно было на незамерзайку пустить.
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  Глюк 04.10.2017 в 12:50:46   # 634819
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